Diez canciones de amor que puedes dedicar a tu pareja

Las canciones de amor son las más comunes que existen, pero hay algunas que se salen de la norma. He aquí 10 canciones sobre amores extraños, que están fuera de la norma.

1/ Supernatural - Madonna

Abrimos nuestra lista con la reina del pop Madonna. En 1988, como lado b de su sencillo Cherish, la interprete nos canta Supernatural, canción donde describe como se enamora de un fantasma que la visita diariamente en las noches. Las cosas se ponen picante cuando habla de que su “cosa sobrenatural” es muy grande.



2/ Naturaleza Muerta - Mecano

Aquí tenemos un éxito en español de los años 90 traído por Mecano, si bien la canción no habla en primera persona como las otras de nuestra lista, nos relata la historia de Ana y Miguel, una pareja enamorada. ¿Qué tiene de extraño? Pues, el rival de Miguel no es nada menos que el mismísimo mar, quien en su desespero por estar con Ana aprisiona a Miguel para siempre entre sus olas, así no pueda amar físicamente a Ana.

3/ ET - Katy Perry

Siguiendo una línea similar a Madonna con Supernatural, uno de los mayores éxitos de Katy Perry es ET. Solo que, en este caso como su nombre lo dice, la artista se enamora de un extraterrestre. La canción fue un rotundo éxito por su video espacial y vanguardista donde la escuchamos decir líneas como “estoy lista para la abducción” o “eres un alíen, tu toque es tan foráneo”.

4/ Ben - Michael Jackson

El primer éxito como solista de Michael Jackson, lanzado en el año 72 y habla de un amor de amistad, es una canción muy linda. Lo peculiar es su destinatario. Ben fue escrita para la película del mismo nombre, que relata la cercana y devota amistad que tienen un niño y su rata. Ben es la mascota de este infante y en la canción podemos ver cuánto quiere al roedor.

5/ You’re Beautiful - James Blunt

Esta popular canción de la década de los 2000, es famosa por repetir constantemente “you’re beautiful” (eres hermosa) todo el tema. Sin embargo, lo peculiar es que no habla de un amor no recíproco o una pareja, Blunt está relatando todo lo que sintió cuando se enamoró a primera vista de una mujer que simplemente pasó cerca; un amor espontáneo de la calle.



6/ Criminal - Britney Spears

En 2011, Britney Spears publicaba su álbum Femme Fatale, el cual, para cerrar tenía un particular himno romántico donde la artista se ha enamorado de un criminal. Esta palabra es común como metáfora, pero la artista dice explícitamente que él es un “asesino solo por diversión” y le pide a su madre que no se asuste, que, aunque él posea una pistola, ella estará bien.

7/ Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush

Esta clásico de 1986 que volvió a alcanzar fama en 2022 gracias a Stranger Things, también describe una relación de amor extraña. Kate nos describe que su pareja y ella están teniendo problemas, entonces, su idea, es que para que ambos puedan entenderse mutuamente es que hagan un “pacto con Dios” para cambiar de cuerpos y así comprender al otro. A juzgar por lo grave que suena su voz en los últimos coros, parece que la artista británica nos da a entender que el cambio de cuerpo fue realizado.

8/ Decode - Paramore

La banda rock pop Paramore tuvo uno de sus temas más exitosos con la canción Decode. Hay frases que podrían interpretarse como si fueran un reclamo normal, “si acaso eres un hombre”, por ejemplo. Pero lo peculiar es que es una frase literal; la vocalista se ha enamorado de un vampiro. La canción era el tema principal de la película Crepúsculo, lo cual lo explica, pero no deja de ser peculiar, sobre todo cuando concluye con “hay algo raro en ti que puede matarme, pero quiero que sea verdad”.

9/ Robot Girl - Was (Not Was)

En 1986 la banda americana de rock publicaba la canción Robot Girl, que como su nombre nos puede prevenir, habla de un hombre enamorado de una mujer robot, la cual fue programada para complacerlo y darle amor.

10/ Judas - Lady Gaga

Para finalizar con broche de oro llegamos a Judas (2011) de Lady Gaga, donde desde la perspectiva de María Magdalena, la artista nos cuenta que no solo está enamorada de Jesús, sino que también de Judas. El video generó controversia al sugerir que realizaba un trío con ambas figuras, pero el hecho es que nos cuenta que, aunque Jesús es su “virtud” Judas es el demonio al que ella se arrodilla.