Laura Chica nos presenta su última novedad literaria "Confía" desembarca en Madrid Alfonso Miñarro López

@alf_minarro

sábado, 24 de septiembre de 2022, 11:41 h (CET)

Tarde soleada y aplacible en Madrid. Coincidiendo con la llegada del otoño, la malagueña Laura Chica llega a la capital de España con su nuevo trabajo literario bajo el brazo para presentarlo en sociedad, después de hacer lo propio la tarde anterior en su ciudad natal.

Los grandes almacenes de El Corte Inglés, en la emblemática Plaza del Callao madrileña, han acogido la firma de ejemplares de Confía, noveno libro de Laura, psicóloga; coach de personas y equipos; conferenciante; consultora y formadora.

Confía es fruto de las propias vivencias de su autora, como manual terapéutico, que confiesa que, en un momento determinado hubiese necesitado leer, y al no encontrarlo disponible en el mercado, lo escribió, primero para ella, y una vez creado su propósito es compartirlo con los demás con el fin de que podamos vivir mejor y con más amor a la hora de relacionarnos con “la otra cara de la moneda de la vida” que se corresponde con la tristeza, el dolor, el sufrimiento, e incluso la muerte, porque no hay que olvidar que estar vivos lleva implícitos estos otros inconvenientes, que nos hacen vulnerables. La autora es consciente de que actualmente, este libro no lo entenderá o no lo necesitarla todo el mundo, pero en el momento que necesiten recurrir a él por el motivo que fuese, cumplirá con creces la misión de recordarnos que estamos vivos, que confiemos en la vida, y sobre todo en nosotros mismos.

Laura recurre a la metáfora, haciendo ver al lector que nuestras vidas son como esos caminos sinuosos, con algún que otro obstáculo que sortear, y por si esto fuese poco, también atravesaremos algún que otro túnel en penumbras, y a pesar de eso, conviene continuar adelante hasta encontrar “la luz al final del túnel”.

En definitiva, en Confía, Laura destila algunas claves para amar la vida, tal y como es, gestionando adecuadamente nuestros momentos de oscuridad, sin olvidar que todo comienza por el amor que nos tenemos a nosotros mismos, sobre todo en los momentos en los que el camino “se pone cuesta arriba”.

La única certeza es que la incertidumbre es nuestra compañera de viaje, y que más nos vale llevarnos bien con ella, en lugar de rechazarla. Otra constante que nos acompaña desde el principio de nuestros días es el cambio, y a pesar de eso continuamos temiéndolo, porque tendemos al apego de lo conocido.

La anécdota de la jornada, la protagonizaba una pareja, cuando en plena firma, él le ha pedido matrimonio a ella.

En definitiva, y recordando Palabras para Julia, de José Agustín Goytisolo: Nunca te entregues ni te apartes del camino. Nunca digas no puedo más y aquí me quedo.

Confía, viene con un extra, ya que le acompaña su propia banda sonora, formada por una lista de canciones creada por su autora, y que recomienda escuchar simultáneamente con su lectura. Además, coincidiendo con la reciente publicación del libro, la cantautora valdepeñera María Vasán , ha lanzado un nuevo single con el mismo nombre del libro, que ha contado con la colaboración especial de la propia Laura Chica, formando parte de su B.S.O. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

