¿Cómo encontrar un Sugar Daddy sin ser estafada?: seis preguntas clave para evitarlo Perfiles falsos e impostores de identidad, buscan con frecuencia engañar con intenciones dudosas a las chicas interesadas Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 20 de septiembre de 2022, 08:41 h (CET) Ser una Sugar Baby es una oportunidad atractiva para millones de jóvenes que buscan apoyo financiero. Desde conocer el mundo hasta recibir ayuda para terminar sus estudios universitarios, tendrás beneficios inimaginables al formar parte de las Sugar Babies. Pero también es una realidad, que pertenecer a ellas se ha complicado por la gran cantidad de estafas en línea.

Perfiles falsos e impostores de identidad, buscan con frecuencia engañar con intenciones dudosas a las chicas interesadas. Un Sugar Daddy tampoco está protegido de este tipo de estafas que probablemente lo convertirán en más escéptico en su selección.

La mejor forma de evitar caer en estos engaños es conocer cómo son las verdaderas relaciones de esta índole y comenzar la búsqueda en los lugares adecuados. A continuación, algunas respuestas simples que te salvarán de situaciones incómodas o muy peligrosas para ti.

¿Qué es una Sugar Baby y qué necesito para convertirme en una?

Lo primero que necesitarás para convertirte en una Sugar Baby exitosa es no creer en las mentiras que hablan sobre el tema. ¿Qué es una Sugar Baby? Es una chica joven que está en la búsqueda de la “protección” de un hombre maduro. Este cobijo puede estar representado en muchas formas, y lo más importante, es que todas esas formas serán posibles solo si tú lo consientes.

Puede que lo que se quiera sea protección económica o hasta sentimental, es algo que deberá ser discutido entre los dos adultos de la relación. Para ser una Sugar Baby son pocos los requisitos que se solicitan.

Básicamente debes ser atractiva, en apariencia física y en personalidad. Más que una cara bonita, un Sugar Daddy puede estar en la búsqueda de compañía femenina que sepa cómo mantener una conversación con este sin quedarse atrás. Asimismo, considera que el rango de edades más solicitado entre las Sugar Babies son sus 20’s.

¿Qué es un Sugar Daddy y qué está buscando?

Un Sugar Daddy es un hombre mayor o maduro que está en la disposición de ayudar a sus Sugar Babies de forma económica. Ellos suelen ser adinerados y tener de 40 años en adelante. La principal característica de uno es su generosidad, esta los llevará a costear tus facturas, préstamos, matrículas, etc.

A cambio, un Sugar Daddy espera establecer una relación con límites bien dibujados con sus Sugar Babies. Estamos hablando de hombres que saben lo que quieren en la vida, y cuya experiencia le ha llevado a encontrar comodidad en estas interacciones.

Sin embargo, es complicado asegurar que todo Sugar Daddy busca lo mismo en sus compañeras. Por eso habrá algunos que solo quieran compañía espiritual o romántica, mientras que otros buscarán acompañamiento sexual. Es algo negociable entre las partes.

¿Cómo funciona una relación sana entre una Sugar Baby y un Sugar Daddy?

Un malentendido que existe entre este tipo de relaciones es la naturaleza de las mismas. Nadie obliga a una Sugar Baby a hacer algo que ella no quiere, tampoco un Sugar Daddy puede dar un mal trato a su Sugar Baby excusándose con el apoyo que le otorga.

Una buena relación es cuando ambas partes establecen lo que quieren, lo que no quieren y hasta algunas fijan un período de tiempo definitivo. La clave para una relación sana es la comunicación, al igual que el consentimiento y la satisfacción personal de ambos.

Como Sugar Baby necesitas encontrar aquel Sugar Daddy que coincida contigo en lo que es una relación feliz para los dos. Que no sean compatibles, o que se espanten por lo que exige el otro, son solo señales de que tu búsqueda debe continuar. Si ocurre lo contrario, y la negociación resulta ser exitosa, tras llegar a sus propios acuerdos, esa relación debería iniciar.

¿Está bien ser una Sugar Baby?

Esta pregunta tiene implicaciones morales que solo tú estás en la posición de responder. Ser una Sugar Baby es emprender una relación sincera, directa y sin apariencias por ocultar, con otra persona que está en tu misma posición.

El atractivo de las relaciones azucaradas está en esto, en no perder tiempo pretendiendo que se quieren cosas que son ajenas a los anhelos de cada quien. Se trata de vivir el presente, de disfrutarlo sin miedo a esas consecuencias del futuro que deben pagar las relaciones amorosas tradicionales. Si todo lo que se ha planteado, sigue siendo atractivo para ti, allí está la respuesta. Aunque, debes tener mucho cuidado con los lugares en dónde busques a un Sugar, el internet está lleno de sitios peligrosos para tu seguridad.

¿Cómo estafan más habitualmente a las Sugar Babies?

Una de las formas más comunes de estafa a las Sugar Babies es cuando se le piden “pruebas de lealtad”. Estas pruebas consisten en solicitarle a la Sugar Baby dinero por adelantado, es decir, te envolverán para que seas tú quien envíe dinero al supuesto Sugar Daddy. Las excusas serán, por ejemplo, que es por un costo de transferencia, o un signo de confianza.

Una Sugar Baby no da dinero a su Sugar Daddy, la sola solicitud es sospechosa y al recibir estas cantidades iniciales, los estafadores desaparecerán. Por igual, cuidado con los pagos instantáneos, especialmente si son cheques. A los estafadores les encanta dar dinero con fondos temporales que pueden desaparecer en cualquier momento.

¿Dónde busco a mi Sugar Daddy perfecto?

Ten en cuenta algo esencial al emprender tu búsqueda, como Sugar Baby tu edad y quizás inexperiencia, siempre jugarán en tu contra. Por ese motivo necesitas tomar un paso delante y garantizar tu seguridad. La forma más eficiente para ello es concentrar tu búsqueda en lugares que comprueben la veracidad de los perfiles. Como es el caso de SugarDaddySeek. En SugarDaddySeek tendrás garantías que no conseguirás en redes sociales como Instagram o TikTok, en donde las estafas abundan. Es una mejor opción inclinarse por lugares especializados para esta actividad. Así que, esta es una plataforma para facilitar las interacciones y búsquedas entre ambas partes, todo ello de un modo fiable y seguro.

Otra gran ventaja de esta web es que sus poderosos filtros te permitirán una búsqueda avanzada de tu Sugar Daddy ideal. En resumen, estarás en una web que cuidará de tu identidad, de tu seguridad y que te ayudará a dar con el perfil adecuado de hombre que estás buscando. Es un ganar – ganar por donde se le observe. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Una Segunda Oportunidad más amplía, más rápida y más barata Repara tu Deuda Abogados cancela 78.209€ en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad Ivanti y SentinelOne se asocian para revolucionar la gestión de parches y ofrecer una evaluación, priorización y corrección autónoma de vulnerabilidades GoSubastas, la app que aglutina las subastas públicas Reúne la información y permite filtrar y buscar atendiendo a las preferencias de cada persona ¿Cómo encontrar un Sugar Daddy sin ser estafada?: seis preguntas clave para evitarlo Perfiles falsos e impostores de identidad, buscan con frecuencia engañar con intenciones dudosas a las chicas interesadas