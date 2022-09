Más de 50 expertos reunidos por Bamberg Health diseñan la hoja de ruta de la sanidad digital en Portugal Comunicae

martes, 27 de septiembre de 2022, 16:03 h (CET) Alrededor de 400 asistentes, presenciales y online, participaron en el Portugal Healthcare Innovation Summit, la cumbre sanitaria organizada por Bamberg Health con el apoyo institucional de la Fundación Bamberg Apostar por la tecnología en la Sanidad no es una opción futurista, sino una obligación muy presente. Ese desarrollo tecnológico debe ser guiado por los profesionales sanitarios. Pero si la inversión es toda en tecnología, no será en personas. Son las enseñanzas principales derivadas del Portugal Healthcare Innovation Summit, celebrado el pasado día 21 en Lisboa con más de medio centenar de ponentes y 400 asistentes, bajo la organización de Bamberg Health y con el apoyo institucional de la Fundación Bamberg.

Una puesta en común imprescindible en la que no sólo se plantearon las virtudes de las aplicaciones tecnológicas en la Sanidad, sino también las fórmulas para implementarlas de la manera más inteligente y humana. "Innovar para vivir mejor tanto física como moralmente", como resumió el presidente del patronato de la Fundación Bamberg, Ignacio Para Rodríguez-Santana, en su discurso inaugural.

El foro se desarrolló a lo largo de 11 horas de interconexión a través de nueve paneles multidisciplinares en los que expertos en salud y expertos en tecnología buscaron la manera de caminar juntos. Confirmando que la sanidad y la innovación son indisociables y que la implantación de avances tecnológicos debe llegar desde el trabajo en común y transfronterizo, con Europa como el marco ideal para pensar, diseñar y llevar a cabo mejoras siempre encaminadas al mejor cuidado de los pacientes. Con la hoja de ruta ya diseñada en Lisboa, Bamberg Health celebrará 4 nuevos congresos: Buenos Aires (5 de octubre) París (26 de octubre) Madrid (16 de noviembre) y Panamá (6 de diciembre).

Pensar en grande pero siempre a escala del paciente. Lo resumió perfectamente Ignacio L. Balboa, médico y miembro del patronato de la Fundación Bamberg. "Si buscamos la perfección, podemos alcanzar la excelencia. La materia prima de nuestro trabajo son los seres humanos. La medicina es la más humana de las ciencias", expuso ante el asentimiento general. Porque las aplicaciones de la tecnología a la medicina y a la sanidad son muchísimas. Desde la telemedicina hasta la presencia de la IA en el diagnóstico o en las intervenciones –"los robots no necesariamente reemplazarán al cirujano; son un recurso adicional, porque sólo el médico es el actor fundamental", se sostuvo.

Luís Goes Pinheiro, presidente de los Servicios Compartidos del Ministerio de Salud portugués, ejerció de anfitrión y puso el énfasis en ese equilibrio entre tecnología y personas, tanto pacientes como profesionales de la salud. "La estrategia es empezar de cero y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud", destacó. También subrayó que el ciudadano debe ser el objetivo principal "con el objetivo de aumentar el acceso a la telesalud". Una apuesta en la que la Administración portuguesa se ha volcado con un total de 113 proyectos.

La participación de los ponentes de gran prestigio internacional fue posible gracias al apoyo de diferentes compañías que han apostado por un formato novedoso y ambicioso:

Alcatel Lucent Enterprise, NOS, Jazz Pharmaceuticals, Sandoz,

Lifescan, Common Management Solutions, Amazon Web Services

Alexion, CGI, Teva, Salesforce, Capgemini, CBR Genomics, Idonia.

Su respaldo se tradujo también en interesantes intervenciones en el congreso. Así, Henrique Amaro, Business Line Manager de Alcatel-Lucent Enterprise, habló de "La Transformación Digital en la mejora de la atención médica", y Luis Coelho, Business Developer Manager de Alcatel-Lucent Enterprise, intervino en el primer panel en el que se abordaron los cambios para la innovación en la salud. Luis Frías Oliveira, Ejecutivo Senior Sector Público, Salesforce, habló en el segundo panel "Fomentando la Salud Digital: Implementando un Nuevo Ecosistema de Salud", y en el cuarto panel, "Innovación Farmacéutica y Acceso a Medicamentos", moderó Carlos Macedo, Medical Director de Alexion para España y Portugal.

El quinto panel, dedicado a los avances en innovación terapéutica, lo moderó Rosana Cajal, Senior Medical Director Spain and Portugal de Jazz Pharmaceuticals, y en el séptimo panel, sobre hospitales inteligentes, intervino Manuel Ramalho Eanes, Executive Board Member of NOS.

Previamente, tuvo lugar la presentación de CBR Genomics sobre "Salud 5.0: Devolviendo el toque humano a la atención Médica", de la que se encargó Ana Caterina Gomes, CEO CBR Genomics.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.