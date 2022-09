"Mi idea es retirarme aquí, pero veremos qué pasa cuando acabe mi contrato"

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece desde hoy una entrevista exclusiva con el capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, después de que igualara en el último duelo liguero ante el Real Madrid el récord de Adelardo como jugador que más veces se ha enfundado la elástica rojiblanca, con 553 partidos oficiales. Según el propio jugador: “Son situaciones y momentos vividos de mucho trabajo y mucho sacrificio y es un orgullo poder llegar a esa cifra y ojalá sea mucho más” .



Para seguir acrecentando sus cifras como ‘colchonero’, Koke tiene claro que el resto de su carrera pasa por el Atlético, aunque deja la puerta abierta de cara al futuro: “Mi idea siempre ha sido retirarme aquí pero veremos qué pasa cuando acabe mi contrato. Me quedan dos años, este y otro más, y mi idea es seguir aquí. No sé qué pasará, lo que tenga que venir, bienvenido sea”, afirma Koke en esta entrevista que ya está disponible de manera íntegra en DAZN.

Confianza mutua

Sin duda, una de las claves para convertirse en historia de su club ha sido su entrenador, Diego Pablo Simeone: “El míster desde el primer día me dio su confianza, porque yo no tenía muchos minutos, era joven, y le pregunté qué quería de mí y él me dijo que iba a ser un jugador muy importante dentro del club, que tuviera paciencia. Yo creí en él, él creyó en mí y luego hay que responder en el terreno de juego, no solo de palabra”.

Durante la entrevista, Koke recibe la sorpresa de la visita de su hermano, Borja Resurrección, miembro del cuerpo técnico de la cantera del Atlético de Madrid, y reconoce que “A veces nos juntamos para comer y le digo: ‘Mira, no me hables de fútbol, que estoy de fútbol hasta…”, bromea el centrocampista internacional español.

La jornada 7 de LaLiga, en DAZN

Además de la entrevista con Koke, en DAZN se puede disfrutar del mejor contenido de LaLiga, con entrevistas a protagonistas como Andoni Iraola, Javier Aguirre o Sergi Darder. Además, la jornada 7 llega a la plataforma con encuentros como el Sevilla - Atlético de Madrid (sábado, 18 h), Cádiz - Villarreal (sábado, 13:30 h), Celta de Vigo - Betis (domingo, 13:30 h), Real Madrid - Osasuna (domingo, 20:30 h) y Rayo Vallecano - Elche (lunes, 20:30 h).

Como cada jornada liguera, DAZN ofrecerá el mejor análisis sobre la competición con ‘El Post de DAZN’, dirigido por Miguel Quintana; y ‘DAZN Super8’, presentado por Sergio Quirante; además, Rafael Escrig abrirá una ventana única a la pasión con la que las aficiones de LaLiga viven los encuentros en ‘Dorsal Doce’.