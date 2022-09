DeepHub Smart Interactive Whiteboard: la pizarra interactiva de Dahua para el nuevo curso Comunicae

lunes, 19 de septiembre de 2022, 11:53 h (CET) La marca asiática espera que su nuevo diseño se adapte al 100% a los sistemas de enseñanza para facilitar la interactividad entre profesores y alumnos Hacer de la educación una nueva experiencia es parte de la estrategia de Dahua, que el pasado jueves presentó sus novedades bajo el lema ‘Join the future of education’. Sus nuevos dispositivos buscan crear un equilibro en el que convivan de la mejor manera la tecnología y la enseñanza. Su estrella es, sin duda, la DeepHub Smart Interactive Whiteboard, una pizarra interactiva que transforma la didáctica en una actividad de la que todo el mundo puede formar parte.

Dio la bienvenida al acto de Chenzhi Zhu, CEO de Dahua Iberia, en el que agradeció a los asistentes su presencia en un evento tan importante para la marca. "Estamos a punto de decir adiós a las manchas de tiza en nuestros dedos. En 2020, la Universidad Autónoma de Barcelona realizó un estudio sobre las pizarras digitales en el que se demostraba que su uso aumentaba la atención y motivación de los niños cuando se utilizaba como apoyo en las explicaciones. Queremos seguir ese camino".

Continuó la presentación con Manuel Muñiz, Managing Director de Globant, para hablar sobre la transformación digital en el mundo educativo, uno de los aspectos en los que se centran los nuevos productos de Dahua. "Todos estamos acostumbrados a la interacción permanente con la tecnología y lo digital y en cambio en la educación la presencia de lo digital es aún mínima lo que dificulta enormemente el aprendizaje de las nuevas generaciones de nativos digitales", explicó durante su ponencia.

DeepHub combina las ventajas en tecnologías básicas de Dahua como son el vídeo, el audio y la transmisión de vídeo de alta definición para ofrecer una gama completa de Pizarra Digital Inteligente. Este producto satisface las crecientes demandas de digitalización y colaboración de los grupos de clientes empresariales y educativos en el mundo moderno, adopta un diseño todo en uno para facilitar el trabajo diario y las actividades de reunión, ofrece un entorno de trabajo inmersivo y eficiente brindando una colaboración productiva. La aliada perfecta para las clases o para las reuniones de trabajo más exigentes.

Principales características:

Escritura fluida. Gracias a la distancia de LCD con espacio de aire cero y un tiempo de respuesta Cámara 4K. El dispositivo tiene incorporada una cámara que permite nitidez en el detalle de las imágenes y la entrega de vídeos en alta calidad.

Mejores interfaces y compatibilidad. Funciona con un cable USB C que sustituye a los HDMI, de audio y de pantalla táctil, pudiendo suministrar energía a dispositivos externos. Compatible con el acceso por huella, conexiones inalámbricas, diferentes sistemas operativos…

Eco-Friendly. Su menor consumo de energía, junto con el cumplimiento a la normativa vigente, crea un entorno de enseñanza y aprendizaje sostenible.

La serie Dahua que se presentó el jueves en Villa Laureana, marca un paso adelante en el objetivo principal de la marca: potenciar las empresas (públicas y privadas) con la transformación digital a través de la tecnología inteligente.

