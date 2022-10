Steve Hanke: el dólar seguirá fuerte Es reconocido por liderar el proyecto de dolarización en Ecuador, así como proponerlo en Venezuela y otros mercados emergentes Peter Tase

viernes, 7 de octubre de 2022, 10:44 h (CET) El 6 de octubre del 2022, la periodista Bárbara Distéfano publicó una entrevista con el destacado Profesor Steve Hanke, de la Johns Hopkins University en Baltimore, Maryland. El economista y exconsejero de Ronald Reagan compartió con el Diario CriptoNoticias algunas observaciones en relación con el impacto del dólar en la economía y su fuerza frente al euro y la libra.

El siguiente material es la entrevista completa con el Profesor Steve Hanke, en conversación con Bárbara Distéfano.

“Steve Hanke, el economista y miembro del Consejo de Asesores Económicos de la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos, compartió en exclusiva con CriptoNoticias sus proyecciones. Precisamente sobre el dólar, el euro y la libra para lo que resta de 2022 y todo 2023, así como también su impacto en la economía global.

«El dólar está configurado para mantenerse muy fuerte frente al euro y particularmente a la libra», indicó Hanke, quien también se desempeña como profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Como especialista en asuntos económicos, explicó que son varios los puntos que fomentan la fortaleza de la moneda estadounidense para 2022 y 2023. El dólar, que el mes pasado llegó a su máximo contra la libra en 37 años y el euro en 20 años, continuará «fuerte», según Hanke. «Los factores que lo impulsan son el hecho de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se ha comprometido a aumentar la tasa de los fondos federales [para bajar la inflación] y la oferta monetaria no ha crecido en los últimos seis meses», explicó.

Además, recalcó que «la guerra en Ucrania está enviando una gran cantidad de capitales fugados al dólar estadounidense». Estimó que eso es debido a que la moneda de Estados Unidos «se considera el refugio seguro del mundo», donde algunos mantienen sus ahorros por la inestabilidad económica.

Como reportó CriptoNoticias, la fuga al dólar también se ve en el plano de inversiones, el cual ha registrado una caída en 2022. Esto ante la incertidumbre macro acrecentada por la guerra en Ucrania y la inflación global. Las bolsas han visto mínimos anuales la semana pasada. Y criptomonedas como bitcoin (BTC) se mantienen cotizando cerca de los precios más bajos del año que tocaron hace 4 meses.

Hanke defiende la dolarización y que el valor de bitcoin es «cero»

Steve Hanke es reconocido por liderar el proyecto de dolarización en Ecuador, así como proponerlo en Venezuela y otros mercados emergentes. También es conocido por sus estudios sobre la inflación en el mundo, además de su trabajo como profesor universitario, columnista y consejero del expresidente Reagan.

A su vez, ha formado parte de la junta directiva de Airtm, una plataforma de criptomonedas, fomentando que personas de mercados emergentes cambien su dinero desde allí a dólares. Pese a ello, recientemente se ha mostrado preocupado por la seguridad de las stablecoins. Y ha catalogado como «un desastre absoluto» a la adopción de bitcoin en El Salvador impulsada por el presidente Nayib Bukele.

Hanke define a bitcoin como «un activo especulativo con un valor fundamental de cero». Desde una mirada opuesta, Bukele ha defendido la adopción de esta criptomoneda como moneda de curso legal debido, entre varios factores, a su naturaleza de emisión limitada. Está previsto que para el año 2140 no haya más emisión de bitcoins y se alcancen 21 millones de BTC en circulación.

Mientras tanto, la ilimitada impresión de dinero impulsa su devaluación y la inflación en algunos países. Como dijo Hanke, la fuerza actual del dólar es en parte gracias a su menor oferta monetaria de los últimos seis meses. Cabe señalar que tal reducción se da luego de su emisión histórica durante la pandemia. Por lo tanto, dependerá en alguna medida de que esto continúe para que la moneda estadounidense siga fuerte.

Materias primas y mercados emergentes se verán afectados, prevé Hanke

En cuanto al impacto en la economía global, Hanke señaló que la fuerza que prevé en el dólar para 2022 y 2023 frente al euro y la libra, no favorecerá a las materias primas y las deudas de los mercados emergentes. Sugiere que eso es porque podrían percibir un encarecimiento al basar sus precios en la moneda estadounidense.

«Dado que la mayoría de las cosas están vinculadas de una forma u otra con la moneda internacional del mundo, el dólar estadounidense, su fortaleza será negativa para los precios de las materias primas en general y la carga de la deuda soberana emitida por los mercados emergentes», concluyó el especialista en intercambio con CriptoNoticias".

