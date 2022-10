​Pablo Suárez, Racer of the Weekend en Spa-Francorchamps El Circuit de Barcelona-Catalunya será el escenario que cerrará la temporada los próximos 29 y 30 de octubre Redacción

jueves, 13 de octubre de 2022, 10:30 h (CET)

Después del podio conseguido en Spa-Francorchamps, el segundo de su carrera deportiva en Rallycross, Pablo Suárez ha sido reconocido por el promotor del Campeonato del Mundo de Rallycross y el proveedor único de neumáticos Cooper Tires, como el mejor piloto del fin de semana en la categoría RX2e, recibiendo la distinción “Racer of the Weekend”.



Este reconocimiento se realiza, por parte de la organización del World RX, al que se considera que ha sido el piloto que ha mostrado el mejor rendimiento durante todo el fin de semana, incluyendo su desempeño en las Heats, Progression Race, Semifinales y Final. Suárez ha realizado un fin de semana muy sólido, siendo el más constante en los resultados de cada una de las mangas y consiguiendo finalmente subir al podio.

Es por ello por lo que Rallycross Promoter y Cooper Tires han decidido de manera conjunta otorgarle el premio “Racer of the Weekend” en reconocimiento por su excepcional fin de semana en Spa-Francorchamps, logrando el que ha sido un nuevo hito para el rallycross en España y para el automovilismo de nuestro país.

Además del reconocimiento público por parte del Campeonato del Mundo de Rallycross, Pablo Suárez recibirá un nuevo juego de neumáticos por parte de Cooper Tires, suministrador oficial del FIA World Rallycross Championship, FIA RX2e Rallycross Championship y del FIA European Rallycross Championship.

De esta manera, Pablo Suárez obtiene el reconocimiento oficial a un gran fin de semana de competición en el que ha demostrado que tiene las herramientas y el talento necesario para alcanzar lo más alto. El grancanario pone ya sus miras en la próxima cita del FIA RX2e Rallycross Championship, en casa.

El Circuit de Barcelona-Catalunya será el escenario que cerrará la temporada los próximos 29 y 30 de octubre, una carrera especial en la que podrá recibir el calor de los aficionados que le apoyan en su aventura deportiva por Europa.

