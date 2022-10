Ruptura feliz Soneto Gabriel Muñoz Cascos

lunes, 17 de octubre de 2022, 09:05 h (CET) A medio siglo de nuestra ruptura, te tengo que decir sinceramente, y con toda la fuerza de mi mente que aquella decisión fue gloria pura.

Abandonarte fue la eficaz cura, que pedía mi cuerpo decadente ante el apego tan fiel y absorbente que me causaba atracción tan dura.

Y aunque nunca saliste de la pista, te puedo asegurar, que al rechazarte, quedaste eliminado de mi lista.

Tu fétido olor ya no me conquista, por mucho que quisieras transformarte; ¡vete tabaco, lejos de mi vista!

