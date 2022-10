Universae crea Universae Cybersecurity Lab, un espacio único en España en la formación de ciberriesgos Comunicae

viernes, 14 de octubre de 2022, 14:39 h (CET) UNIVERSAE ha creado esta innovadora incubadora tecnológica que permitirá a los alumnos contar con las últimas herramientas tecnológicas y vivir de manera simulada ataques cibernéticos. UNIVERSE Cibersecurity Lab cuenta con más de 400 m2 de instalaciones repartidas en un verdadero laboratorio forense de ciberseguridad y una sala de hacking La ciberseguridad se ha convertido en una de las principales prioridades tanto para empresas como instituciones. En este sentido, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), gestionó en 2021 más de 109.000 incidentes de ciberseguridad, lo que pone de manifiesto la importancia de contar no solo con herramientas para combatir este tipo de ataques, si no de profesionales cualificados que permitan blindarse ante este tipo de situaciones.

Ante esta realidad, UNIVERSAE - el centro educativo con la mayor oferta formativa de FP del mercado- ha creado UNIVERSAE Security Lab, una incubadora tecnológica única en España por su extensión y número de herramientas tecnológicas que permitirá al alumnado practicar todos los escenarios posibles que se pudieran encontrar en un ciberataque real. De este modo, la institución educativa se posiciona a la vanguardia del sector con un servicio disruptivo que contribuirá a formar a los profesionales de la ciberseguridad del futuro.

Las instalaciones, situadas en la sede de UNIVERSAE en San Sebastián de los Reyes (Madrid), cuentan con 400 m2 distribuidas en dos salas diferenciadas. Por una parte, el laboratorio forense en el que los alumnos podrán investigar y analizar todo tipo de escenarios reales susceptibles de crearse ante un ataque cibernético y una sala hacking en la que los estudiantes viven de manera simulada ataques cibernéticos en tiempo real. Así, de una manera práctica y en un entorno 100% realista, los alumnos de UNIVERSAE reciben formación con las técnicas más novedosas de ciberseguridad ofensiva y defensiva, adaptándose a las continuas actualizaciones que surgen en el mundo digital, al tiempo que hacen uso de los softwares más avanzados y un conjunto de herramientas de última generación únicas en nuestro país.

En palabras de Andrés Soriano, director del departamento de Ciberseguridad de UNIVERSAE: "UNIVERSE Cybersecurity Lab es un proyecto disruptivo y único que va a revolucionar el sector de la formación en ciberseguridad. Actualmente en España no existe una iniciativa que aúne el nivel de innovación, la variedad de herramientas tecnológicas y la posibilidad de practicar en entornos reales simulados en caso de ciberataque que ofrece UNIVERSAE Cybersecurity Lab".

Además de todas las herramientas e instalaciones, UNIVERSAE dispone de un equipo docente único formado por algunos de los profesionales más destacados del sector con amplia experiencia y conocimiento de las distintas ramas de la ciberseguridad y capaces de transmitir los conceptos necesarios para que los alumnos, una vez terminada su formación, puedan garantizar la ciberseguridad de las empresas más importantes del sector.

Sobre UNIVERSAE

UNIVERSAE es el centro educativo con la mayor oferta formativa de FP del mercado al ofrecer más de 50 titulaciones oficiales por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. La compañía desarrolla un modelo de formación disruptivo y único basado en un ecosistema educativo virtual que integra tecnología inmersiva, actividades gamificadas y simulaciones 3D.

Presente en España, EE. UU., México, Colombia, Costa Rica y Ecuador, UNIVERSAE cuenta con más de 65.000 m2 de instalaciones de primer nivel repartidas internacionalmente en las principales ciudades de España, EE.UU. y Latinoamérica y con un equipo docente formado por 200 profesionales. El programa conocido como Campus23 garantiza que todos los institutos de UNIVERSAE actúen como auténticos entornos de interconexión y dinamización entre las empresas y los alumnos, que de esa manera pueden formarse de la mano de las compañías. Son estas últimas las que, en su búsqueda de talento profesional, deben acabar en un futuro próximo incorporándolos a sus plantillas.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.