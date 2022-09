¿Por qué las mascotas son los reyes de casa? Nobleza Mascotas lo explica

Es inevitable que las mascotas no sólo se hagan con los corazones de sus humanos, sino que también conquistan las rutinas y cada rincón de casa Una vez llega un peludo a casa, es su reino y por supuesto nadie se resiste a la idea de que sean el centro de la vida de cualquier familia. ¿Cómo lo hacen y por qué es posible que sin ningún esfuerzo sean los dueños y señores del lugar?

Es imposible no adorarlos siendo cachorros

Desde pequeños son dependientes, alegres y cuentan con sus "humanos" para cada pasito que dan. Eso implica enseñarles a no liarla en el salón de casa aprendiendo ir al baño con empapadores para perros o lacaja de arena para los gatitos, y por supuesto acompañarles poco a poco, pasando de las latitas a alimentarse con comida sólida en su plato favorito.

Siempre hay tiempo para jugar

No importa qué tan cansados se pueda estar después de trabajar, si hay una pelota y un perro, la fiesta está garantizada. Los animales de compañía son más activos cuando un humano interactúa constantemente con él. Esta estimulación refuerza los vínculos entre ambos y los hace más felices. Al final, son también dueños del tiempo libre de cualquier amante de los animales ¿Por qué no estrenar esos juguetes para gato? Es sorprendente lo adorable que se ve un felino jugando con un ratón de juguete.

Su trono es una cama

Y después de jugar, viene el descanso. ¿Cuál es el sitio favorito de una mascota para descansar de un largo día siendo el rey de la casa? Por supuesto, la cama de los humanos. Ellos saben que es el espacio donde más tiempo se pasa y además es muy cómodo. Es el sitio perfecto para echar la siesta después de comer mientras espera la llegada de su dueño para compartir momentos. No importa que tenga varias camas acolchadas para perros o gatos en el salón, su trono está en la cama de la habitación o en esa silla favorita, listos para el descanso real.

¿Quedarse en casa? No es plan

Nada de pensar en una noche de manta y peli. Es la hora del paseo. No hay nada que haga más feliz a un perro que salir de casa y él lo sabe, por eso espera con el arnés y correa en boca preparado para una nueva aventura en la que él y su humano favorito son los protagonistas de una vida saludable al aire libre.

Su salud, la prioridad

Es imposible no preocuparse ante cualquier señal de alarma, porque un rey debe gozar de buena salud. Por eso es imprescindible tener siempre a mano el transportin o lafunda de asiento del coche para llevar a cualquier mascota a su consulta con el veterinario real. Una visita anual de vacunas y consulta garantizará el reino del peludo por muchos años más.

