miércoles, 28 de septiembre de 2022, 09:58 h (CET) LinkedIn ha reconocido por segunda vez a Vidoomy como una de las top 10 compañías más prometedoras y avanzadas del país Vidoomy parte su aventura en el 2017, cuando tres emprendedores, Marcos Cuesta, Eric Raventos y Antonio Simarro enlazan su pasión por lo tecnológicamente innovador, con el propósito de conectar los usuarios con las campañas publicitarias más afines a cada uno de ellos.

En su primer año de acción, los tres fundadores crearon e implementaron la tecnología mundialmente en webs y aplicaciones de más de 2.500 medios de comunicación (televisiones, periódicos, revistas y blogs especializados). Actualmente, Vidoomy maneja más de 900 millones de usuarios únicos mensualmente como inventario, transformando así la compañía en un notable talento con presencia global, oficinas en más de 20 países, más de 200 Vidoomers y un plan de expansión culminante.

Su posición como Top 10 start-up promociona a esta adtech como un referente a nivel mundial. Con este calificativo, la red social reconoce a las empresas más atractivas y mejor valoradas para trabajar en cada país, premiando así a las compañías que durante todo el año han estado en el punto de mira.

La tecnología de Vidoomy consta de un algoritmo inteligente, único en asegurar que más de un 72% de los usuarios a nivel mundial se interesen por ver al completo sus videos publicitarios. Esto es debido a su empeño en el mejoramiento y desarrollo de la tecnología, convirtiéndose en una de las prioridades de la empresa y reforzando así, la mejora de sus cifras año tras año.

Por su perseverante esfuerzo no es de extrañar el crecimiento exponencial de la compañía. Vidoomy, hasta 2019, se ubicaba únicamente en España mientras que a día de hoy, consta de oficina y equipo en: Reino Unido, Francia, España, Holanda, Polonia, Italia, India, Turquía, Irán, Argentina, Venezuela, Perú, Panamá, Ecuador, Chile, Uruguay, Guatemala, Paraguay, Colombia y México, y prevé expandirse durante durante los próximos 18 meses a Alemania, Bélgica, Irlanda, Rumania, Hungría, Grecia, Emiratos Árabes y Estados Unidos.



La compañía revela que el éxito de su expansión e internacionalización está ligado a que su producto y tecnología son creados por ellos mismos, lo cual es integrado ad hoc a webs y aplicaciones de medios de comunicación, garantizando así, la monetización máxima de cada campaña publicitaria.

Por consiguiente, una vez los anunciantes prueban Vidoomy, por el resultado y transparencia, continúan usándolo constantemente. En tan solo cinco años, Vidoomy no solo ha logrado revolucionar el mercado de la publicidad digital, posicionándose como referente en el sector, sino que también, se ha convertido en un "employer of choice" desarrollando una cultura y ambiente que maximiza el esfuerzo y da rienda suelta a la creatividad y bienestar de sus empleados. Sin duda alguna, Vidoomy ha encontrado la ecuación perfecta para seguir sumando hitos a su corta pero exitosa historia.

