El futuro del deporte español ya es presente

Ayer acabaron dos grandes competiciones. Por un lado, la Vuelta a España donde Remco Evenepoel se impuso por delante de Enric Mas y Juan Ayuso, ambos ciclistas españoles. Remco ha dominado la carrera metiendo tiempo en la primera semana y en ambas contrarrelojes (equipos e individual) hasta cuando ya lideraba la carrera con el jersey rojo. La segunda semana ha mantenido la distancia sin ceder tiempo y la tercera semana, no tan dura, certificó su victoria en la ronda española.



Por otro lado, Enric Mas, segundo clasificado, buen papel y nada que reprochar a él y a su equipo. En lo que a Juan Ayuso concierne, 19 años, debut en la Vuelta y tercera posición, sinceramente impresionante, ya está aquí el presente del futuro español. Además, a él se le añade Carlos Rodríguez, 20 años y sexto en la general. Después de pegarse un trompazo el jueves siguió en carrera y no pudo mantener su cuarto puesto en la general debido a la dura caída sufrida, pero igualmente una lección de lucha, coraje y pundonor. Bravo por los españoles y el año que viene más y mejor.

Enhorabuena también a Remco por su debut en la Vuelta a España y su victoria, justo ganador. Aquí quiero hacer un inciso, dar las gracias a Alejandro Valverde por todo lo que ha dado al ciclismo español, desde el espectáculo en las grandes vueltas y clásicas como cuando se proclamó campeón del mundo en Innsbruck se retira este año un campeón y también se retira otro grande, Vicenzo Nibali, el tiburón.

Aprovecho para hablar del tenis español, en concreto de Carlos Alcaraz a quien no le gusta que el llamen Carlos sino Charlie o Carlitos. Originario de Murcia, del Palmar. 19 años y ganador del US Open ayer, domingo 11 de septiembre, que, además de ganar su primer grand Slam llevaba de regalo ser número 1 del tenis mundial, impresionante. Él ya no es futuro, es presente. Destacar también el ganador del US Open junior masculino y en silla de ruedas, ambos españoles.

Mucho futuro para el deporte español.