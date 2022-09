La demanda de pellets alcanza récords históricos

La plataforma Proveedores.com, portal líder en el sector empresarial y especializado en poner en contacto a todo tipo de compañías y proveedores de productos y servicios, manifiesta estar recibiendo un incremento llamativo en la demanda y búsqueda de pellets. Al mismo tiempo, cada vez son más comunes las incidencias relacionadas con su disponibilidad. El incremento de la demanda se suma a las carencias en materia de distribución como consecuencia de la Guerra de Ucrania, entre otros factores. En este contexto, la producción ha caído en picado dentro de Europa, y España se ha convertido de forma excepcional en un proveedor, algo que en el pasado era inusual.

“Debido a la guerra de Ucrania, Europa no ha producido, por lo que he tenido que venderlo a países europeos. No volveremos a tener stock hasta mayo del próximo año” revela un proveedor a la plataforma Proveedores.com. Otro testimonio, pone de manifiesto que la falta de stock también es un problema vinculado a la crisis energética. También registra falta de disponibilidad hasta mayo del próximo año. Este tipo de incidencias no son algo aislado y todo apunta a que la inestabilidad se mantendrá, al menos, en el futuro próximo.

"La madera ha subido mucho el precio, no sólo por la crisis, sino por los incendios. Al haber menos madera la accesibilidad es inferior y los niveles de producción también. Mañana, 1 de septiembre, volverán a subir los precios y, por el momento, no sabemos cuándo volveremos a tener stock", revela otro de los afectados.

Una sensación similar se hace eco entre los compradores que, debido a la subida de precios y a los pronósticos de nuevas subidas, temen la escasez.

"Nunca he vendido pellets, pero la gente los está pidiendo", revelan desde una droguería. En el segmento de la distribución de gas butano, los pellets también se han convertido en un objeto de demanda excepcional: "Antes no habíamos tenido pellets pero queremos empezar a ofrecerlos debido a la gran demanda que está teniendo entre nuestros clientes habituales". Este escenario se repite en otros ámbitos como la jardinería o los establecimientos que comercializan chimeneas y estufas. Además, también tiene cada vez más cabida dentro de la exportación. "Recibo demanda desde un cliente de Italia porque su proveedor habitual Italiano no le garantiza abastecimiento para el próximo año", revela un exportador.

Según la información disponible en Google Trends el volumen de búsquedas también refleja una tendencia alcista en sintonía con los incrementos de consumo y demanda. La palabra clave “pellets” refleja un incremento de más del doble durante agosto de 2022 en comparación con agosto de 2021 y agosto de 2020.

El mercado de pellets en números: un crecimiento imparable a nivel global

Se estima que más de siete millones de familias de la Unión Europea recurren a una instalación de calderas de pellets para climatizar sus hogares. Además, se ha registrado un crecimiento sostenido del 10% interanual de acuerdo con los datos revelados por la Asociación Española de Biomasa (Avebiom). El informe revela que en la actualidad, la biomasa se posiciona como la principal fuente de energía renovable dentro del continente europeo en el ámbito de la calefacción, conformando una cuota del 85% sobre el total.

Las estufas de pellets componen más del 80% de equipos de biomasa como sistemas de calefacción dentro del ámbito doméstico. El 20% restante se compone por sistemas de suelo radiante y radiadores.

Los números hablan por sí solos. En España, Francia e Italia los consumidores dan preferencia a las estufas de pellets que, frente al 7% de las calderas, aglutinan un 93% del cómputo de las instalaciones.

Además, Alemania se mantiene invicta dentro de la Unión Europea registrando más de 287.000 calderas de biomasa operativas. En nuestro país, la cifra es bastante más humilde, no obstante, su tasa de crecimiento es llamativa. Bioenergy Europe contabilizó un parque compuesto por más de 20.000 calderas en el ámbito doméstico sólo en 2019. No obstante, si hablamos de estufas, el volumen de instalaciones se multiplica de forma exponencial. Bioenergy Europe registró más de 320.000 instalaciones en España y tan sólo durante el año 2019 se comercializaron más de 55.000 unidades, es decir, se adquirió una por cada 851 españoles.

Jorge Herrero, el director de Expobiomasa, revela que dichas estimaciones se corresponden con la información extraída por el observatorio de AVEBIOM así como con los datos que transmiten los distribuidores de calderas y estufas que aseguran haber detectado un importante incremento de su cuota en el mercado ibérico.



Las previsiones dicen que esta tendencia continuará marcando la pauta, algo que, al mismo tiempo genera cierta incertidumbre teniendo en cuenta los problemas de abastecimiento y la subida de precios sistemática.