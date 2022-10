Bidaidea se posiciona como una de las mejores empresas para trabajar en Inteligencia de Ciberseguridad Emprendedores de Hoy

miércoles, 12 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Bidaidea, una empresa especializada en Ciberseguridad, es una de las mejores para trabajar en Inteligencia de Ciberseguridad en Europa, según el reconocimiento de la organización mundial que cada año presenta la lista de las mejores compañías para trabajar en diversos continentes.

El Director global de Ciberseguridad & Inteligencia de esta corporación, Mikel Rufián, ofrece detalles sobre los procesos que se cumplen en la corporación, como elementos diferenciadores para merecer este reconocimiento de prestigio internacional.

Valores que hacen la diferencia «GreenTeam» “Para Bidaidea ha supuesto un hito muy relevante ser reconocidos dentro de las 75 mejores empresas para trabajar. Es importante que el sector de la ciberseguridad tenga su reconocimiento en un espacio como este. En la comparativa se han valorado múltiples aspectos del entorno y las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas”, destaca el experto.

Como líder de Bidaidea, Mikel Rufián explica que la búsqueda de la excelencia es uno de los valores que ha hecho posible el aumento de la confiabilidad de la empresa.

Tienen un objetivo retador que los profesionales trasladan a todos sus profesionales: triplicar la facturación de la compañía en 2025 entusiasma a todo el equipo de trabajo, aspecto que los Managers, Coordinadores y Dirección consideran una prioridad, junto con el bienestar de sus clientes. La motivación al éxito también se ha logrado al conformar sus valores como un «GreenTeam», reconocido en la colectividad por su participación en programas de Responsabilidad Social Corporativa: ayudan a promover, impulsar y apoyar la participación de las mujeres en el ámbito de la Ciberseguridad con CyberGirls, Women4Cyber, ENISE, Jornadas STIC CCN-CERT CNI y apoyo a la inserción laboral de personas con discapacidad, entre los que se aplica el trabajo híbrido, con excelentes resultados:

El buen posicionamiento de Bidaidea en el mercado; el prestigioso premio a mejor empresa de Ciberseguridad del año, en el marco del XV Trofeos de la Seguridad TIC; valoración muy positiva de la relación entre compañeros y responsables. Así como la relación de los agentes con sus mandos es uno de los temas mejor valorados en las encuestas de clima, el apoyo recibido por sus responsables, soporte en la resolución de problemas, feedback enfocado a la mejora y reconocimiento constante. Estos son los temas destacados por sus empleados/as a la hora de valorar las relaciones en Bidaidea.

Holocracia: Independencia y profesionalidad Al ser una firma boutique independiente, que no mantiene preferencias hacia una marca de tecnología en concreto, recomiendan siempre los procesos, sistemas y equipos del mercado que mejor se adapten a las necesidades y el presupuesto de cada cliente. La metodología de trabajo de los expertos de prestigio internacional que conforman el equipo ha sido probada como una garantía de éxito en cada servicio.

«La formación es uno de los beneficios mejor valorados por sus empleados. En Bidaidea hay mucho talento y queremos desarrollarlo y darle oportunidades. Dentro de nuestros programas de formación destacaría: Formación de competencias y conocimientos, a la que dedicamos más de 26.000 horas de formación en 2021″, destaca el experto.

«Los resultados nos indican que la prioridad de nuestros candidatos para elegir Bidaidea es trabajar en un buen ambiente de trabajo, flexible y motivador; las oportunidades de desarrollo profesional y formación; así como la opción de trabajar en una empresa innovadora y tecnológica.», resalta Mikel Rufián.

Algunas de estas medidas van en línea con la holocracia, mucho más disruptiva. La holocracia plantea un sistema horizontal que se aleja de la estructura vertical tradicional, con los empleados agrupados en círculos, en equipos autoorganizados que impulsan su espíritu creativo y facilita el flujo de ideas, la colaboración y la innovación. Más aún, los individuos no pertenecen a un único grupo, sino que se encuentran en varios, dependiendo de sus funciones, con lo que la estructura es mucho más ágil y flexible. Así, se gana en rapidez de reacción y adaptabilidad, sin comprometer la consecución de objetivos y favoreciendo la independencia de los trabajadores y sus grupos.

«Muchos sectores demandan rapidez de respuesta, capacidad de adaptación y se nutren de la innovación y la diversidad, con lo que las viejas soluciones no son factibles y es necesario implementar nuevas para continuar progresando. Por todos estos beneficios, en nuestra organización apostamos por este modelo organizativo que comporta una cultura de emprendedores y de feedback continuo.»

En conclusión, para Bidaidea el principal motor son las personas.



