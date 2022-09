Freehand Arquitectura descubre los términos que intervienen en un proyecto de Arquitectura Comunicae

jueves, 15 de septiembre de 2022, 10:54 h (CET) Sumergirse en el proceso de construir o reformar la casa soñada, puede resultar abrumador si se desconocen algunos de los términos que rodean el mundo de la arquitectura y el diseño. Por eso, Freehand Arquitectura, el estudio Boutique de Arquitectura Passive House Designers, presenta un diccionario útil y sencillo para ponerle nombre a las tendencias y a otros elementos que intervienen en un proyecto Acabados. Hace referencia a los materiales que se emplearán y a su aspecto exterior. Es muy importante tenerlos en cuenta tanto a nivel estético como funcional, ya que como dicen los profesionales, no existe un mal material malo, sino uno mal aplicado.

Cerramientos. Son todos aquellos elementos que se van a utilizar para cerrar un espacio, así como todas las superficies que delimitan el espacio o separándolo. Su principal función es evitar el paso de agua o luz, aislado del exterior.

Dirección de obra. Es fundamental que los contratistas se ajusten al proyecto redactado. Por ello, los arquitectos supervisan todo el proceso de construcción para asegurarse de que se ejecute correctamente.

Eficiencia energética. En viviendas residenciales, es el consumo optimizado para que estas funcionen correctamente y sean a su vez confortables, consiguiendo restringir el consumo al estrictamente necesario, minimizar el impacto en el medio ambiente, generando menos CO2 y siendo, por tanto, más sostenibles.

Envolvente. Este término se usa en construcciónpara referirse a la superficie envolvente o membrana construida que separa el interior del edificio del exterior en que se sitúa, "filtrando" las condiciones de ese exterior.

Estudio de viabilidad. Es un paso previo a la materialización del proyecto, ya que su principal objetivo es ver la rentabilidad de este. Se deben analizar aspectos como los medios necesarios o las diversas alternativas, entre otros aspectos.

Hermeticidad. La hermeticidad es la piel exterior de un edificio y debe controlar la estanqueidad, evitando el paso incontrolado del aire y al viento, tanto en el caso de construcciones Passivhaus, como en el resto de edificaciones.

Iluminación natural. La iluminación es un elemento clave para los espacios. En el caso de iluminación natural se utiliza como foco esencial la luz del Sol, así tanto directa como sus reflejos y destellos. Dependiendo de la disposición de ventanas y la orientación de la vivienda se pueden obtener diferentes resultados, afectando también a las diferentes épocas del año y la vegetación.

Lay out. Hace referencia a la forma en la que las diferentes estancias se organizan en el espacio. Una buena distribución es crucial para lograr un hogar sostenible tanto energéticamente como a nivel funcional (paso de gente, zonas más usadas).

Licencia de actividad. Es un trámite obligatorio a través del cual se demuestra que un local, una oficina o una nave cumple con la normativa vigente en cada municipio para llevar a cabo una determinada actividad comercial.

Licencia de obra. Los proyectos redactados por arquitectos deben someterse a todos los aspectos que tienen que ver con permisos y licencias obligatorias y aspectos técnicos, estéticos y medioambientales, entre otras funciones.

Moodboard. Pese a no ser exclusivos del mundo de la arquitectura, son un imprescindible para quienes van a embarcarse en un proyecto. Es, básicamente, un tablón de idea en el colocar referencias de todo tipo que sirvan de inspiración.

Ocupación. Es la superficie del terreno en que se puede construir. No hace referencia al número de plantas si no al espacio que puede ocupar sobre el solar en total. Es decir, los metros cuadrados que el edificio ocupará de este.

Passivhaus. Se trata de un tipo de vivienda creada para mantener las condiciones atmosféricas ideales en su interior logrando un ahorro energético que oscila entre el 70% y el 90% respecto a una vivienda convencional. Las casas pasivas se construyen siguiendo una serie de parámetros físicos de la construcción que les permite mantener un confort interior máximo, sin necesidad de realizar prácticamente ningún aporte energético. Funcionan casi de manera autónoma si están bien calculadas y diseñadas.

