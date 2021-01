¿Cómo funciona el mercado de valores?

El mercado de valores es el lugar donde se compran y venden acciones emitidas por empresas, para que funcione, deben cumplirse las leyes básicas de oferta y demanda. Es decir, entre más personas estén dispuestos a pagar más por una acción, los precios subirán, en caso contrario, bajarán. Esta estructura dinámica permite que el mercado fluctué y permite que se forme un ecosistema en el cual las empresas van a buscar financiamiento por parte del público para concretar nuevos proyectos y generar más dinero, que, a su vez, también aumenta el valor de las acciones.

Cualquier persona que tenga el capital suficiente puede ingresar al mercado de valores y comprar una acción, al hacerlo, es dueño de una pequeña parte de la empresa, y, dependiendo del tipo de contrato, podrá tener derecho a recibir un dividendo proveniente de la empresa o simplemente vender la acción para recuperar la inversión y sacar ganancia una vez que la misma haya aumentado de precio.



Este es el funcionamiento básico del mercado de valores, pero en la práctica, el dinamismo de este depende también de muchos otros factores, y esto es lo que analizaremos a continuación.



Conoce el mercado antes de invertir en la bolsa

Uno de los factores que más afecta al mercado, es la confianza, un sentimiento que se asocia directamente a tendencias alcistas, y los sentimientos negativos afectan la misma. Es decir: el nerviosismo, la ira, el miedo y otros que puedan desmotivar a los inversores a la hora de entrar en el mercado. Por lo tanto, una empresa que recién entre en el mercado de valores debe dedicarse a construir alrededor suyo un aura de confianza, maximizando ganancias, entregando productos o servicios de calidad y generando expectativa entre sus clientes e inversores.



Si quieres aprender cómo invertir en la bolsa, debes analizar el sentimiento del mercado: saber determinar cuál es el contexto actual en el que se desarrolla cierta tendencia. En los gráficos puedes llegar a encontrar patrones, pero nunca sabrás cual será el siguiente paso si antes no realizas un análisis de sentimiento, basado en las noticias actuales y el contexto. Debes aprender a correlacionar las noticias con el mercado, de forma que puedas conocer cuál debe ser tu siguiente movimiento.



Crisis económicas, ventas y facturación

A pesar de que el sentimiento es lo esencial para conocer cuál es la confianza en un activo o grupo de activos, los datos económicos también pueden ayudarte a formar una estrategia de trading efectiva. El valor de las acciones tiende a aumentar cuando las empresas facturan mucho, aunque este no siempre es el caso.



Un ejemplo reciente es el del instrumento CDR, bajo el cual opera la empresa desarrolladora de videojuegos CD Projekt Red y que, tras el lanzamiento de su último título sus acciones se desplomaron en bolsa, perdiendo 45% en tan solo 2 días. A pesar de que el juego vendió más de 13 millones de copias en su primera semana, los problemas y la polémica alrededor de su lanzamiento le costó a la empresa más de 1000 millones de dólares en valor de mercado, perdiendo la confianza tanto del público como de sus inversores.



La empresa se viene recuperando lentamente, pero es un ejemplo claro de cómo una mala decisión ejecutiva puede revertir una tendencia de mercado de golpe y que la facturación no siempre es sinónimo de tendencias alcistas.



Con esto hemos resumido en muy pocas palabras algo tan complejo como el funcionamiento interno del mercado de valores, al menos, en lo que se refiere a los precios que se manejan con respecto a los instrumentos.