Las XXIX Jornadas Tributarias de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, reunió en Denia los pasados 29 y 30 de septiembre a representantes de la Administración Tributaria y reconocidos expertos, que debatieron sobre temas de actualidad económica y tributaria Las Jornadas, inauguradas por el Excelentísimo Alcalde de Denia, D. Vicent Grimalt Boronat, comenzaron el jueves con la ponencia "Perspectivas desde el Consejo para la Defensa del Contribuyente. Incorporación al ordenamiento tributario español del ‘derecho al error’. Propuestas e informes", impartida por D. Jesús Rodríguez Márquez (Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente).

Rodríguez Márquez animó a que el colectivo de asesores fiscales, comunique sus inquietudes en el Foro de debate técnico, porque de ellas puede surgir un Informe del CDC (Consejo para la Defensa del Contribuyente). Aunque los dictámenes del CDC no son vinculantes para la Administración, cuando un acto no es firme la resolución del CDC puede incluirla en su defensa a su reclamación y puede ayudar al contribuyente a agilizar la resolución.

Su ponencia se centró en el concepto de "derecho al error" sin sufrir la imposición de sanciones, se trata de un mecanismo de regularización, siempre que, entre otros requisitos, no exista dolo ni reincidencia. Sin embargo, todavía se encuentra pendiente de determinar algunos límites en relación al número de errores y su duración en el tiempo. Dado que está prevista una reforma de la Ley General Tributaria, quizá se incluya en esta el concepto de "derecho al error".

Las Jornadas contaron también con la presencia de Dña. Rosa María Prieto del Rey (Directora Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT), con la ponencia: "Gestión tributaria, que abordó el tema del cumplimiento cooperativo y sus relaciones con los Asesores Fiscales".

La directora, manifestó que "sin los asesores fiscales no podría aplicarse el sistema tributario español", realizó una exposición de los medios a través de los cuales se lleva a cabo una relación cooperativa entre la Administración y los asesores fiscales, entre los que destacó la Administración Digital Integral (ADI), mencionado los 15.000 chats atendidos en el servicio denominado Informadores de Renta, y las más de 2.000 respuestas de asistentes virtuales del SII e IVA.(AVSII: 423; AVIVA: 1.732). Asimismo, enfatizó que la valoración positiva del asistente virtual puede guardarla en pdf el contribuyente e incluirla en su reclamación y evitar sanción en el supuesto de que tenga lugar una regularización.

D. José Soriano Ramírez (Vocal Director del Servicio de Sistemas de Información del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España), enumeró los "Retos globales de la Unión Europea, vistos desde la esfera de los Registros Mercantiles", entre los que cabe destacar como novedades las que incluirá la nueva Ley que dentro de uno veinte días habrá que aplicar: La Ley de creación y crecimiento de empresas, que incluye la posibilidad de constituir sociedades de capital de un euro; se configurará a los registros mercantiles como PAE (punto de atención al emprendedor), posibilidad de consulta por videoconferencia a los registradores mercantiles, las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil podrá inscribirse en el registro mercantil) y regulará las sociedades de beneficios de interés común.

Por su parte, D. Juan Ignacio Crespo Carrillo (Estadístico del Estado y Analista Financiero), desarrolló la ponencia titulada la "Economía mundial: entre la repetición de los años 1970 y el rumbo a lo desconocido", exponiendo de una manera muy gráfica de dónde viene la situación económica actual, dónde se encuentra y hacia donde se dirige.

Según el experto financiero, ésta es una de las subidas de la inflación más rápida de la historia y si los Gobiernos no toman decisiones correctas y los Bancos Centrales no soportan la presión para subir los tipos de interés y retirar liquidez del mercado, las Bolsas de valores van a seguir cayendo. El camino se dirige hacia una recesión económica global, más desglobalización, aumento del desempleo, parón del crecimiento económico en China, Europa y EEUU; un ajuste de las placas tectónicas de las finanzas y la recuperación de la productividad. No obstante, su previsión sobre el final de esta crisis se sitúa en primavera-verano de 2023, como la de 1970.

