ASBER recupera las misiones inversas con Estados Unidos, Reino Unido y Canadá en plena vendimia

jueves, 15 de septiembre de 2022, 14:14 h (CET) 7 prescriptoras internacionales visitan esta semana 10 bodegas socias de ASBER para conocer los secretos de sus aclamados vinos Periodistas, blogueras e influencers procedentes de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han visitado esta semana, del 12 al 15 de septiembre, a un total de 10 socios de la Asociación de Bodegas Elaboradas de Rueda (ASBER) en una nueva misión inversa en la que han podido conocer los secretos de sus aclamados vinos en plena temporada de vendimia.

Los anfitriones han sido Marqués de la Concordia, Marqués de Cáceres, Bodegas de Alberto, Caserío de Dueñas, Hermanos del Villar (Oro de Castilla), J. Fernando, Garciarévalo, Pagos del Rey, Félix Sanz y Magarín (Torres).

Durante los cuatro días en los que se ha desarrollado la misión comercial, las prescriptoras participantes han podido conocer los viñedos y la actividad de las bodegas en plena temporada de vendimia, con las uvas Sauvignon Blanc y Chardonnay ya recogidas por tener un ciclo vegetativo más corto y una maduración más temprana, y las de Verdejo en plena cosecha, condicionada por las lluvias de estos días.

Visitas al viñedo, catas guiadas y comidas maridadas con las que han podido conocer mejor las características que hacen que los vinos de la D.O. Rueda sean los blancos preferidos en España y, como se puede comprobar por el interés demostrado por las expertas internacionales, también con gran proyección a nivel mundial.

Perfil de las prescriptoras internacionales

Se trata de la Kristen Richard, cuyos artículos reciben una media de 1,5 millones de visitas anuales en la prestigiosa revista Wine Enthusiast -una de las tres revistas especializadas en vino de mayor relevancia a nivel mundial junto con Wine Advocate y Wine & Spirits-; o la periodista freelance Treve Ring, colaboradora habitual de algunas de las publicaciones citadas y de otras de gran relevancia en el sector en el ámbito internacional y jurado de algunos de los concursos más respetados, como Mundus Vini o Decanter.

Las han acompañado Wine Gini, la instagrammer especializada en vino de mayor relevancia a nivel mundial, que con más de 100.000 seguidores ha superado a referentes como Jancis Robinson o Tim Atkin; así como Hannah Milnes, jurado del concurso IWST e instagrammer, uno de los perfiles jóvenes de mayor proyección; o Xingyu Chen, responsable del blog Winememoir y toda una autoridad en el sector en Estados Unidos.

Junto a ellas han participado en la misión inversa Sophia Longhi, columnista de la revistas The Buyer y Wine Searcher con un estilo propio que ha contribuido a acercar el mundo del vino a consumidores no habituales; y Paige Comrie, una de las instagrammers de vino de mayor relevancia en Estados Unidos, con una media de 5 millones de visitas anuales a su página web y 350.000 visualizaciones mensuales en cada post de su red social.

Hacia la conquista de nuevos mercados

De esta forma se recuperan tras la pandemia las misiones comerciales organizadas por ASBER, asociación integrada por 30 socios y que nació en 2016 con el objetivo de dar voz a las bodegas de Rueda, defendiendo sus intereses, facilitándoles una información veraz y continuada y actuando como plataforma de formación, debate y promoción.

Sobre esta iniciativa concreta, Carmen San Martín, presidenta de ASBER destaca la importancia de afianzar la presencia de los vinos de Rueda en Estados Unidos, un país que según los últimos datos proporcionados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV) es el que más gasta actualmente en vino, aumentando sus importaciones un 4,6% en volumen y un 7,1% en valor en el primer semestre de 2022. "Tenemos que aprovechar esta tendencia favorable y ganar posicionamiento en el principal mercado mundial de vino", subraya.

Consultadas sobre este asunto, tanto Kristen Richard como Treve Ring coinciden en destacar la oportunidad especialmente de los vinos Sauvignon Blanc elaborados por las bodegas socias de ASBER. "Es una variedad habitualmente asociada a climas más fríos como los de Nueva Zelanda o incluso Francia, pero con la sorprendente diversidad de suelos que estamos conociendo en Rueda se consigue una expresividad única en el mundo. Es una variedad conocida en Estados Unidos, que le es familiar al consumidor, pero si se prueban las distintas opciones elaboradas aquí se van a sorprender porque no tienen nada que ver con los estilos elaborados en climas más fríos", matiza la periodista Treve Ring.

Otro de los asuntos que más llamativo ha resultado a las prescriptoras internacionales, y que resalta Wine Gini, es la flexibilidad que proporciona la uva Verdejo aquí trabajada en el sentido de que permite elaborar tanto vinos jóvenes como vinos con capacidad de envejecer en botella, "algo que no había visto antes y que rompe con el concepto habitual de que los vinos blancos son vinos para consumir en el año". También pone el acento en la gran vinculación del vino con la gastronomía en sentido más amplio, incluso con la historia y las costumbres sociales de nuestra zona, "lo que da lugar a experiencias únicas".

