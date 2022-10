​La Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante celebra su 30 aniversario Apuesta en su 30 edición por el teatro documental, la autoficción y los grandes formatos Redacción

martes, 4 de octubre de 2022, 11:58 h (CET)

En la imagen (de izquierda a derecha, empezando por segunda fila): Director general del INAEM, Joan Francesc Marco Conchillo; diputada de Cultura de Alicante, Julia Parra; directora de la Muestra, Mónica Pérez Blanquer; director adjunto de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), Roberto García; concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Antonio Manresa.

La Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante celebrará su 30 aniversario del 4 al 12 de noviembre con una programación atenta a la diversidad de formatos, géneros y temáticas que caracterizan la dramaturgia del siglo XXI, y en la que habrá una destacada presencia de mujeres creadoras. Será además una edición especial en la que la Muestra analizará su propio legado escuchando las voces de destacados autores y autoras nacionales, pero también a través de acciones de participación ciudadana. Estas son algunas de las claves de la etapa de cambio que se inicia de la mano de la nueva directora de la Muestra, Mónica Pérez Blanquer.

El Teatro Valle Inclán de Madrid, espacio vinculado al Centro Dramático Nacional, ha acogido esta mañana la presentación de los contenidos de la trigésima edición de este encuentro. El acto ha contado con la presencia de representantes de las entidades coorganizadoras: el director general del INAEM, Joan Francesc Marco Conchillo; la diputada de Cultura de Alicante, Julia Parra; el director adjunto de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), Roberto García; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Antonio Manresa, y el director general de la Fundación SGAE, Rubén Gutierrez del Castillo.

A lo largo de doce días, Alicante acogerá quince espectáculos escénicos en distintos espacios de la ciudad: el Teatro Arniches, el Centro Cultural Las Cigarreras, el Teatro Principal de Alicante, el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo, el MACA y el Paraninfo de la UA. Algunas piezas reivindican la imaginación desde un espacio escénico prácticamente vacío -como la performance Se respira en el jardín como en el bosque, de El Conde de Torrefiel; Castroponce. Teoría y praxis para una vanguardia del siglo XXI, de Pablo Rosal; o Acorar, el insólito fenómeno teatral de Toni Gomila-, mientras que otras optan por formatos más espectaculares con planteamientos multimedia, como The Mountain, la sofisticada reflexión que hace Agrupación Sr. Serrano de la cultura de la posverdad.

Se combinan también las obras que favorecen la intimidad entre el espectador y los intérpretes, como El viaje del salmón de Toni Misó y Guille Zavala, junto a otras de carácter más colorista o celebratorio, como las dos producciones incluidas en la programación propia del Teatro Principal de Alicante en el contexto de la Muestra: la comedia musical Manolita Chen, un cuento chino y Los farsantes, divertida sátira escrita y dirigida por Pablo Remón que supone además el regreso del actor Javier Cámara a los escenarios tras doce años de ausencia. Junto a las piezas en las que predomina la ficción, la programación de este año da espacio a otras que experimentan con el documental (Casa, de Cross Border Project) y la autoficción, como el drama ecofeminista Talaré a los hombres sobre la faz de la tierra, escrito y dirigido por María Velasco, ganadora del Premio Max 2022 a la Mejor Autoría.

La programación llevará también a Alicante producciones de muy reciente creación, como las Las Danesas, de Xavo Giménez, y Pau, de Gemma Miralles, ambas producciones propias del IVC. También es el caso de Todas las Santas, de La Phármaco, que se representará en el Arniches tras su estreno absoluto en el FIT de Cádiz, y que supone la primera incursión de la coreógrafa Luz Arcas en el teatro de texto.

“Queremos que la Muestra sea un semillero de preguntas y debates entre la ciudadanía. Me gusta la idea de que los espectadores, al salir del teatro, compartan sus reflexiones en los espacios públicos y privados. En casa, con la familia. En los bares, con los amigos. Por eso, esta es una programación que se mete de lleno en el discurso de nuestro tiempo. Habla de los problemas de acceso a la vivienda, de ecología, de falsas verdades, de nuestra relación con la muerte, de lo que significa ser mujer en la sociedad contemporánea. Habla, en resumidas cuentas, de lo que nos define como ciudadanos del siglo XXI”, ha apuntado Pérez Blanquer.

Por su parte, Joan Francesc Marco ha querido recalcar el apoyo del INAEM al futuro de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos. “Desde el Ministerio de Cultura y Deporte y el INAEM queremos expresar nuestro sólido compromiso con la continuidad de esta cita. Este proyecto tiene un carácter estratégico fundamental en nuestro apoyo a la autoría dramática española contemporánea”.