En la mañana del día 30, D. José Antonio Marco Sanjuán (Presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, TEAC) analizó las "Cuestiones esenciales en los procedimientos de revisión en vía administrativa" , recordándonos la importancia de conocer el criterio del TEAC, dado que sus consultas son vinculantes para todos. El TEAC se encuentra inmerso en un cambio estructural para modernizar la vía económica administrativa y conseguir mayor seguridad jurídica, pues todavía serán necesarios dos años de conseguir solucionar el problema con la aplicación de la normativa tributaria debido a los distintos criterios que mantienen la Dirección General de Tributos (AEAT), los TEARs, el TEAC y el Tribunal Supremo. Para ello se está diseñando una base única de conocimiento.

Hizo mención especial del método de la "impugnación de una autoliquidación", que con el nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo, ahora queda abierta la puerta para que el contribuyente pueda volver a impugnar la liquidación cuando el contribuyente descubre que existe un nuevo criterio más beneficioso, lo que implicará mayor litigiosidad. Por tanto, los asesores fiscales deberán estar atentos para reaccionar ante esta novedad e impugnar si el Supremo cambia de criterio.

Durante la ponencia conjunta desarrollada por Dña. Sonia Díaz Español (Directora de la Agencia Tributaria Valenciana - ATV), D. Fernando de Aragón Amunárriz (Director General del Catastro) y D. Jesús Puebla Blasco (Subdtor. Gral. de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano) se abordó la "Situación actual del Valor de Referencia: posibilidades de actuación previa de los datos catastrales".

Dña. Sonia Díaz señala que no se ha cerrado la puerta a la comprobación de valores con visitas insitu, pero que el valor de referencia, que se estudia desde 2004, tiene tres objetivos principales: minorar la litigiosidad, favorecer al trabajo de la Administración para que sea más eficiente, pues, siendo realistas, no puede personarse en todos los inmuebles; y aportar seguridad jurídica y que todos tengan las mimas reglas de juego.

Desde la Dirección General del Catastro informaron de la novedad que incorpora su web con el "asistente gráfico" para corregir discrepancias, y recuerdan el convenio de colaboración que firmaron con FETAFF con el fin de tramitar más rápidamente.

Esa misma mañana, D. Enrique Ortega Carballo (Presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA), hizo una clara exposición sobre "Los criptoactivos y su incorporación a las Cuentas Anuales", precisando su calificación y tributación en cada uno de los distintos impuestos.

Por último, tuvo lugar una mesa debate, acerca de los "Canales de comunicación al alcance del Asesor Fiscal y la Administración Tributaria. El deber de contribuir en especie que afecta a los colectivos", a cargo de D. Germán Orón Moratal (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario Universidad Jaume I de Castellón), D. Javier Martín Fernández (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Complutense de Madrid), y D. Luis Chinchilla Hurtado (Presidente de APAFCV), moderada por Dña. Carolina Verdés Pastor (Vicepresidenta territorial de Valencia APAFCV).

Durante el debate, el catedrático D. Germán Orón Moratal, afirmo que "laAsociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, como colectivo representativo, tiene a su alcance distintos canales de comunicación que deben ser usados como ayuda para resolver conflictos; llegar a un mejor entendimiento entre el profesional y la Administración tributaria evitará resultados estériles que distorsionan la relación cooperativa donde se debe caminar. El deber de contribuir en especie que afecta a los colectivos debe estar en sintonía con su capacidad de crítica sin abducción alguna. Por su parte, D. Javier Martín comentó que se trata de un nuevo nicho de mercado que los asesores fiscales pueden aprovechar, ya que puede emitir por cuenta del cliente la factura electrónica, en operaciones entre empresarios y profesionales es una medida para digitalizar las relaciones empresariales, cuya regulación ha sido publicada en el BOE esta misma semana (Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas). Además, también pueden encontrar un nicho de mercado en la nueva figura del "experto en reestructuraciones" que incluye la nueva ley concursal (Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal). D. Luis Chinchilla animó a los asesores a presentar sus sugerencias y quejas para que puedan ser trasladadas a la Administración.

Las XXIX Jornadas Tributarias, a las que asistieron más de 200 asociados junto con miembros de las diferentes asociaciones que forman parte de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF), fueron clausuradas por Dña. Sonia Díaz Español, Directora de la Agencia Tributaria Valenciana

