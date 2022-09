El Hipódromo de Madrid abre de nuevo sus puertas este domingo, 25 de septiembre Además de las carreras de caballos, la jornada también contará con la fiesta alemana Oktoberfest, entre otras actividades Jaime Ruiz de Infante

sábado, 24 de septiembre de 2022, 11:07 h (CET)

A partir de las 11 de la mañana, comenzará una nueva jornada de carreras de caballos que también contará con la fiesta alemana Oktoberfest, el Market y la disputa de dos nuevas pruebas para los pequeños del Campeonato Ponyturf.

La jornada está marcada a nivel deportivo por el Gran Premio Villamejor, que contará con el patrocinio de Santander Private Banking como patrocinador oficial del circuito de los grandes premios. En esta edición de 2022 se enfrentarán siete potros y dos potrancas de tres años, en una distancia de 2.800 m.

Otra de las pruebas más importantes de la mañana es el Premio Royal Gait, preparatoria del Gran Premio Memorial Duque de Toledo a disputarse el próximo 16 de octubre, y que es la prueba reina del Día de los Campeones.

En la jornada, Hipódromo, como todos los años, vuelve a recordar a Lorenzo Sanz en la sexta carrera de la mañana. La prueba, que reúne a siete velocistas sobre una distancia de 1.200 m. en línea recta, homenajea a Lorenzo Sanz, quien fuera propietario de una de las mejores cuadras del turf español, la Cuadra Madrileña, además de Presidente de la SFCCE, cargo que dejó tras ser nombrado Presidente del Real Madrid Club de Fútbol. Creador e impulsor de las “Noches del Hipódromo” y socio fundador de la Revista Hípica Pura Sangre.

Oktoberfest, una mítica fiesta alemana



Además, el público podrá disfrutar de lo mejor de la cultura bávara con el auténtico Oktoberfest, una mítica fiesta alemana que tiene su origen en la boda del príncipe Ludwig I de Baviera y la princesa Teresa de Sajonia en 1810, cuya celebración fue con una gran carrera de caballos.

En la pradera del Jardín Sur se podrán degustar todas las especialidades culinarias típicas de Alemania, y a partir de las 14.30 h. el grupo Darwing pondrá ritmo con su música en directo.

Completarán este plan de domingo una nueva edición del Market del Hipódromo con propuestas de moda y complementos para el otoño, y dos nuevas pruebas del Campeonato Ponyturf organizado por el Hipódromo de Madrid del que tanto disfrutan pequeños y mayores. Esta vez saltarán a la pista los ponis Categoría B, para recorrer 300 m., y los de Categoría C, sobre 400 m. de distancia. Junto a sus valientes jinetes, niños y niñas de 8 a 12 años.

Las carreras

Primera carrera: Premio LUIS MAROTO (MADE IN SPAIN), reservado a los potros y potrancas de dos años no ganadores, se desarrollará sobre una distancia de 1.600 m. y contará con un lote de 16 participantes. Entre los favoritos de la prensa especializada se encuentra Moncayo, es el más experimentado de todos con cuatro salidas a pista, todas en San Sebastián, y en su última actuación estuvo a punto de ganar. Le sigue de cerca Roblón con su buen debut en el que fue segundo. Ojo a Volcán.

Segunda carrera: Premio OKTOBERFEST 2022, segunda parte del hándicap para caballos y yeguas de tres años en adelante, con 1.500 m. de recorrido que serán abordados por 16 puras sangres. El favorito, en esta ocasión, es el caballo de cuatro años Machu Pichu.

Tercera carrera: Premio FAMILIA GELABERT, en la primera parte del hándicap dividido de la jornada para caballos y yeguas de tres años en adelante, encontraremos a 16 aspirantes que tendrán que recorrer una distancia de 1.500 m. El pronóstico se presenta muy abierto, decantándose los medios especializados por el potro Weert y el veterano Vale, sin olvidar a Alborán.

Cuarta carrera: Premio ROYAL GAIT (CATEGORÍA B), una prueba sobre 2.200 m. para once caballos y yeguas de tres años en adelante. La preparatoria para el Memorial Duque de Toledo contará con once participantes. Reaparece aquí Maracay, una de las mejores yeguas por resultados de las últimas temporadas.

Quinta carrera: GRAN PREMIO VILLAMEJOR (CATEGORÍA A), dentro del programa Made In Spain, en el que se darán cita nueve potros y potrancas de tres años para medir sus fuerzas ante los 2.800 m. de recorrido, todo un reto para esta generación que debe mostrar su resistencia.

El claro favorito es White King, ganador del Derby español, que parece estar muy en forma y recupera la monta de su jockey Vaclav Janacek, con el que ha sumado cuatro victorias. No debemos olvidar a Australia Cape, ganador del Velayos y cuarto en el Derby, que viene de imponerse en San Sebastián demostrando tener suficiente fondo como para pelear duramente esta carrera, y contará con José Luis Martínez que atraviesa un momento de forma espectacular.

Sexta carrera: Premio LORENZO SANZ (CATEGORÍA C), un premio reservado a caballos y yeguas de tres años en adelante. Serán siete los candidatos a este trofeo los que tendrán que recorrer 1.200 m. en línea recta. Speak In Colours, ha sido reenganchado en esta prueba y es el que cuenta con la mayoría de los votos de los especialistas para lograr el primer premio. El Bosnia y Kendaya lo pondrán difícil. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

