​Club de Vela Sant Antoni celebra su 50 aniversario organizando la Copa de Europa de Patín a Vela

sábado, 15 de octubre de 2022, 10:00 h (CET) El Club de Vela Sant Antoni cumple 50 años y lo quiere celebrar a lo grande. Para conmemorar su medio siglo de vida, el CVSA, fundado en 1972, albergará en sus instalaciones la 20ª edición de la Copa de Europa de Patín a Vela senior, que se disputará en la bahía de Sant Antoni del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2022.



Con la organización de la regata, el Club de Vela Sant Antoni celebra su efeméride como anfitrión de un evento de alcance internacional. Junto a este torneo se disputará también la 15ª edición de la International Guido Depoorter Cup, regata internacional de carácter solidario que recauda fondos para La Marató de TV3. Otra de las iniciativas llevadas a cabo para celebrar el medio siglo de vida del club ha sido la elaboración de una camiseta técnica conmemorativa de la efeméride, que entregarán a todos los participantes al inscribirse en el torneo.



La bahía de Sant Antoni es un auténtico paraíso para la práctica de la vela. Buena muestra de ello es la celebración en sus aguas de dos regatas anuales de fama mundial, como son la Christmas Race y el International Palamós Optimist Trophy, por lo que desde el club ha apostado fuertemente por la organización del torneo, en colaboración con el Ayuntamiento de Calonge-Sant Antoni. Para el presidente del Club de Vela Sant Antoni, Daniel Juscafresa, “a lo largo de nuestros 50 años de historia, las velas de patín han pasado a formar parte de la imagen habitual de la bahía, un paraíso para la práctica de esta disciplina. Por eso creemos que la mejor manera de celebrar nuestra efeméride con toda la flota patinera es organizando esta Copa de Europa en la que nos estamos volcando para garantizar una excelente organización que permita a todos los participantes disfrutar del mar y el viento de la Costa Brava”.



La competición contará con dos pruebas por día. El resultado de las primeras cuatro regatas disputadas constituirá la clasificación de la International Guido Depoorter Cup, mientras que la de la Copa de Europa saldrá del conjunto de regatas realizadas durante los cuatro días de torneo. Habrá, por tanto, premios diferenciados para las dos competiciones. Además, también se disputará la competición de Freestyle.

