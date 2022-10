Fin de semana de automovilismo de gran nivel en el Circuito de Barcelona-Catalunya Valentino Rossi, figura del motociclismo, es la gran estrella del fin de semana Redacción

sábado, 1 de octubre de 2022, 11:06 h (CET) El Festival de la Velocidad de Barcelona – Legado María de Villota, evento de automovilismo de última generación que organiza Escudería Targa Iberia, ha arrancado con los primeros entrenamientos para todas las categorías en liza. La Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, el mayor campeonato de GT del mundo, celebra este fin de semana su carrera final en el Circuit de Barcelona–Catalunya, evento que culminará el domingo con una carrera de 3 horas que definirá la Copa de Resistencia, tras un fin de semana de automovilismo de muy alto nivel.





Valentino Rossi, que participa en esta carrera al volante del Audi R8 LMS Evo II GT3 nº 46 del equipo WRT, junto a Frédéric Vervisch y Nico Müller, es la gran estrella del fin de semana, con multitud de seguidores que no quieren perderse las evoluciones del astro del motociclismo ahora en las cuatro ruedas. Hoy, además de hacerse innumerables fotografías con los aficionados, Valentino Rossi ha ofrecido una rueda de prensa a los medios de comunicación en la que entre otras cosas ha hablando de su paso al automovilismo, de las expectativas que tiene en la carrera y de su futuro al volante.

Deportivamente, destacan a nivel nacional tres pilotos candidatos a la victoria: Daniel Juncadella, con su Mercedes-AMG GT3 nº 88 de Akkodis ASP, que pilota junto a Raffaele Marciello y Jules Gounon; Miquel Molina, con un Ferrari 488 GT3 nº 51 de Iron Flix, en el que se alterna al volante con Nicklas Nielsen y James Calado; y Albert Costa, que junto a Jack Aitken y Mirko Bortolotti se turnan en el Lamborghini Huracán GT3 Evo nº 63 de Emil Frey Racing.

GT1 Sports Club Powered by Curbstone Events

La categoría que debutó en el Festival hace exactamente un año, GT1 Sports Club Powered by Curbstone Events, ha regresado al mismo escenario con una extraordinaria plantilla de los más potentes y espectaculares modelos. Sin competir, sólo como exhibición, las marcas que probarán sus límites en la pista barcelonesa son Pagani, Lamborghini, Porsche y McLaren, mientras que una selección de otras unidades GT1 se exhiben en el paddock.

GT4 European Series

El Festival de la Velocidad de Barcelona – Legado María de Villota también es el escenario donde finaliza la temporada 2022 de las GT4 European Series, dos carreras con 49 unidades y un piloto barcelonés, Lluc Ibáñez, que junto con el francés Enzo Joulié (Mercedes-AMG GT4) puede lograr el triunfo, encuadrado además en un equipo español, el NM Racing Team

Lamborghini Súper Trofeo Europa

El Festival cuenta con el apoyo en la pista del campeonato monomarca más espectacular del momento, la Lamborghini Súper Trofeo, 45 unidades Huracán Súper Trofeo Evo2 de espectacular aspecto y un motor V10 de 5.204cc que ofrece 620 CV. Las dos carreras previstas serán un auténtico espectáculo.

MODAS Car Show V6

En el Festival tiene una ubicación especial la concentración MODAS Car Show, interesante reunión de coches personalizados que es un peldaño más de lo que se conocía como Tuning y que cuenta con una gran participación. En la zona de público donde se ubica MODAS Car Show está también una gran área comercial con stands, DJ’s, atracciones para todo tipo de aficionados y mucho más.

Fanatec Esports GT Pro Series

El campeonato de carreras virtuales de SRO, las Fanatec Esports GT Pro Series, también concluye campaña en el Circuit de Barcelona-Catalunya con la tecnología de Assetto Corsa Competizione. En una enorme instalación situada en el paddock, el Fanatec Esports Arena, se disputan los entrenamientos, mangas y una carrera de 1 hora.

Entradas a precios muy asequibles

Siguen disponibles las entradas en www.festivaldelavelocidad.com. Si se adquieren directamente en las taquillas del Circuit el precio es de 20€ la unidad e incluyen acceso a paddock. Los niños hasta 12 años incluidos, acompañados de un adulto con entrada, tienen el acceso gratuito. También es gratuito el aparcamiento en las amplias zonas exteriores del Circuit. El acceso del público se realizará por la Puerta 3, en el área este del Circuit.

Horarios del fin de semana

Sábado, 1 de octubre De 09h a 13:35h, entrenamientos, calificaciones y actividades en el paddock 12:35h (60’) Pit Walk, con prácticas de Pit Stop 13:40h (90’) Fanatec GT World Challenge Powered by AWS, precalificación 15:40h (50’) Lamborghini Súper Trofeo, carrera 1 17:00h (60’) GT4 European Series, carrera 1 18:45h (60’) Fanatec Esports GT Pro Series (Fanatec Arena), carrera

Domingo, 2 de octubre 09:00h (60') Fanatec GT World Challenge Powered by AWS, calificación 10:30h (50') Lamborghini Súper Trofeo, carrera 2 11:30h (30') Sesión de autógrafos en el paddock de los pilotos GT3 11:30h (25') GT1 Sports Club by Curbstone, show 1 12:25h (60') GT4 European Series, carrera 2 13:35h (25') GT1 Sports Club by Curbstone, show 2 15:00h (3h) Fanatec GT World Challenge Powered by AWS, carrera

