El Hipódromo de la Zarzuela festeja El Día de la Hispanidad

Mañana, 12 de octubre, una jornada inolvidable, dentro de la Semana de los Campeones, cuya prueba estelar es el Gran Premio de La Hispanidad en el que se enfrentarán los diez mejores pura sangres para abordar la milla, los 1.600 m. del oro.

Primera carrera: Premio CRIA NACIONAL – SHERMAN. Para potros y potrancas de dos años nacidos y criados en España que no hayan ganado dos carreras, sobre una distancia de 1.400 m. De los trece participantes, Cosi Cosi y Amazing Cool tienen gran experiencia frente al resto, entre los cuales hay, incluso, cinco debutantes.

Segunda Carrera: Premio FAMILIA CECA, será la segunda parte del hándicap dividido del día, para tres años en adelante, con once participantes que recorrerán la distancia de 2.200 m., entre los que destacan Carolina West, Sogalinda y Sofunny.

Tercera carrera: Premio FACULTAD DE VETERINARIA, reservado a los potros y potrancas de tres años que no hayan ganado ninguna carrera, sobre 2.200 m. Entre los once participantes destacan Robayera y Six Rivers por sus últimas actuaciones en pista.

Cuarta carrera: Premio MARQUÉS DE VILLATOYA. Primera parte del hándicap que se presenta bastante más abierta para el pronóstico ganador, siendo uno de los favoritos Champ’s Pride, que contará con la monta de Julia Zambudio, jockey que está atravesando un gran momento deportivo. Hay que tener en cuenta a Tresefes, Natural talent, Orbayo, Te Koop y Monzalvos.

Quinta carrera: GRAN PREMIO DE LA HISPANIDAD (CATEGORÍA A). Será la prueba más importante del día, donde se darán cita los mejores ejemplares de tres años en adelante para disputarse el prestigioso título de “Mejor millero del año”. La espectacular reaparición de Rodaballo le pone en el punto de mira de la prueba, sin olvidar a Sir Roque, Star Of Bengal, Resacon o Samedi Rien, todos con buenas opciones de ganar.

Sexta carrera: Premio LUIS URBANO, destinado a las amazonas y los gentleman, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante que no hayan ganado un premio de 10.000 € desde el 1 de septiembre de 2021. Cinco participantes deberán recorrer 1.600 m., entre los que parte como favorito Whats’Up.

ACCESO AL HIPÓDROMO

En el recinto existen más de 2.000 plazas de parking gratis, y autobuses también gratuitos con salida desde las 10:30 h. cada 20 minutos a modo de lanzadera desde el Paseo Moret en Moncloa. (Si los acontecimientos de la capital no permiten la salida desde ese punto, se traslada a Avda. de la Complutense, frente al metro Ciudad Universitaria)

Datos ofrecidos por el Departamento de Comunicación del Hipódromo.