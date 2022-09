Cómo crear tu propia web o blog musical Escoge tu nicho musical y construye tu marca Redacción

miércoles, 21 de septiembre de 2022, 08:26 h (CET) La música es algo que está en constante reinvención y es muy común encontrar diferentes blogs y páginas webs dedicadas a ello. Pero, lo más importante, es que en la actualidad cuentas con muchas herramientas para que puedes crear una página web gratis bien sea en la línea musical o de cualquier otra temática. Por eso, hoy te contaremos cómo empezar tu propia página o blog de música.

Escoge tu nicho musical

Lo primero que debes hacer es escoger la temática principal de tu página de música, pues este arte es muy amplio y necesitas ser un poco más específico para poder generar repercusión.

Entre las opciones para crear tu website, podrías hacer un seguimiento de cómo empezar a tocar un instrumento específico, como la guitarra, piano o violín.

También podrías hacer reseñas de tu música favorita y darles puntuaciones a los álbumes /canciones, o simplemente hablar de los nuevos lanzamientos de la música más popular o un género en particular.

Además, también es el lugar perfecto para compartir tus gustos, ya sea que escuches a Ariana Grande o que seas fan de una banda mongola de rock, aquí lo importante es que escojas un público en particular y una temática.

Construye tu marca

Algo importante a la hora de lanzar una web, sea musical o no, es que puedas hacer un branding o marca creativo alrededor de tu contenido.

La marca se refiere a todo, desde elegir el nombre de su blog, crear un logotipo, hasta cultivar el tono de voz que usa en sus publicaciones. También, se refiere a las fuentes y los colores que elige mostrar en su sitio web, así como en cualquier otra plataforma o material en el que se pueda crear contenido. La marca es como la personalidad de tu blog, porque permite que las personas identifiquen y se vinculen a tu contenido.

Elige un dominio

Lo siguiente es escoger un dominio, algo que también puede hacerse sin costo gracias a los editores gratis. Si bien este paso suena como algo básico, realmente es muy importante, pues es la dirección que la gente escribirá en su navegador para localizarte.

Lo más recomendable es que el dominio esté relacionado con el nombre de tu página y así hacerlo más sencillo para tus lectores.

Diseña la estética de tu sitio

Un tema (en cuanto a estética) es básicamente una plantilla para la apariencia de tu página.Una vez que hayas elegido uno que le guste, personalícelo para su propio blog de música para que coincida con la marca que ha creado, personaliza fácilmente fuentes, colores, imágenes y más.

Piensa en qué colores funcionan bien juntos y qué fuentes son las más amigables para el lector.

Agrega enlaces a otras webs

Algo importante que debes hacer para generar repercusión es añadir la posibilidad de conectar con otras aplicaciones a tu blog. Esto puede ser incluir links a Spotify o YouTube, para que puedan escuchar ellos mismos las música de la que hablas; o también tener la opción de que puedan compartir tu contenido en redes como Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn.

Publicita tu sitio

Una vez hayas creado tu página y hayas seguido los pasos anteriores, es esencial que te promociones, pues la publicidad es el secreto de todo negocio exitoso.

Asegúrate de utilizar palabras claves y conocer de SEO para que tu página aparezca en las búsquedas de Google; coméntale a tus familiares amigos y conocidos sobre tu nuevo proyecto; y finalmente, hazle mucha promoción en tus redes sociales. Tampoco estaría mal que crearas redes sociales en plataformas conocidas sobre tu página.

