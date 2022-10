Tour de la belleza otoño 2022 Belleza orgánica y sostenible Ana Ruiz de Infante

martes, 18 de octubre de 2022, 10:06 h (CET) Pilar Carrizosa, periodista y escritora experta en lifestyle, nos ha reunido hoy en su su ya tradicional Tour de la belleza, para darnos a conocer lo último en belleza orgánica y sostenible, firmas comprometidas con el respeto del medioambiente, con packaging realizados a partir de materiales reciclados, cuyos ingredientes son extraídos de la naturaleza de forma natural y todos ellos cruelty Free.

Entre las firmas que hemos conocido:

POLAAR : la historia de esta marca merece la pena ser contada, su creador y fundador, Daniel Kurbiel, viajaba desde niño con su familia de exploradores por el Ártico en su barco descubriendo los secretos de esta tierra… Polaar nace de la investigación científica en el mundo polar, donde su fundador observa los beneficios de las plantas resisentes del Ártico, donde solo reciben 6 meses al año sol y sobreviven durante años a pesar de las condiciones extremas a las que se encuentran.



A partir de ahí crea toda una gama de productos con ingredientes activos característicos del Ártico y cosechado de manera responsable. Con cerca de 37 productos, Polaar ofrece una rutina de belleza para todas las pieles, y entre sus best sellers se encuentra Polar Night Cream, la Crema Revitalizante de Noche que se elabora a partir de un Alga Boreal misteriosa y protegida que vive en las oscuras profundidades del Océano Ártico Glacial. www.polaar.com

ELLA BACHE : elabora sus productos desde hace 80 años pioneros en el mundo orgánico presentando ahora su novedad: el Super Sérum Micro Filler + Ridoki de piedra Obsidiana inspirada en las técnicas dermoestéticas de microrelleno cutáneo.



El Suero Micro Filler rellena visiblemente las arrugas, reafirma la piel y regenera los tejidos gracias a la combinación de sus ingredientes activos extraídos directamente de dos Super alimentos: Maca Pro-Colágeno y micronutrientes de Espirulina.

Maca Pro-Colágeno estimula el crecimiento de los fibroblastos y su metabolismo celular, así como la síntesis de colágeno tipo I hasta un +118 %. Reafirma el tejido, aporta energía y regenera la piel. Micronutrientes de Espirulina un Superalimento (vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, péptidos, ácidos grasos…) que reconstruye la piel estimulándola para aumentar la fabricación de sus propias proteínas.

El Ridoki eléctrico, combina la piedra de Obsidiana antiedad con la tecnología de microvibraciones para una mayor eficacia antiarrugas y una firmeza más visible.

Nos han contado: lo ideal es aplicar el sérum y a continuación pasar el Ridoki eléctrico. https://www.ellabache.es/



ECOPOZO – firma en la que el respeto por la naturaleza y el medioambiente es unas de sus máximas premisas. Su deseo: transformar de forma ecológica los beneficios de nuestra tierra, elaborando los mejores productos. Para ello utilizan fórmulas familiares ancestrales adquiridas generación tras generación.

Entre sus ingredientes incorporan CBD o Cannabidiol, una sustancia producida por la planta Cannabis sativa que tras años de investigación científica, se ha validado su eficacia en el ámbito cosmético, donde ha quedado demostrado que es un potente antiinflamatorio (válido para problemas en la piel como irritaciones, eccemas, piel atópica o psoriasis), además de tener un efecto nutritivo, seboregulador, regenerador y antiedad.



La Novedad que nos han presentado hoy ha sido su Sérum Eco Super-s: bifásico reafirmante con vitamina C, con acción tensora del óvalo facial. Cuenta con la acción del CBD, ácido hialurónico, colágeno marino y coenzima Q10, como principales activos. A ellos se une el efecto de los aceites naturales de semilla de cáñamo, jojoba, argán, rosa mosqueta y aloe vera, que combinados con extractos de cúrcuma y caléndula, consiguen un efecto conjunto de firmeza y flexibilidad. Resultado: Potente antioxidante que hidrata, ilumina, da elasticidad y suavidad y mejora el tono y textura de la piel.

MILA BONIS. Firma de cosmética natural 100% española, basada en el uso de ingredientes naturales de la máxima calidad y una alta concentración de activos poderosos que reparan, hidratan, nutren e iluminan tu piel.

Novedad: Crema de noche oleonutritiva. Repara, reafirma, y nutre. Para piel seca, madura o dañada. 99,99% ingredientes de origen natural (ISO 16.128).



Activa la regeneración celular, minimiza arrugas, ilumina, recupera tono y elasticidad, mejora la apariencia del poro gracias a su alta concentración de activos naturales con eficacia demostrada clínicamente, entre sus ingredientes:

Factor de crecimiento (GF ) : Alternativa vegetal a los retinoides vegetales 4 veces más potente que el Retinol potenciador de colágeno I y sin contraindicaciones.

Alternativa vegetal a los retinoides vegetales 4 veces más potente que el Retinol potenciador de colágeno I y sin contraindicaciones. Aceite de Kahai TM ecológico: firmeza, hidratación. Antioxidante. Activa la producción de colágeno y elastina. Rico en Retinol, Vitaminas E y F.

ecológico: firmeza, hidratación. Antioxidante. Activa la producción de colágeno y elastina. Rico en Retinol, Vitaminas E y F. Aceite de Babasú ecológico: tacto sedoso, regenera y nutre.

ecológico: tacto sedoso, regenera y nutre. Manteca de Karité ecológica: Vitaminas A y E y ácidos grasos esenciales, antiinflamatoria y absorbe parte de la radiación UV .

ecológica: y ácidos grasos esenciales, antiinflamatoria y absorbe parte de la . Aceite de Almendras dulces ecológico: Calma, reepiteliza y suaviza . Regula el manto cutáneo (mejor función barrera) y aporta un efecto antiinflamatorio.

ecológico: . Regula el manto cutáneo (mejor función barrera) y aporta un efecto antiinflamatorio. Aceite de Jojoba ecológico: Revitaliza y forma una capa protectora porosa que controla humedad y secreción sebácea.

ecológico: y forma una capa protectora porosa que controla humedad y secreción sebácea. Aloe Vera ecológico: hidratante, reepitelizante. Vitamina E: antioxidante.

https://milabonis.es

EMOCOSMÉTICA Fórmulas magistrales creadas bajo un prisma holístico, para el cuidado del cuerpo y la mente, que aportan equilibrio y bienestar tanto físico como emocional.



Nos han presentado: Estrella Negra crema facial concentrada y restauradora. Entre sus más de 30 activos, el polvo de Diamante Negro consigue un efecto instantáneo y perdurable en el tiempo con efecto Lifting & Flash Natural. Formulada con más piedras preciosas (Oro y Platino), un concentrado de Trufas, Células Madre vegetales, Hongos para la reparación del ADN y Vitaminas, hacen que se convierta en un cosmético que reúne los tesoros más raros y valiosos de la naturaleza.

Utiliza además un innovador sistema de entrega de partículas de Diamante Negro (microesferas que penetran en la capa dérmica más profunda ), para transportar ingredientes esenciales que restauran y regeneran el rostro.

Resultado : firmeza, luminosidad, elimina signos de fatiga, mejora líneas de expresión. Además, incorpora TENS’UP™, novedosa patente natural, con efecto lifting.

Entre sus otros principios activos figuran los Hongos Shitake, Reishi y Maitake. Liquen de Islandia o Camu-Camu. https://emocosmetica.com

