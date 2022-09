Bello como justicia electoral en llamas 'Bello como una prisión en llamas' es un libro memorable sobre un oculto episodio de la historia inglesa Luis Agüero Wagner

@Dreyfusard

viernes, 30 de septiembre de 2022, 09:50 h (CET) Bello como una prisión en llamas es un libro memorable sobre un oculto episodio de la historia inglesa, recordado en un título de la prensa francesa cuando un grupo de piromaniacos incendió la sede del Congreso paraguayo.

Paraguay, país con una clase política de cultura piromaniaca, volvió a sufrir por debilidades institucionales otro incendio, ahora en sede de su misma Justicia Electoral.

"Bello como una prisión en llamas" es un relato que narra un episodio de la historia de Inglaterra mal conocido en ese país y completamente desconocido por estas latitudes: la primera gran insurrección proletaria de la era industrial.

A comienzos de junio de 1780, la aprobación de una ley considerada «papista» desencadenó un monumental motín que, sin jefes ni doctrinas, y abundantemente regado con ginebra y otras bebidas etílicas, desembocó en una gran fiesta popular a lo largo y ancho de la que entonces era la ciudad más grande de Europa: Londres.

Al grito de «¡No a la esclavitud!» se quemaron las casas de los políticos, se socializaron las destilerías, se destruyeron los símbolos de la opresión y se incendiaron las prisiones, no sin antes poner en libertad a los pobres (sus moradores habituales).

La historia también recuerda a Marinus van der Lubbe, un desempleado holandés medio ciego y según los nazis demente, como el supuesto responsable de incendiar el Congreso alemán (Reichstag), que ardió el 27 de febrero de 1933. Once meses más tarde, sería condenado a muerte y decapitado.

Pertenecía al Partido Comunista de los Países Bajos, y ya había intentado quemar el Palacio Imperial y una oficina de desempleo, sin lograrlo. Fue juzgado con otros tres activistas búlgaros, y ejecutado el diez de enero de 1934. No había cumplido los 25 años. Fue declarado inocente por la justicia alemana setenta y cinco años después, en el año 2008, aunque sus antecedentes permitan dudar de la absolución.

En Paraguay son comunes los incendios que dejan damnificados a grandes segmentos de la población, sobre todo a la población vulnerable, por esa razón no causan gran conmoción. Pero pocos incendios, desde tiempos de Nerón, pueden ser considerados tan alegóricos como el incendio de la Justicia Electoral paraguaya.

Si fue bello un parlamento paraguayo en llamas, en la óptica de la prensa francesa, lo mismo podría decirse de una corrupta Justicia Electoral incinerada. Ya lo expresó en un metaforismo un célebre literato : En un incendio sin explicación, hay un silencio del tamaño del cielo. LAW Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Excluyentes De tanto excluir a los demás, se generan verdaderos monstruos Bello como justicia electoral en llamas 'Bello como una prisión en llamas' es un libro memorable sobre un oculto episodio de la historia inglesa Los socialistas y su mangoneo ridículo de los impuestos El separatismo catalán y su catástasis disolvente Solidaridad y transparencia Nuevo “impuesto de solidaridad”: el que paga para un fin tiene derecho a conocer lo que se hace con el dinero recaudado Luces y sombras del segmento de plata A medida que trascurren los años comienzas a descubrir las ventajas e inconvenientes -que disfrutas o padeces- a medida que te adentras en el segmento de plata