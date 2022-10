Disfrutar de productos artesanales de gran calidad, en el café boutique de Minimo

El concepto revolucionario café boutique nace de la unión del mundo de la moda y la gastronomía. Este es un espacio donde acudir para comprar ropa y para disfrutar de un café y algo de comer.

Un poco de esto es lo que ofrece Minimo, una firma que abre sus puertas a la ciudad de Madrid para mostrar su patentado cuello alto y una cafetería al mejor estilo parisino.

Un espacio cálido y acogedor Minimo es una empresa familiar que nace con el propósito de revolucionar el sector de la moda española con un producto innovador, único y de calidad: el cuello mínimo. Se trata de una pieza que puede llevarse bajo camisas, blusas, chaquetas, etc., sin ocultarlos, ayudando a mantener un estilo sencillo, discreto y elegante. Surge como una alternativa para reinventar el jersey de cuello alto, sacando el máximo partido a su uso y minimizando desventajas como su grosor y el no poder quitárselo cuando hace calor. Este accesorio realza cualquier look y puede ser usado por cualquier persona, independientemente de su edad o sexo. Es una pieza clave para abrigar el cuello y dar un toque chic, tanto a estilismos formales como informales.

Tras la creación de este producto, la empresa ha querido proyectar las mismas características en su tienda física. Fue así como nació el pequeño y acogedor Café Boutique, cuya delicadeza se ve reflejada en cada rincón. El local combina las dos pasiones de esta familia de emprendedores: comida espectacular y su cuello mínimo. Con esto buscan ofrecer a los clientes un lugar diferente, de estilo parisino, donde disfrutar de una atención distinguida y comidas deliciosas que gustan a los más exigentes. Pero, a su vez, tener un espacio donde ver, tocar y comprar sus prendas.

Productos artesanales de excelente calidad Al igual que con su cuello alto, Minimo ha buscado ofrecer la máxima calidad en su café boutique. Abrió sus puertas en septiembre y en las primeras 4 semanas el concepto ha sido todo un éxito. Esto se debe, en primer lugar, a la calidad de sus productos de restauración y proveedores.

Todo lo que ofrecen en su tienda es completamente artesanal. Algunos de sus productos gastronómicos han resaltado entre la clientela por sus exquisitos sabores. Entre los más pedidos se encuentran los helados artesanos gallegos, las empanadas gallegas con masa quebrada, las tartas artesanales, el pan y la bollería elaborada en Ávila.

En plena Gran Vía de Mahadahonda se encuentra el Minimo Café Boutique, un espacio que promete ofrecer experiencias únicas que fusionan la moda con la gastronomía.