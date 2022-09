​Carlos Alcaraz, Antonio Banderas, Bertín Osborne y el parque Puy du Fou España, premios ACPE de este año La Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera entregará sus galardones el 22 de septiembre Redacción

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 13:32 h (CET) La Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera entregará sus trofeos Premios ACPE, realizados por el escultor Santiago de Santiago, en un acto que tendrá lugar en el Pabellón de Cecilio Rodríguez de El Retiro de Madrid el próximo 22 de septiembre a las 18:00h., con asistencia de personalidades nacionales e internacionales.



El jurado, presidido por Bertrand de la Grange y compuesto por corresponsales de Canadá, China, Cuba, Estados Unidos, Francia, Perú y Uruguay, ha escogido los candidatos en cuatro categorías: Cultura y Ciencia; Deporte y Superación; Periodismo Innovador y Turismo con Identidad.

ACPE, que cumplirá 100 años en 2023, es la asociación de corresponsales más antigua de España.

PREMIO DEPORTE Y SUPERACIÓN



A Carlos Alcaraz, por ser la revelación más joven del tenis mundial, con sólo 19 años. El jurado de ACPE escogió al murciano nacido en El Palmar semanas antes de que ganará el US Open y se convirtiera en el número 1 del tenis mundial con el apoyo de su padre, ex subcampeón de España, y de su entrenador, Juan Carlos Ferrero.

PREMIO CULTURA Y CIENCIA



A Antonio Banderas, malagueño universal y libre de prejuicios, con una carrera impresionante en el teatro y el cine como actor, cantante, director y productor en Europa y en Hollywood, por su trayectoria profesional y crear en su ciudad natal un teatro, el Soho, y una escuela de profesionales de las artes escénicas.

PREMIO PERIODISMO INNOVADOR



A Bertín Osborne, aunque él no se considera periodista, por haber creado un nuevo formato de entrevista coloquio con personajes famosos único en su género y conseguir que a su programa hayan ido incluso los más esquivos con los medios de comunicación.

PREMIO TURISMO CON IDENTIDAD



Al Parque Puy du Fou España, por haber revolucionado el concepto de parque temático combinando la cultura popular, la historia y la leyenda a través de grandiosos espectáculos y auténticos poblados que trasladan a tiempos pasados. El Jurado de ACPE ha valorado especialmente el hecho de que una empresa francesa haya sido la creadora de este parque en el que se revive buena parte de la historia de España.

