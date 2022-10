Visita cinco ciudades de Marruecos gracias a un crédito online Todos estos destinos pueden ser menos costosos que varios de Europa, pero siempre es importante ir preparado con dinero suficiente Redacción

viernes, 7 de octubre de 2022, 08:22 h (CET) Es muy común que los españoles visiten otros destinos europeos, pero hay que recordar a nuestro vecino marítimo (y terrestre contando Ceuta y Melilla) que es Marruecos. Para realizar un viaje como este convendría estar bien preparado financieramente hablando, algo que podríamos cubrir a través de portales de créditos como es moneido.es, y una vez tengas el dinero, ¿por qué no visitar Marruecos? Hoy te contaremos de 5 hermosas ciudades en este país norteafricano que debes conocer.

Marrakech

Ubicada al norte de las montañas del Atlas, Marrakech es una ciudad movida con una gran medina y varios de los más populares atractivos turísticos del país.

Desde su plaza más importante, Jemaa el Fna hasta El Badi (el palacio), y los ruidosos zocos (mercados árabes) y bazares, hay mucho que hacer aquí. Ir de compras es una de las mejores cosasque hacer en Marruecos y Marrakech es el lugar ideal para ello. De hecho, Marrakech es considerada como una de las ciudades más seguras del país, al igual que Agadir.

Puedes visitar reconocidos lugares como mezquita Koutoubia, la plaza Jemaa El fna. Incluso puedes disfrutar de la cultura marroquí en el museo Dar Si Said.

Fez

Una de las urbes más fascinantes de Marruecos, Fez brinda lo que más puedes querer de una ciudad marroquí: más de 1000 años de antigüedad y una ubicación en pleno desierto del Sahara.

Realmente Fez Es uno de los lugares más llamativos de Marruecos, donde encontrarás a Fez el-Bali, que resulta ser el centro antiguo de esta ciudad. Fez tiene con un montón de interminables callejuelas y escaleras que se mezclan con los talleres de telas, que dejan impresionado a todo turista.

Otro gran atractivo de la urbe son las elegantes calles de VilleNouvelle, donde los colonos de Francia crearon notorias avenidas con palmeras, muy al estilo árabe, al lado de lujosos hoteles que nos recuerdan a París.

Lo mejor de la ciudad es esa mezcla de modernismo con arquitectura islámica antigua, así que vendría bien estar preparado con un presupuesto adecuado.

Rabat

A menudo pasada por alto en comparación con Casablanca o Marrakech, la capital de Marruecos, Rabat, merece una visita obligatoria también. Como una de las cuatro ciudades imperiales del país, está ubicada en la costa noroeste y bordea el Océano Atlántico.

Con tranquilos bulevares bordeados de palmeras, una antigua y pintoresca medina, Rabat está salpicado de interesantes sitios históricos y culturales, lo que lo convierte en el lugar perfecto para explorar. El enorme Palacio Real y la hermosa catedral Art Deco también son aspectos destacados, pero la atracción principal es la bien conservada Kasbah.

Esta no es solo una pintoresca mezquita antigua, sino también un espectacular museo que representa la historia de los jardines andaluces y sus grandiosos terrenos.

Entre los sólidos muros de piedra, hay muchas arquitecturas elaboradas, así como hermosos distritos azules y blancos. Además, al igual que en otras ciudades verás todos los letreros en inglés, francés, árabe y en el peculiar idioma tifinag con su particular alfabeto bereber.

Casablanca

Puede que Casablanca no tenga tanto encanto antiguo como como otras ciudades, pero definitivamente es uno de los mejores lugares para visitar en Marruecos y una expresión ideal de la modernidad de este país árabe.

Combinando el diseño colonial francés con el estilo tradicional marroquí, los impresionantes edificios moriscos de la ciudad son perfectos para observar y fotografiar. Sin duda, es uno de los principales destinos turísticos de Marruecos debido a su increíble cocina y arquitectura. No podemos dejar de mencionar que cuenta con una impresionante escena gastronómica y vida nocturna.

Puedes recorrer la ciudad con el tranvía y visitar el impresionante palacio real, el Café de Rick (construido en honor al de la película Casablanca), la mezquita Hassan II, entre muchas otras locaciones.

Ksar de Ait Ben Hadu

Uno de sus lugares de visita obligada en Marruecos, KsarAit Ben Haddou que es un antiguo pueblo caracterizado por una serie de casas construidas en lo alto de una colina.

Este destino es uno de los lugares más hermosos que verás en tu vida. La mayor parte del pueblo ahora está abandonado y abierto para que los turistas lo exploren. Además, fue el set de filmación de la película Gladiador (2000).

Siempre es mejor contratar un guía cuando visite este lugar. Si desea experimentar la famosa 'vista de café', haga un viaje por el pueblo. A los guías les gustaría tener más contacto con los lugareños y los propietarios. Esto le ayudará a empezar.

En esta fascinante ciudad hay mucho que hacer, como visitar las ruinas, las impactantes casas abandonadas y apreciar toda la experiencia marroquí tradicional en sus bazares y restaurantes.

Todas estas ciudades pueden ser menos costosas que varias de Europa, pero siempre es importante ir preparado con dinero suficiente, algo que muchos resuelven gracias a portales como moneido.es.

