Operar con acciones: algunos conceptos básicos Es clave realizar una inversión que sea coherente con el capital del que se dispone Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 7 de octubre de 2022, 08:48 h (CET)

Aunque en el momento actual para muchos resulta complicado ahorrar, es innegable que siguen existiendo pequeños ahorradores –y también grandes- que desean encontrar la forma más fiable y segura para hacer crecer su dinero.

Son muchas las personas que sueñan con alcanzar el éxito económico lanzándose a invertir en bolsa, pero esto requiere de un mínimo de conocimientos para evitar que el sueño se convierta en pesadilla. Con algunas nociones básicas, siendo realista y ajustando bien los objetivos es posible conseguir que esos ahorros que se encuentran en letargo en la cuenta corriente comiencen a dar alegrías.

Las acciones son valores que representan el capital de una empresa o sociedad con los que se comercializa en bolsa. Es importante decantarse por la empresa correcta a la hora de invertir. También es clave realizar una inversión que sea coherente con el capital del que se dispone, de forma que siempre se ha de reservar cierta cantidad, atendiendo a que sea una cifra suficiente de la que podamos disponer en caso de necesitarla para otros cometidos.

Existen muchos sectores en los que fijarse a la hora de operar con acciones, y en cada uno de ellos numerosas empresas que cotizan en bolsa. La variedad es tal que resulta recomendable dejarse asesorar por los expertos, especialmente si se están dando los primeros pasos en este terreno.

De entre todos esos sectores, puede servir como buen ejemplo práctico el agroalimentario, ya que cuenta con un gran número de empresas que cotizan en bolsa. Es aquí donde se encuentra el grupo Nestlé, una empresa líder en su ámbito de actuación con gran variedad de productos que se comercializan en todo el mundo a través de diferentes marcas.

Las acciones de Nestlé en bolsa pueden resultar una buena idea a la hora de operar sobre seguro, pues, aunque no se puede obviar a su fuerte competencia en su sector de actividad, es un grupo bien posicionado con un óptimo desarrollo y una sólida posición financiera. La empresa suiza realiza anualmente el pago de dividendos de las acciones a sus accionistas, y el importe de estos dividendos ha ido aumentando año tras año.

Es importante destacar la buena salud que el grupo posee actualmente. Las cifras así lo confirman. De hecho, el año pasado el gigante suizo de la alimentación obtuvo un beneficio neto de más de 16.000 millones de euros, lo que supone un 38% más que en el ejercicio anterior.

Sin duda, zambullirse en el apasionante mundo de la bolsa puede reportar muchas ventajas que pasan por conseguir importantes beneficios y por hacer crecer los ahorros para que sirvan como un seguro colchón para el futuro. Sin embargo, aspectos como la prudencia, afinar el objetivo, dejarse asesorar por especialistas cuando existan dudas, especialmente cuando se trata de principiantes, y ser consciente de que siempre existe la posibilidad de perder la inversión son cuestiones que siempre se han de tener presentes. Por otra parte, también es recomendable diversificar la inversión con el fin de correr el menor riesgo posible. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Operar con acciones: algunos conceptos básicos Es clave realizar una inversión que sea coherente con el capital del que se dispone Mensajes contradictorios de las materias primas Comentario de mercado elaborado por Ben Laidler, estratega de mercados globales de la plataforma de inversión en multiactivos eToro ​El 24% de los mayoristas hortofrutícolas está en riesgo de impago Además del sensible incremento de los precios en origen, sus márgenes se ven impactados por el encarecimiento de los combustibles y de los costes energéticos ​¿Están los bancos centrales en guerra con los mercados? Comentario de Olivier de Berranger, director de inversiones y de gestión de activos de la gestora francesa La Financière de l’Echiquier El precio de la vivienda no descenderá de forma brusca a pesar de la subida de tipos A corto plazo continuarán las subidas de precios y el número de compraventas, aunque a partir del segundo trimestre de 2023 podrían ralentizarse