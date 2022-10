El Foro Solar 2022 reúne en Madrid a más de 1100 personas con el objetivo común de acelerar la transición energética en España Principales conclusiones de la primera jornada de este evento de referencia del sector solar fotovoltaico a nivel nacional Redacción

El Foro Solar 2022, que organiza de manera anual la Unión Española Fotovoltaica, UNEF, ha batido record de asistencia en su IX Edición, concentrando durante su inauguración a más de mil personas. Sara Aagesen, Secretaria de Estado de Energía, y Rafael Benjumea, presidente de UNEF, ha sido las personas encargadas de inaugurar la primera jornada del Foro Solar 2022.

“España va liderar un IPCEI, proyecto de interés comunitario, de fabricación de paneles solares en Europa. Tenemos que conseguir más autonomía estratégica y seguridad energética” ha recalcado Sara Aagensen durante el inicio del Foro Solar 2022. La Secretaria de Estado de Energía ha anunciado durante su intervención la ampliación de la distancia de instalación de autoconsumo a 500a través de la red y la creación de nuevas líneas de ayudas para las comunidades energéticas, que contará con 30 millones de euros de presupuesto, almacenamiento e hibridación.

Durante la inauguración del Foro Solar 2022, Aagesen ha querido agradecer a la Unión Española Fotovoltaica diez años de intenso trabajo en los que el principal objetivo de la asociación sectorial ha sido garantizar que la energía solar se convierta en la tecnología protagonista de la transición energética respetando al máximo los estándares de integración ambiental y social. “Desde siempre, UNEF ha puesto esfuerzo y cariño para que el despliegue de la energía solar se realice con la máxima integración con el medioambiente y la ciudadanía, prueba de ello es la creación del Sello de Excelencia en Sostenibilidad”

Durante el IX Edición del Foro Solar, evento de referencia del sector solar fotovoltaico a nivel nacional, las principales empresas debatirán con instituciones públicas y representantes de la sociedad civil en dos días de intenso trabajo para trazar una hoja de ruta que permita la aceleración de la transición energética y la reactivación económica de nuestro país.

“Llevamos una década escuchando a la sociedad española y trabajando duro como sector para que el despliegue de la energía solar en España se realice siguiendo los más altos estándares de sostenibilidad ambiental e integración social generando, de esta manera, un valor para el conjunto de la ciudadanía.”, ha declarado Rafael Benjumea, presidente de UNEF.

Durante la intervención, Benjumea ha remarcado la necesidad de seguir trabajando para que la energía solar se afiance como una solución transversal para nuestro país, con la integración ambiental y social como bandera: “Si los proyectos de energía solar se realizan con éxito, la transición energética también lo serán.”

Una vez realizada la apertura, ha comenzado la primera jornada del Foro Solar 2022 donde se han tratado temas de gran actualidad e importancia para el sector fotovoltaico español.

También, Juan Bravo, vicesecretario de economía del Partido Popular ha querido manifestar su apoyo al sector fotovoltaico español durante la primera Jornada del Foro Solar 2022. "Apostamos por un modelo de implementación renovable con incentivos fiscales, créditos y monetización fiscal. Es importante tener el concepto de la colaboración público-privada, la necesidad de hacer esto entre todos. Escucharnos para saber dónde están los cuellos de botella. Dónde estamos fallando.”

Bravo ha recordado que estando bajo una crisis energética, es fundamental tomar medidas extraordinarias como dotar de un mayor protagonismo a la energía solar en España: “Hasta el 2024 la energía no va a bajar de precio. Con lo que tenemos un grave problema y es que para muchas empresas el problema es el coste de la energía, que ha subido un 300 euros”.

Cambios regulatorios en un contexto de precios al alza

Para abordar los últimos cambios regulatorios que ha vivido el sector fotovoltaico en España en los últimos meses y diseñar estrategias para mitigarlos, ocho expertos han debatido al respecto bajo la moderación del periodista Miguel Ángel Noceda, de El País.

Carlos Moro, CCO de Vector Renewables, Manuel Garcia, CEO de Greenalia Power Spain, Julio Castro, CEO de Iberdrola Renovables Energía, Rafael González Sánchez, Director General de Generación y Renovables de Endesa, Fernando Roger, Country Head Spain de Lightsource BP y David Ruiz, CEO de Grenergy Renovables, coincidieron en ”la necesidad de seguir trabajando para lograr la transición energética, reclamando mayor estabilidad regulatoria y un gran esfuerzo por parte de la administración para tramitar los proyectos, ya que la incertidumbre los ralentiza notablemente". Los ponentes también coincidieron en la necesidad de atraer talento joven en un momento de auge del sector de las renovables.

