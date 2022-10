PULIGAVIOTA explica todo lo referente a la limpieza con chorro de arena Comunicae

viernes, 7 de octubre de 2022, 14:11 h (CET) El chorro de arena es uno de los tipos de limpieza más utilizado a nivel industrial, así como un método muy popular para la limpieza de componentes de acero, madera o construcción ¿Qué es el chorro de arena?

El chorro de arena es el proceso de limpieza de diversas superficies mediante la introducción de materiales abrasivos en aire comprimido con o sin adición de agua.

El chorro abrasivo resultante golpea y choca contra la superficie a gran velocidad, eliminando el óxido, la pintura vieja, el lodo, el moho, la descomposición, así como revestimientos con mucha suciedad. También se suele utilizar el chorro de arena para limpiar antes de reformar una superficie.

Sin embargo, independientemente de la finalidad del tratamiento, para que este tipo de limpieza se lleve a cabo de forma eficiente y eficaz, es necesario recurrir a una de las mejores empresas de limpieza en Madrid especializada en la limpieza con chorro de arena.

Limpieza con chorro de arena

La arena es el abrasivo más utilizado para la limpieza o chorreado, sin embargo, este mismo proceso también puede llevarse a cabo utilizando otros abrasivos como: corindón, gravilla, partículas de vidrio o bicarbonato de sodio.

Es importante tener en cuenta que no todos los abrasivos conseguirán el mismo resultado, ni todos los abrasivos serán adecuados para cada tipo de superficie a tratar.

La limpieza con chorro de arena suele utilizar arena de cuarzo especialmente seleccionada y debidamente secada de antemano. Es el abrasivo muy eficaz, y dependiendo de la granulación es adecuado tanto para la restauración de monumentos y edificios históricos, incluidos los muebles de madera, la carrocería e incluso estructuras de acero muy corroídas.

Al recurrir a una empresa especializada en limpieza con chorro de arena, se consigue la rugosidad superficial necesaria para pintar paredes, limpiar más a fondo en las zonas de difícil acceso y, sobre todo sin estropear ningún tipo de material.

Tras el proceso de limpieza con chorro de arena, se obtiene una superficie uniforme, perfectamente limpia de toda la suciedad, libre de óxido, pintura o barniz. El chorro de arena le devuelve a la superficie o el objeto en cuestión su estado bruto.

¿Es el chorro de arena un método nuevo?

En otras palabras, el chorro de arena es un servicio y un método cada vez más popular que encuentra un uso cada vez mayor para la limpieza y la renovación de todo tipo de superficies y objetos.

La limpieza con chorro de arena es muy popular en el sector industrial, así como en la construcción, automoción y la limpieza urbana.

Un ejemplo práctico de lo que se puede limpiar con chorro de arena:

Limpiar y eliminar el óxido y la pintura de las superficies metálicas

Eliminar la pintura vieja de las superficies de madera

Eliminar y descontaminar materiales como ladrillos, adoquines, etc. ¿Es el chorro de arena un método invasivo?

Dado que el chorro de arena puede asociarse a una operación de alta presión y a escala industrial, la selección de un abrasivo adecuado con la gradación correcta y el ajuste de la presión de trabajo adecuada son las cuestiones básicas, gracias a las cuales el chorro de arena ofrece el mejor efecto en términos de eliminación de suciedad, sin dañar la estructura o la superficie.

Limpieza con chorro de arena en metal, óxido y pintura

La lucha contra el óxido en el metal y en la pintura implica el uso de una limpieza exhaustiva, el chorro de arena es un método muy utilizado para eliminar:

La pintura presente en esculturas, fachadas, piezas metálicas, coches e incluso piscinas.

El óxido presente en objetos de hierro, acero, zinc y otros metales.

Se utilizan diferentes técnicas para limpiar todas las superficies, pero ninguna es tan efectiva como la limpieza con chorro de arena.

El chorro de arena es necesario en proyectos de restauración y renovación para limpiar el acero y las paredes de piedra. Por ejemplo, se puede eliminar el óxido y los residuos de pintura que no se puede eliminar con la limpieza tradicional.

Principales ventajas del chorro de arena

La principal ventaja es que se puede eliminar la suciedad sin dañar la estructura, lo cual es muy importante. De hecho, incluso las superficies delicadas, como la madera y el cristal, pueden limpiarse.

En la limpieza de oficinas, la fachada debe estar en perfecto estado, ya que tiene un impacto significativo en su imagen.

El chorro de arena ahorra tiempo y dinero: También es adecuado para eliminar los graffitis ya que deja las paredes más limpias que otros métodos clásicos, que son menos muy eficaces.

Principales usos de la limpieza con chorro de arena

El chorreado de arena se utiliza para limpiar todo tipo de fachadas, no sólo de casas particulares y empresas, sino también de monumentos históricos que requieren un cuidado especial. Esto permite restaurar las superficies vitales sin dañarlas.

También es adecuado para estructuras metálicas oxidadas. Gracias a la durabilidad y a la capacidad para eliminar la cal, se puede eliminar la posible corrosión. Si el óxido no se trata, puede convertirse en un problema grave. Como las estructuras pierden gradualmente su fuerza, es mejor dejarlas en buen estado para evitar su manipulación.

Estas son las principales aplicaciones, pero hay muchas otras como: la limpieza de piscinas, limpieza de monumentos, limpieza de paredes, limpieza de graffitis, limpieza y restauración de piedra desgradada y abujaradado de granito.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.