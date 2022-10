FYUZ, el gran evento sobre el futuro de la conectividad y el Metaverso, llega por primera vez a España Comunicae

viernes, 14 de octubre de 2022, 14:43 h (CET) El evento supone la mayoría de edad de Telecom Infra Project (TIP), liderado por Vodafone, Telefónica, Meta, Dell, Intel, Deutsche Telekom y British Telecom. Se celebrará en IFEMA del 25 al 27 de octubre, contará con más de 1500 participantes procedentes de 4 regiones globales. FYUZ plantea una experiencia única e inmersiva que, agrupará a los líderes mundiales de la tecnología, las telecos y la conectividad que trabajan para impulsar la innovación en el sector TIC y hacer del Metaverso una realidad España ha sido elegida para impulsar la innovación en el sector de las telecomunicaciones, albergando por primera vez FYUZ, el gran evento sobre el futuro de la conectividad y el Metaverso.

Los próximos 25, 26 y 27 de octubre se celebrarán en Madrid tres jornadas que combinarán experiencia inmersiva y liderazgo intelectualen el sector de las telecomunicaciones y la conectividad con ejecutivos de alto nivel y ponentes visionarios, innovadores y disruptores. El evento reunirá a las empresas y organizaciones que están redefiniendo el futuro de la conectividad, desde la RAN abierta hasta el metaverso y los pioneros de la infraestructura abierta y desagregada.

Este gran evento es la evolución natural del Telecom Infra Project (TIP), liderado por Vodafone, Telefónica, Meta, Dell, Intel, Deutsche Telekom y British Telecom. Tras el éxito de los congresos de TIP celebrados en años anteriores (TIP Summit Londres 2018 y TIP Summit Ámsterdam 2019), la organización de FYUZha elegido como nuevo punto de encuentro el Palacio Municipal de IFEMA de Madrid, con un gran aforo para poder albergar a los más de 1500 participantes procedentes de 4 regiones globales. El evento contará con más de 100 speakers que impartirán ponencias y más de 30 sesiones inspiracionales.

FYUZ alberga tres cumbres diferentes con ponencias sobre tecnología, gastronomía, telecomunicaciones, conectividad y Metaverso

Open RAN Summit, impulsada por la O-RAN ALLIANCE y TIP, centrada en la conectividad de acceso radio y donde el ecosistema debatirá sobre los últimos avances de la industria en la adopción de soluciones Open RAN.

impulsada por la O-RAN ALLIANCE y TIP, centrada en la y donde el ecosistema debatirá sobre los últimos avances de la industria en la adopción de soluciones Open RAN. Telecom Infra Project Summit , impulsada por TIP, donde altos representantes de operadores, proveedores, integradores de sistemas, reguladores y analistas tratarán las últimas novedades sobre soluciones abiertas y desagregadas y los modelos de negocio que las sustentan.

, impulsada por TIP, donde altos representantes de operadores, proveedores, integradores de sistemas, reguladores y analistas tratarán las y los modelos de negocio que las sustentan. Y como colofón, el Metaverse Connectivity Summit impulsado por Meta, donde los líderes y creadores de tendencias que están acelerando la conectividad para la próxima transformación de internet darán a conocer las últimas aplicaciones en el mundo del Metaverso. Todo ello aderezado por una experiencia gastronómica para despertar la imaginación y donde se cocinarán sabores de conectividad de todo el mundo.

Por FYUZ Madrid 2022 pasarán representantes de las principales compañías de tecnología, innovación, telecomunicaciones y conectividad, entre las que destacan Telefónica, Vodafone, Dell Technologies, Meta, Intel, Deutsche Telecom, Orange Innovation Networks o Telecom Infra Project (TIP), entre otras.

Algunos de los ponentes para la edición de 2022

Samira Naraghi, Director of Connectivity Partnerships working en Meta

Eran Tal, Director, Connectivity Ecosystems working en Meta

Yago Tenorio, TIP Chairman & Fellow and Network Architecture Director working en Vodafone

Atoosa Hatefi, Director of Innovation in Radio & Environment working en Orange

Scott Cohen, Global Sales Leader for Telco & CSP Vertical working en Dell Technologies

Joe Thome, Vice President Business Operations & Marketing working en AirHop

Pedro Jeronimo, Managing Director - Networks CMTen Accenture

Cayetano Carbajo, Director for Core, Transport and Service Platforms working en Telefónica

Enrique Blanco, Global CTIO working en Telefónica

Francisco Martín Pignatelli, Group Head of OPEN RAN working en Vodafone

Tiago Rodrigues, CEO working at Wireless Broadband Alliance

Austin Chang, Director Product Design en Meta

Jin Zhang, Director of Engineering en Meta

Tareq Amin, CEO Rakuten Mobile

Laurante Leboucher, Group CTO & SVP en Orange Innovation Networks Además, próximamente se anunciará la participación de ponentes de gran prestigio vinculados al mundo de la gastronomía.

FYUZ, que combinará las últimas novedades en telecomunicaciones con la gastronomía para crear la mejor experiencia de usuario, está dirigido a profesionales de empresas y organizaciones del sector telco, bajo inscripción de pago aquí:

https://www.fyuz.events/attendance/event/index/41873/EN?step=ticket_widget

El evento es gratuito para profesionales de los operadores.

Habrá una app exclusiva para FYUZ que se lanzará días antes del evento e incluirá una función de red para permitir ver al resto de asistentes.

Agenda completa de las jornadas de FYUZ aquí: https://www.fyuz.events/EN/pages/Agenda

Listado completo de speakers aquí: https://www.fyuz.events/EN/pages/Speakers

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.