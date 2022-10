Los deportes con mayor audiencia en todo el mundo En nuestro planeta existen cientos de deportes que atraen a millones de admiradores Redacción

miércoles, 5 de octubre de 2022, 08:28 h (CET) En nuestro planeta existen cientos de deportes que atraen millones de admiradores, deportistas e incluso jugadores que ponen su dinero en las casas de apuestas deportivas que se encuentran en internet. Como son muchas, lo ideal es contar con un comparador como el de www.topbettinglists.com, para identificar la casa de apuestas que se ajuste a la necesidad de cada persona y así apostar por su equipo favorito. Es por eso que hoy te contaremos cuáles son los deportes con mayor audiencia a nivel internacional.

Béisbol

El béisbol comenzó como un juego escolar famoso entre los jóvenes de Inglaterra e Irlanda. Pero el juego de béisbol de hoy se originó en América del Norte y sigue siendo sumamente popular en Estados Unidos.

El béisbol se juega en Canadá, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela entre otros países, y se estima que hay alrededor de 500 millones de fanáticos del béisbol en todo el mundo.

Baloncesto

A fines de la década de 1890, un profesor canadiense pensó en el baloncesto para sus alumnos. La base de fans es de unos 875 millones de personas.

A nivel nacional, Estados Unidos sigue siendo el número uno en Baloncesto, pero Canadá y Filipinas están siguiendo su ejemplo. No hay que dejar de mencionar que es el segundo deporte más popular en España, no solo porque desean practicarlo sino porque es una opción al momento de visitar una casa de apuesta deportiva.

Hockey

Nuevamente, el hockey es un juego que se juega en múltiples dimensiones: bandy, hockey sobre césped, hockey sobre hielo, hockey sobre hielo. El hockey es el tercer deporte más popular en el mundo.

Su fanaticada tiene 2200 millones de miembros, con 1,64 millones participando activamente. El hockey es popular en Canadá, Europa del Este, Europa del Norte y Estados Unidos.

Cricket

Hoy este deporte de origen británico tiene más de 2.500 millones de fanáticos. Además, alrededor de 460 millones de personas juegan este juego a menudo u ocasionalmente; también es popular en aproximadamente 180 naciones.

Ping Pong

Proveniente de la Inglaterra victoriana, pero su popularidad como juego ha crecido significativamente durante la última década, con más de 875 millones de admiradores. Está creciendo en popularidad en los Estados Unidos, Europa y el este de Asia. Es uno de los deportes más populares del mundo por su audiencia.

Voleibol

El voleibol (donde podemos incluir su versión playera) está muy extendido en Brasil. De hecho, otros países lo ven como una actividad de entretenimiento importante. Además, se considera que es uno de los deportes más populares en el continente africano.

El voleibol se presenta en sus dos emocionantes variantes: techado y playero, haciendo que haya más miles de millones de fanáticos en el mundo.

Boxeo

Tiene la emoción, el entretenimiento e incluso el peligro que es probablemente lo que lo ha hecho tan popular. También es muy comúnmente practicado entre la población joven; como resultado, se ha convertido en uno de los deportes más populares del mundo en cuanto audiencia.

Tenis

Los registros históricos muestran que el tenis comenzó como un juego al aire libre en el siglo XII y se convirtió en un juego de interiores en el siglo XIII, pero no adoptó este nombre hasta el siglo XVI. Hoy en día, la industria del tenis continúa evolucionando, pues se considera que hay mil millones de personas lo miran -y probablemente apuesten- se estima que hay más de 87 millones de personas que lo juegan.

Carreras

Ahora hay muchos tipos diferentes de carreras, incluidas las carreras humanas, las carreras de vehículos y las carreras hípicas. Cualquiera sea su variante, es muy apreciado y seguido por personas de todo el mundo.

Fútbol

El fútbol es el deporte más popular de Europa, se juega con un balón redondo y 11 jugadores por equipo. Jugado por más de 250 millones de personas en más de 200 países y territorios, con más de 4 mil millones de seguidores en todo el mundo. Algunos de los equipos deportivos más populares del mundo son el FC Barcelona y el Real Madrid.



Estos son solo los deportes que más audiencia generan, pero la realidad es que hay muchos otros que también son seguidos, ya sea por practicantes de ellos, apostadores que juegan por su equipo favorito o los admiradores que los siguen desde casa. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

