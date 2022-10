Con esta nueva edición de Scaleup Spain Network, FIBK, Endeavor y Wayra reafirman su compromiso de impulsar el ecosistema emprendedor en España Comunicae

lunes, 3 de octubre de 2022, 15:38 h (CET) Trece startups de alto potencial han sido seleccionadas para participar en la tercera edición de Scaleup Spain Network, una iniciativa de la Fundación Innovación Bankinter, Endeavor y Wayra, que surgió con la intención de acompañar a las startups en su proceso de crecimiento Las scaleups, compañías de mayor envergadura y crecimiento dentro del ecosistema de startup, tienen la capacidad de transformar el modelo productivo de un país, lo que da idea de lo necesario de este salto cualitativo en el sector.

Scaleup Spain Network, busca acompañar, mentorizar y apoyar a startups españolas para que evolucionen con éxito, convirtiéndose en un motor que impulse el ecosistema con soluciones prácticas y útiles. El programa cuenta con un modelo de aprendizaje mixto en el que la teoría y los conceptos clave se combinan con sesiones en las que se desarrollan casos prácticos de la mano de los fundadores de algunas de las scaleups de más éxito de España, así como de expertos e inversores nacionales e internacionales. Todo ello sin coste alguno para las empresas seleccionadas

El programa ayuda a las empresas en su proceso de maduración y transformación anticipando los retos que se encontrarán a lo largo del camino. Tiene como meta, además, potenciar el desarrollo tanto de los fundadores de las empresas como de sus equipos directivos, y crear una red de colaboración entre ellos para establecer vínculos, compartir experiencias y aprender en comunidad.

De este modo, y por primera vez en la historia del programa, se ha dado comienzo a la III edición con un Bootcamp de innovación en el que representantes de las 13 startups, organizadores y antiguos participantes se han reunido para compartir experiencias y conocimientos.

En conjunto, las startups seleccionadas suman una facturación de 11,2 millones de euros en 2021 y dan empleo a 260 trabajadores. Estas son las 13 startups que forman parte de la tercera promoción:

BooBoo: operador Logístico Digital que incorpora Inteligencia Artificial para optimizar la gestión del transporte.

EasyVirtualFair: software amigable usado por compañías, universidades y trabajos para crear un espacio virtual de contratación.

Fleksy by ThingThing: teclado que tiene como objetivo dar un control total sobre la personalización de la escritura del cliente.

IMA Contigo: ayuda con la gestión, organización, distribución y consumo de productos farmacéuticos.

Criptan: plataforma de compraventa de criptodivisas.

Haddock: plataforma de gestión para restaurantes.

IF Last Mile: solución digital para los cambios y devoluciones en Ecommerces.

Vitaance: seguro de vida con perspectiva innovadora para empresas.

Wenalyze: ayuda a bancos y aseguradoras a optimizar los procesos de suscripción mediante el uso de Open Data.

Smowltech: ayuda a supervisar a los examinados durante exámenes online gracias a su función digital de protección.

Graphext: una solución de análisis avanzado para ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones basadas en datos.

INDYA: compañía enfocada en mejorar el rendimiento de los deportistas a través de la tecnología y la nutrición.

Twenix: sistema de aprendizaje de inglés para empresas que conecta a los profesionales con el idioma desde el primer día de una manera personalizada, sencilla y divertida.

Se puede visitar la web de Scaleup Spain Network para encontrar toda la información sobre la próxima convocatoria y el funcionamiento del programa.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas A día de hoy, el número de bodas en 2022 casi duplica a las celebradas en 2020 League of Legends anuncia sus novedades de la pretemporada 2023 VYOSA adquiere en Madrid el exclusivo edificio de oficinas Cristalia 9 La analítica predictiva en el futuro de la experiencia de cliente, por Walterman La rehabilitación sostenible se estanca a pesar de las ayudas