Planta. Es un dibujo técnico que representa a escala una edificación o parte de ella en horizontal sobre un plano.

Planta libre. También conocida como planta abierta u open plan, se trata de aquella que tiene la menor cantidad de subdivisiones posibles, conformando un espacio "abierto". Esta tendencia de los últimos años tiene su origen en la década de los setenta, buscando acabar con el encajonamiento de espacios, conformando disposiciones diáfanas, apartando amplitud, luminosidad y funcionalidad. Los sistemas actuales de climatización son los que han hecho factible el diseño de este tipo de espacios.

Presupuesto. La cantidad total que debes desembolsar por un proyecto arquitectónico consta de tres presupuestos:

Presupuesto de Ejecución Material. Resulta de la suma del coste de los materiales y de la mano de obra. El Presupuesto de Ejecución de Contrata. Es el importe que cobra el contratista y que se calcula sobre los gastos generales. El Presupuesto Total. Es la cantidad total a desembolsar. Se obtiene de la suma del Presupuesto de Contrata y los gastos de materialización de la obra.

Puente térmico. En los edificios se generan zonas envolventes en las que hay cierta discontinuidad y hacen que el calor o el frío exterior se transmita más fácilmente. Esto hace menos eficientes los sistemas de climatización de los edificios. Hay que evitarlos en un diseño todo lo que sea posible. Para ello existen ventanas con rotura de puente térmico y asilamientos específicos. Es también muy importante instalarlos de forma correcta.

Superficie construida. Se refiere al área delimitada por la fachada exterior de la casa.

Superficie útil. Siempre será inferior a la planta construida ya que únicamente incluye aquel espacio libre de elementos de construcción estructurales, como pilares, y elementos de instalaciones y similares.

Ventilación. Es la técnica por la cual se permite el ingreso de aire exterior dentro de un edificio por medios naturales (no mecánicos).

Ventilación cruzada. La clave para lograrla está en la disposición de los vanos que permitan la entrada de aire. Es ideal para lugares calurosos pues la renovación de este es constante y permite que el interior sea mucho más fresco.

Wish List. Es, básicamente, un listado de todas aquellas cosas, elementos arquitectónicos o estancias y espacios que uno desea incluir en su proyecto. También suelen incluirse los metros cuadrados y disposición de estas. Se realizan junto al arquitecto para conocer el gusto personal y guiar en el proceso.

Zonas húmedas. Este término se refiere a aquellas zonas en las que hay constante contacto con el agua o discurren por ella una gran cantidad de instalaciones sanitarias. Localizarlas y planificarlas de forma adecuada es crucial para, en primer lugar, ahorrar en materiales, mejorar el funcionamiento de la fontanería y el saneamiento y, posteriormente, evitar humedades y mejorar la funcionalidad.

Acerca de Freehand Arquitectura

Freehand Arquitectura es un estudio Boutique de Arquitectura Passive House Designers fundado hace más de 15 años por la prestigiosa arquitecta mexicana afincada en España, Lourdes Treviño Quirós, certificada como Passivhaus Designer. Ofrece servicios integrales de Arquitectura, Interiorismo, Paisajismo y Decoración.

Su filosofía se centra en el diseño a medida. Trabajan personalmente con cada cliente, entendiendo lo que cada uno necesita, y adaptándose a sus preferencias, presupuestos y objetivos, para lograr su total satisfacción.

El equipo está conformado por grandes profesionales con una larga trayectoria y experiencia. Todos ellos especializados en diferentes áreas que le permite dar un servicio de gran calidad y profesionalidad.

fharquitectura.com

Freehand Arquitectura

@freehand_arquitectura

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Paloma Quintana, la #HealthHunter y gurú de la vida saludable, recomienda una serie de pautas para retomar los hábitos saludables Murcia o Valladolid será la futura sede de la Reunión Nacional de Cirugía de 2025 Novedades Inoxibar: gama Coal line y Olla a presión de 8 litros Freehand Arquitectura descubre los términos que intervienen en un proyecto de Arquitectura 'De Menos', el corto contra la violencia de género que llega a las 30 selecciones en festivales