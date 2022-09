El baloncesto español sigue haciendo historia El papel que ha hecho hasta ahora es más que bueno considerando que no se daba mucho por este equipo de Scariolo Redacción

sábado, 17 de septiembre de 2022, 11:33 h (CET) Desde el principio todo fueron dudas en la selección española de baloncesto desde la elección de los jugadores con polémicas incluidas la gestión del vestuario. Lo que no hay duda es que el entrenador de España, Scariolo, sigue haciendo historia. Ha logrado meter a la selección española en otras semifinal más, algo que ni remotamente era esperado. En las mejores webs de deportes como bet365 podrás disfrutar de toda la información y datos de esta competición de baloncesto.

La selección española con un importante problema de ritmo en los partidos y de tiro, tenía una papeleta muy compleja al enfrentarse a una decidida Finlandia que llevaba una muy buena racha de resultados. Frente a España un descomunal jugador llamado Markkanen que hizo jugar a todo su equipo de manera fenomenal.

El pivot nórdico de los Utah Jazz mostro una personalidad y juego que arrolló a España hasta el punto de obtener grandes ventajas de más de 15 puntos frente a una España lenta y muy poco decidida.

El talento del combinado nacional se lo llevan los hermanos Hernángomez que gracias su tenacidad y a los tiros imposibles de Rudy Fernández lograron no solo acercarse en el mercado sino superar a una Finlandia que comenzaba a desquebrajarse poco a poco.

El equipo nórdico no supo controlar a la pareja de hermanos que ganaban todos los duelos en la pintura si a ello le sumamos un mejor acierto en el tiro, España comenzaba a funcionar. La clave como casi siempre estuvo en la defensa, España tardó pero recuperó la intensidad defensiva suficiente para ir ganando balones y rebotes de su rival.

Tras el descanso todo cambió, el equipo estuvo mucho más junto y la defensa agresiva volvió a aparecer maniatando a un equipo nórdico muy sorprendido. Juancho lideró la garra española con 15 puntos y 4 rebotes vitales para la remontada final del equipo español. Esta fortaleza en el interior del juego de España calmó los ánimos y el tiro exterior comenzó a funcionar sobre todo con un inspiradísimo Rudy Fernández que recordó al mejor Rudy.

Así pues España se deshizo de Finlandia en un gran partido donde la garra y la resistencia prevaleció sobre el excelso juego de la estrella nórdica del conjunto finlandés ¿Y ahora qué? Ahora espera Alemania para luchar por una plaza en la final del Eurobasket.

Alemania tiene un equipo muy completo, dejando en el camino a Serbia e incluso la Grecia de Antetokounmpo. También es digno señalar que son los anfitriones juegan en casa y eso pesa mucho para medir la presión en un rival.

De todos modos, España no tiene nada que perder el papel que ha hecho hasta ahora es más que bueno considerando que no se daba mucho por este equipo de Scariolo. La intensidad ha de ser máxima para no solo poder neutralizar al conjunto alemán sino también para poder alejarse de un ambiente hostil durante todo el encuentro.

