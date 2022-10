Las ocho monedas más importantes del mundo que debemos conocer al momento de invertir Son las más comerciadas del mundo y conocer sus fluctuaciones es algo esencial a la hora de hacer trading Redacción

viernes, 14 de octubre de 2022, 08:25 h (CET) Las bolsas de valores y cómo suben o bajan las tasas de una divisa son uno de los factores más importantes que debe tener en cuenta un trader, algo que podríamos comenzar a hacer desde nuestra casa gracias a portales como tradingagora.com. Y, si bien hay monedas sumamente poderosas como el rial qatarí, esto no significa que tengan mucha importancia en el mercado mundial. Por eso, hoy te hablaremos de las 8 monedas más utilizadas en el comercio internacional.

8/ Yuan chino (CNH)

El renmimbi, a veces llamado coloquialmente "yuan", es la moneda oficial de la República Popular China, y la octava más negociada del mundo.

La moneda se ha devaluado un poco los últimos años, pero muchos economistas creen que China se ha beneficiado de un yuan más débil. Esto ha hecho que sus exportaciones sean más competitivas en las últimas décadas, permitiéndonos mantener superávit comerciales con muchos otros países. Dado que China es un importante exportador de bienes y productos, el valor del renminbi depende en gran medida de los términos de intercambio, especialmente con los principales socios comerciales, como la UE y los EE. UU.

7/ Franco suizo (CHF)

El franco suizo es la moneda oficial de Suiza, país que tiene una debatiday popularreputación por sus servicios financieros y el secreto bancario.

La política monetaria relativamente sólida y los bajos niveles de deuda han convertido al franco suizo en una moneda de refugio seguro para muchos, pero depende de cuánto se esté invirtiendo y resguardando en la nación. Su valor también está fuertemente influenciado por la fortaleza del euro y el desempeño económico de los países de la región.

6/ Dólar canadiense (CAD)

El dólar canadiense es la moneda oficial de Canadá y la sexta moneda más negociada. Canadá es rico en recursos naturales y un importante exportador de productos básicos, por lo que esos precios son un factor clave para determinar el valor de su dólar. Su principal socio comercial es Estados Unidos, que representa más del 75% de todas las exportaciones y el 50% de las importaciones, así que su valor puede depender del dólar estadounidense.

5/ Dólar australiano (AUD)

El valor del dólar australiano está muy influenciado por los precios de las materias primas y los términos de intercambio. Australia es un importante exportador de bienes mineros como el carbón, el hierro y el cobre, y un fuerte importador de petróleo, por lo que los cambios en los volúmenes comerciales y los precios de estos productos afectan la divisa.

4/ Libra esterlina (GBP)

La libra esterlina es la moneda oficial del Reino Unido y sus territorios, ocupa el cuarto puesto en el ranking mundial. El valor de la libra depende en gran medida del rendimiento económico del país. El Banco de Inglaterra (BoE), el PIB y la tasa de empleabilidad desempeñan un importante papel en su valor. En los últimos años se ha devaluado debido al Brexit.

3/ Yen japonés (JPY)

El valor del yen depende de la fortaleza de la economía japonesa. El sector manufacturero en particular es responsable de las principales exportaciones, como automóviles, productos electrónicos, máquinas herramienta, barcos y textiles.

Muchos comerciantes de divisas, como los traders, prestan mucha atención a las publicaciones económicas, ya que el Yen a menudo se aprecia en respuesta a la demanda de estos productos básicos.

Finalmente, vale la pena señalar que el precio del petróleo crudo puede desempeñar un papel importante en la determinación del valor del Yen, pues son un gran importador de petróleo.

2/ Euro

El euro es la divisa de la Unión Europea (UE) y es la segunda moneda más negociada del mundo. La popularidad del euro se debe en gran medida al tamaño y la influencia económica de la región en la que se utiliza, a saber, la zona euro. Esto ahora incluye 19 de sus 28 países dentro de la UE.

Su valor está muy influenciado por los acontecimientos políticos y económicos dentro del bloque. También, es la segunda moneda de reserva más grande del mundo y ocupa un gran porcentaje de la reserva mundial.

1/ Dólar estadounidense (USD)

El dólar estadounidense, emitido por el Sistema de la Reserva Federal (Fed), es la moneda oficial de los Estados Unidos, la moneda más negociada del mercado internacional y la novena más fuerte del mundo.

El dólar estadounidense es la "moneda de reserva" líder mundialmente en poder de los bancos centrales y comerciales para transacciones e inversiones internacionales, pues muchos productos esenciales del comercio internacional, incluidos el oro, el petróleo y el cobre, se cotizan en dólares. También, es la principal moneda de otros países como Ecuador, Panamá y El Salvador.

