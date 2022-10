LOVE KLABAZA gana el premio a la Mejor Campaña Online por 'Si me quieres, dame calabazas' Comunicae

lunes, 10 de octubre de 2022, 17:19 h (CET) El galardón, de la XII Edición de los Premios Estrellas de Internet de la Revista Fruit Today, se ha entregado en la Feria Fruit Attraction La campaña "Si me quieres, dame calabazas" con su acción en San Valentín ‘Ama tu media Calabaza’ ha sido galardonada con el premio Mejor Campaña Online 2022 concedido por la Revista Fruit Today en su XII Edición de los Premios Estrellas de Internet.

La acción que contó con la participación de 17 influencers y el envío de 32 kits a macro y micro influencers así como a prescriptores de la marca, se centra en transformar la expresión peyorativa de ‘dar calabazas’. "Siempre ha sido un término maltratado, le hemos dado la vuelta. Con esta campaña damos calabazas a quienes más queremos, ya sea tu pareja, tus padres, tus hijos o incluso tu mascota… Queríamos comunicar que hay muchos tipos de amor en la campaña de San Valentín, algo que queda muy bien reflejado con cada influencer que participó en la campaña", informa Cari Plaza, responsable de comunicación y marketing de Sakata.

Se trata de la primera campaña lanzada por Love Klabaza y Love Butternut, una iniciativa, que acaba de cumplir un año de vida, que nace de la unión de los productores de calabaza cacahuete de España y Portugal, junto con la empresa de semillas Sakata para promocionar su consumo y dar a conocer sus beneficios.

La entrega del premio de la Revista Fruit Today a mejor campaña ha tenido lugar en la Feria Fruit Attraction, una de las mayores ferias del sector de frutas y hortalizas, donde Love Klabaza y Love Butternut han estado muy presente en los stands de los productores de calabaza con degustación de producto e información con un código QR con acceso a la web donde se pueden encontrar recetas, curiosidades, consejos… Un escenario perfecto para dar a conocer la iniciativa; reconocidos chefs como Martin Berasategui, David de Jorge, Carme Ruscalleda o los Hermanos Torres, periodistas como Mikel Iturriaga y divulgadores como Lucía Mi Pediatra, Boticaria García o el nutricionista Juan Revenga han conocido de cerca la labor que hace Love Klabaza.

Un año de campaña

Durante el primer año de la campaña "Si me quieres, dame calabazas" se ha lanzado la web loveklabaza.com y se han realizado 7 campañas de marca. En este sentido, se han conseguido más de 5.000 seguidores y 330 publicaciones en redes sociales, más de 42.000 visitas a la web y más de 1.000 suscriptores en YouTube. Además, ha habido más de 350 apariciones en medios de comunicación.

