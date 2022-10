Allianz Partners celebra su Semana BE con un ‘stand de la salud emocional’ Comunicae

martes, 4 de octubre de 2022, 16:02 h (CET) Allianz Partners lanza la segunda edición de la ‘Semana BE – Semana del Bienestar Emocional’, un espacio dedicado a la salud y bienestar de sus empleados, prestando especial importancia al aspecto mental Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de la ansiedad y la depresión en todo el mundo se ha incrementado hasta en un 25% como consecuencia de la pandemia; mientras que sólo en España, cerca de 3 millones de personas han sido diagnosticadas de depresión en 2021 (informe de Fundamed sobre salud mental). "Estos datos son un reflejo del estado emocional de las personas en todo el mundo. Hemos vivido momentos de mucha complejidad e incertidumbre de forma prolongada, que nos han llevado a enfermar emocionalmente, sin saber reconocerlo ni gestionarlo", explica Amparo Merino, responsable de Bienestar y Prevención de Allianz Partners España, y encargada de desarrollar el Programa BE. "La salud de nuestros empleados es un aspecto muy importante del que cuidamos diariamente, pero a partir de la alta incidencia en la salud mental de las personas, hemos decidido hacer especial hincapié en ello también dentro de la compañía", indica Amparo.

La Semana BE se celebrará durante toda la semana, incluyendo un amplio programa de actividades centradas en el bienestar emocional de los colaboradores de la compañía y de sus familiares, para sensibilizar a los empleados sobre la importancia de su cuidado mental.

Las actividades arrancan con el ‘Stand de la Salud Emocional’, una sesión psicológica individual en la que los colaboradores de la empresa podrán aclarar sus dudas, inquietudes y/o sintomatología con un profesional. También, se enviarán ‘Píldoras de Bienestar, un recordatorio diario con consejos sobre salud y bienestar en formato de cita/reunión de calendario, con el objetivo de que cada colaborador se tome 5 minutos de descanso dentro su jornada y al mismo tiempo descubra consejos saludables. Durante estos días también se ha iniciado la campaña ‘Nadie como tú", con paneles motivadores en los que los empleados pueden verse reflejados. La Semana BE integra dos sesiones de sensibilización:

'Me preocupo en exceso', dedicado a conocer las claves esenciales para aplicar una correcta gestión emocional cuando se está preocupado.

'Claves para mejorar', enfocado enconocer las claves para mejorar la comunicación y que esta sea de alto impacto.

"En 2021 iniciamos en España la Semana BE, como referente dentro del Grupo Allianz Partners, así que hemos querido renovar la propuesta para este año. Sabemos que nuestros colaboradores valoran muy positivamente las acciones que la compañía organiza pensando en su bienestar físico y emocional, evaluándolas con un 4,4 sobre 5", declara Marta Artieda, directora de Recursos Humanos de Allianz Partners España, quien añade "estos resultados nos permiten seguir enfocados en implementar cada vez más actividades que nos ayuden a contribuir activamente en la mejora de su salud física y mental, generar hábitos saludables dentro de la organización y fomentar la comunicación entre nosotros".