La vicepresidenta de la Diputación de Alicante y titular de Cultura, Julia Parra, ha reconocido el estrecho vínculo que une a La Muestra y Alicante, “una pareja que ha funcionado muy bien en gran parte porque todos los organismos e instituciones implicados creímos en su día en el proyecto de una manera entusiasta y seguimos haciéndolo 30 años después". En este sentido, la responsable provincial ha remarcado que la convocatoria "es un ejemplo de colaboración y entendimiento entre administraciones del que nos sentimos muy orgullosos porque, en materia cultural, como en tantos otros ámbitos, trabajar juntos permite avanzar más y mejor y llegar más lejos".

Por su parte, Roberto García ha destacado las nuevas producciones propias del IVC incluidas en la programación de este año: Las Danesas, de Xavo Giménez, y Pau, de Gemma Miralles. Otra pieza de muy reciente creación es Todas las Santas, de La Phármaco, que se representará en el Arniches tras su estreno absoluto en el FIT de Cádiz, y que supone la primera incursión de la coreógrafa Luz Arcas en el teatro de texto.

Durante su intervención, el concejal de Cultura, Antonio Manresa, ha animado a las jóvenes generaciones de Alicante a aprovechar esta nueva etapa de la Muestra para llenar los espacios escénicos de la ciudad.

Acciones especiales 30 años

Para celebrar este treinta aniversario se han preparado tres acciones especiales. Punto de Encuentro es un ejercicio de memoria colectivo que ha sido coordinado por Noemí Rodríguez, codirectora de la compañía Teatro En Vilo. Celebración es una propuesta piloto desarrollada en complicidad con el Programa Experimental de Educación y Mediación a través del Arte Permea y diseñada por la plataforma de mediación alicantina La Cuarta Piel. Su objetivo es aproximar las actividades de la Muestra a distintos colectivos ciudadanos de una forma lúdica y creativa.

Con el propósito de sentar las bases del futuro de la Muestra desde una mirada ampliada y diversa, se ha desarrollado un proyecto editorial colectivo –titulado 30 Voces-que se podrá consultar también a través de la web www.muestrateatro.com-. En él se han recogido los testimonios escritos de treinta destacados autores y autoras del panorama dramatúrgico nacional. A quince de ellos se les ha pedido un trabajo de memoria colectiva para reseñar los logros conseguidos por la Muestra a lo largo de su existencia, gracias sobre todo al trabajo desarrollado por su anterior director, Guillermo Heras. Junto a la revisión de tan valioso legado, se han querido abrir también puertas y ventanas al mañana a partir de otras quince voces, a las que hemos preguntado cuestiones fundamentales como las siguientes: ¿Hacia dónde va el concepto de autoría? ¿Podemos vislumbrar cuál será el futuro del teatro?

El director general de la Fundación SGAE, Rubén Gutierrez del Castillo, ha subrayado que “es importante echar la vista atrás para poder saltar al futuro”. “La autoría contemporánea española -ha añadido- no sería la misma sin la labor que ha desarrollado Muestra durante estos años”.

Cursos, debates y jornadas profesionales

La Muestra quiere ser también un espacio de encuentro y reflexión para los profesionales. Por ello se han ideado diversas actividades de visibilización, colaboración y formación, para las que se ha contado con la complicidad de diferentes instituciones locales y asociaciones profesionales. Con el apoyo del Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana, la Muestra reunirá los días 5 y 6 de noviembre a decenas de autores y gestores públicos y privados en el I Encuentro Estatal de Asociaciones Profesionales de Escritura Teatral. Paralelamente, y con el apoyo de Acción Cultural Española, se desarrollarán esos mismos días las Jornadas de Traducción 5 x 20, continuando así la labor de impulso de la traducción de la autoría viva española.

Este año se amplía la oferta de cursos que ya eran habituales en la Muestra, abriendo el foco para extenderlo no solo a dramaturgos, sino también a bailarines, intérpretes, profesionales de la enseñanza e incluso espectadores. Para esta sección de formación se ha contado con algunas de las creadoras más innovadoras y genuinas del panorama nacional, como María Velasco, Luz Arcas o Lucía Miranda. Esta última mostrará los procesos creativos del teatro documental con la aplicación del verbatim, interesante técnica de representación escénica en la que el intérprete se limita a reproducir palabra por palabra textos reales, que no han sido escritos para ser puestos en escena, mezclando así artes escénicas y testimonios reales como herramienta para representar conflictos reales y dar voz a las comunidades.

Por supuesto, habrá también espacio para los debates en torno a las nuevas formas de autoría, como el que protagonizarán la editora argentina Gabriela Halac, María Velasco y Luz Arcas sobre cómo trasladar a los formatos editoriales las representaciones escénicas que nacen en el cuerpo, como la performance o la danza. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

