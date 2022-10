¿Cómo ingresar al mercado chino con éxito? Es uno de los más atractivos y destaca por su impresionante tamaño, lo que se traduce en un potencial de oportunidades Redacción

El mercado chino es uno de los más grandes y atractivos, por lo que resulta una gran idea intentar vender nuestros productos en el mismo. Las probabilidades de recibir una buena recepción del mismo son muy amplias, y con ello, aumentar de forma considerable las ventas y los beneficios. Sin embargo, también es un hecho, que se trata de uno de los mercados más retadores, especialmente por las diferencias culturales y de idioma, lo que constituye la primera gran barrera a superar.

Es, justamente por lo anterior, que resulta esencial contratar los servicios de una agencia marketing china como Marketing Baidu, especialistas para impulsar el éxito y reforzar la credibilidad de la marca en el extranjero, y más específicamente, en uno de los mercados más apetecibles, como es el caso de China.

Vender en el mercado chino

Toda estrategia de marketing, sin importar el país, requiere un conocimiento profundo del mercado para poder desarrollar estrategias exitosas que verdaderamente logren ser una respuesta o una solución a los problemas del público objetivo, y en el caso de China, no es la excepción. De hecho, puede resultar un reto adicional por las diferencias culturales, especialmente, para enfocar un mensaje que logre captar la atención de esos potenciales clientes.

De ahí la importancia de, en caso de querer incursionar en el mercado chino, contratar los servicios de una agencia de marketing especializada en el área, porque será necesario crear un perfil del público objetivo chino, y en base a ello, desarrollar una estrategia SEO y SEM, además de elegir cuál o cuáles son las redes sociales más recomendables para alcanzar los objetivos propuestos. En este sentido, es importante destacar que las redes sociales chinas más populares no son las que se utilizan en Occidente, como es el caso de Instagram o Twitter.

A continuación compartimos algunos aspectos básicos que se deben considerar a nivel de marketing para poder incursionar en el mercado chino con éxito.

Perfil del consumidor Uno de los principales aspectos a desarrollar es la investigación de mercado para poder desarrollar el perfil típico del consumidor chino. En general, la población que tiene edades que oscilan entre los 20 y los 35 años, suelen gastar mucho másdinero al momento de las compras, dato que resulta de vital importancia para apuntar a ese nicho. Además, se trata de una población que también suele gastar mucho más en actividades y productos de ocio.

Por otro lado, el consumo también está estrechamente ligado a la ubicación, y es que dependiendo de la ciudad, este puede ser mayor o menor. El poder adquisitivo es un factor clave a determinar, además de muchos otros aspectos estrechamente relacionados con la personalidad del consumidor.

Tendencias Otro de los aspectos esenciales a determinar son las tendencias de consumo en el país y en las ciudades de mayor interés. Es muy importante destacar que, en general, los productos extranjeros suelen ser ampliamente valorados por la población china, siempre y cuando, los mismos resulten de utilidad para algún aspecto de sus vidas.

Desarrollo de estrategias Después de la investigación y los análisis previos de la información, el siguiente paso será el desarrollo de estrategias de marketing online por parte de una agencia especializada. El objetivo de las campañas, por supuesto, es llegar a conectar con el público objetivo y lograr que esa conexión termine por generar una conversión o la compra de los productos que se comercializan, de forma masiva.

Por otro lado, es importante destacar que la mejor forma de llegar a los chinos es a través de Internet, porque se estima que más del 99% tienen presencia en Internet y en las diferentes redes sociales. Además, la gran mayoría de los mismos se conecta desde sus móviles inteligentes de última generación, datos que se pueden utilizar a favor para el desarrollo de campañas donde el posicionamiento SEO y SEM deben estar presentes de forma indiscutible.

La elección adecuada de las redes sociales también es de vital importancia, porque se trata de herramientas sumamente poderosas para conectar de forma más personal con el perfil de público que nos interesa.

Influencers y cultura china Así mismo, también es recomendable hacer uso de influencers locales para impulsar con mayor rapidez la presencia de nuestra marca. De igual forma, también es de vital importancia integrarse por completo en su cultura, y para ello, es importante considerar y aprovechar, siempre de manera respetuosa, las diferentes festividades chinas, como puede ser el caso de la Fiesta de Primavera o el Año Nuevo chino, así como la Fiesta de los Faroles y los días de San Valentín. Sí, en China no hay un solo día de San Valentín, hay cinco, lo cual siempre se puede aprovechar para aumentar las ventas.

Página web La página web es otro de los aspectos imprescindibles, y es que la misma debe estar optimizada para el público chino, y esto incluye ir más allá del idioma. La estructura de la página debe ser atractiva, ideal para hacer compras y debe generar confianza o seguridad, porque sin ello, se pueden perder muchos potenciales clientes.

¿Por qué invertir en el mercado chino?

El mercado chino, como comentamos anteriormente, es uno de los más atractivos por múltiples razones, aunque destaca por su impresionante tamaño, lo que se traduce en un potencial de oportunidades.

A continuación compartimos algunas de las razones más poderosas por las que es recomendable invertir en el mercado chino.

Tamaño : con más de 1.400 millones de habitantes, China es uno de los mercados más grandes y con mayores oportunidades para conseguir un nicho de negocio.

: con más de 1.400 millones de habitantes, China es uno de los mercados más grandes y con mayores oportunidades para conseguir un nicho de negocio. Crecimiento : además del tamaño del mercado, se trata de una población que ha crecido mucho, a nivel económico, en los últimos años. Ese potencial de crecimiento es un gran atractivo para entrar y mantenerse en el mercado a largo plazo.

: además del tamaño del mercado, se trata de una población que ha crecido mucho, a nivel económico, en los últimos años. Ese potencial de crecimiento es un gran atractivo para entrar y mantenerse en el mercado a largo plazo. Mercado dinámico : es un mercado sumamente dinámico, por lo que se adaptan rápidamente a las nuevas tendencias de marketing y demás innovaciones.

: es un mercado sumamente dinámico, por lo que se adaptan rápidamente a las nuevas tendencias de marketing y demás innovaciones. Estructuras de venta: cuentan con una magnífica estructura de e-commerce y un sistema de logística sumamente eficiente, lo que al final, se traduce en importantes beneficios para los compradores, y por supuesto, para el empresario.



Son muchas las ventajas de vender nuestros productos en el gigantesco mercado chino, pero para hacerlo bien, es indispensable contar con una agencia especializada en dicho mercado, porque es un hecho que hay importantes diferencias culturales y de idioma que, si no se gestionan de forma correcta, pueden generar muchos problemas para lograr los objetivos propuestos.