Fondos de Recuperación y autoconsumo

Las subvenciones y ayudas previstas para el autoconsumo contempladas dentro del Plan de Recuperación de la UE están siendo determinantes para impulsar el autoconsumo en España, que en 2021 aumentó un 102% respecto al año anterior y que, en 2022, se espera que siga batiendo récords en un contexto de crisis energética en el que la energía solar se presenta ante la ciudadanía como una vacuna contra los elevados precios de la luz.

Para hablar sobre ello, han participado en el Foro Solar 2022, Manuel Guirao, Director General de Transición Energética, Junta de Castilla y La Mancha, José Benjumea, CEO de Powen, Daniel Martínez, Director Unidad de Venta Profesional de Fisher, David San Miguel, Director General de la división Solar de Amara NZero, Sergio López de Castro, Director Comercial de Fronius España y María Colom, Head of Decentralized Pv de Engie, bajo la moderación de José Manuel González Huesa, Director de Servimedia.

Los ponentes de la mesa han concluido que las ayudas contempladas dentro del Plan de Recuperación están siendo fundamentales, pero también la mayor implicación de la ciudadanía en la lucha contra la emergencia climática. Sin embargo, todos han coincidido en trabajar para la eliminación de los principales cuellos de botella, carestía de profesionales cualificados y lentitud en las tramitaciones administrativas, para poder mantener la tendencia de crecimiento al alza del sector en nuestro país.

Receptividad Social

Si la integración ambiental y social de los proyectos de energía solar se realiza con éxito, la transición energética también lo será.Por ello, no ha podido faltar en esta IX Edición del Foro Solar un espacio para tratar con agentes sociales y empresas las distintas estrategias para aumentar la inclusión de la ciudadanía para avanzar en una transición energética en la que la energía solar sea la protagonista. Mario Rodríguez, Director Asociado de Transición Justa y Alianzas Globales de Ecodes, Ana Mouriño, Responsable de Sostenibilidad de Capital Energy, Silvia del Mar Rubio, Directora de desarrollo de España de Powertis, Helena Fernández Castro, Directora de Sostenibilidad y Medio Ambiente & Partner de Isemaren, Benito Montiel, Director de Desarrollo y programación de Grupo Cobra, Sara Pizzinato, Coordinadora Campaña Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace.

Los participantes coincidieron en la necesidad de incluir a los territorios y a la ciudadanía en la toma de decisiones de los proyectos de energía solar, ninguna duda, que de ello depende la prosperidad del sector solar en España y la consecución de la transición energética.

Liderazgo femenino

UNEF es conscientes de que, para acelerar la transición energética es fundamental integrar el talento de las mujeres en todas las etapas de la cadena de valor fotovoltaica.

Por primera vez en el Foro Solar, hemos contado con espacio donde las profesionales del sector han debatido sobre las barreras a las que todavía tienen que enfrentarse las mujeres de la energía solar en España y las posibles soluciones que podemos desarrollar para superarlas. Bajo la moderación de Cristina G. Bolinches de El Diario, han participado Assumpta Farran i Poca, Directora General de Energía de la Generalitat de Catalunya, Inés Monroy, International Business Development & Brand Managerde SENS – STEAG Solar Energy Solution, Celia Roldan García, Head of Renewable Power Development IBERIA de Shell, Arancha Martínez Navarro, Country Manager Spain de X-ELIO y Mar Briones, Business Development Manager Iberia de Sonnedix.

Almacenamiento

Uno de los retos que tiene actualmente el sector fotovoltaico nacional es seguir avanzando en el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía que permitan racionalizar el uso de la energía producida permitiendo, de esta manera, el avance de la descarbonización del sistema eléctrico español.

Daniel Boluda, Director General de Huawei Digital Power España, Guillermo Arsuaga, Manager de Consultoría de Enertis Applus+, Javier Revuelta, Principal de Afry, Daniel Fernández de Salamanca, Director de Operaciones de Ric Energy, Franc Comino, CEO de Sonnen Spain, Brais García, Market & Regulation Analyst de FRV-X.

Innovación y nuevas aplicaciones fotovoltaicas

