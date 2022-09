Sevilla Fútbol Club: el camino del éxito en el fútbol Es protagonista habitual de lo mejor que nos ofrece el fútbol profesional español Redacción

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 11:18 h (CET) El fútbol en España, como en la mayoría de los países del mundo donde se juega a nivel profesional, es un deporte alrededor del cual miles y miles de simpatizantes hacen vida en común. Lo consideran parte importante de sus vivencias y defienden con vehemencia al equipo de sus simpatías.

El Sevilla Fútbol Club es uno de esos conjuntos que la afición española adora y apoya en cada encuentro que realiza, ya sea en LaLiga o a nivel internacional, porque ha llegado a ser exitoso a fuerza de empeño y determinación.

Es algo incuestionable que los equipos de fútbol dependen enormementede los aficionados. Son ellos los que llenan los estadios, se hacen socios, compran su mercancía y los hacen populares. También es innegable que esta popularidad ha sido aprovechada por las mejores casas de apuestas para convencer a los fanáticos de que con las apuestas deportivas en España pueden apoyar igualmente a sus oncenas y adicionalmente ganar algo de dinero extra.



Esta estrategia funcionó tan bien que las casas de apuestas engrosaron sus listas de registro de manera importante y eso condujo a que el juego en España fuera reguladopor medio de una ley. La institución encargada de dicha regulación es la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), que otorga las licencias y controla todo lo relacionado con los juegos de azar online.

El Camino del Sevilla Fútbol Club

El Sevilla es una leyenda del fútbol español. Aunque está planteada una controversia en cuanto a la fecha en la que fue fundado (unos hablan de 1890 y otros de 1905) lo importante es que es uno de los equipos que ha contribuido enormemente al desarrollo del fútbol profesional en España.

El éxito obtenido hasta ahora por este aguerrido conjunto no ha sido fácil y ha tenido que reinventarse en muchas ocasiones para superar problemas económicos, errores de dirección e inconsistencias a nivel futbolístico.

El camino que ha recorrido para estar en la primera división de la liga española y saborear algunos éxitos ha estado lleno de sinsabores y desencantos. Algunos descensos a segunda división, la salida de buenos jugadores para no caer en bancarrota, un nuevo estadio que casi no se terminaba de construir, crisis económicas y el haber tenido en algún momento cuatro presidentes y tres entrenadores, son solo algunas de los obstáculoscon los que ha tenido que lidiar.



Sin embargo, es el conjunto de fútbol más laureado de Andalucía. No hay otro equipo en esta comunidad autónoma con más títulos regionales, nacionales e internacionales. En la siguiente lista te muestro algunos de los logros conseguidos por este club:

Ganador de la Copa de Andalucía en dieciocho oportunidades, con una racha de nueve trofeos consecutivos desde 1918 hasta 1927.

Ganador del primer campeonato de España,la Copa Presidente de la República, en 1935.

Campeón de la liga en la temporada 1945/1946 con un empate a un tanto ante el Barcelona.

Campeón de la Supercopa de España en el año 2006.

Ganador en cinco oportunidades de la Copa de España.

Ganador en seis oportunidades de la UEFA Europa League.

Actualidad del Sevilla Fútbol Club

En la temporada 2022/2023 que recién empieza, el Sevilla no lo ha hechode la manera como tiene acostumbrados a sus seguidores. De los cuatro partidos que hasta ahora ha realizado solo ha podido empatar uno y ha conocido la derrota en los tres restantes, con cero goles anotados y diez encajados.

Lo mismo ha pasado en el primer partido de la «Champions League» que disputóel 6 de septiembre de 2022 ante el «Manchester City» en el Ramón Sánchez-Pizjuán, correspondiente a la jornada inicial del grupo «G». Cuatro goles cedidos a los ingleses y ninguna satisfacción para los suyos fue el dramático resultado.



A pesar de que la plantilla de jugadores fue preparada a gusto del técnico Julen Lopetegui, este no ha podido hacer realidad en el campo lo que se practica en los entrenamientos. Esta situación pone en duda su continuidad con el equipo y deja al descubierto una crisis que al parecer tiene un ingrediente adicional: una guerra entre accionistas por la presidencia del club.



Los veintitrés jugadores que conforman la plantilla actual del Sevilla son los siguientes:

Yassine Bounou (Bono) .Marroquí-canadiense. 31 años. Guardameta.

.Marroquí-canadiense. 31 años. Guardameta. Jesús Navas .Español. 36 años. Defensa.

.Español. 36 años. Defensa. José Ángel Carmona . Español. 20 años. Lateral Derecho.

. Español. 20 años. Lateral Derecho. Tanguy Nianzou . Francés. 20 años. Defensa.

. Francés. 20 años. Defensa. Marcos Acuña . Argentino. 30 años. Lateral Izquierdo/Volante.

. Argentino. 30 años. Lateral Izquierdo/Volante. Nemanja Gudelj . Serbio. 30 años. Centrocampista.

. Serbio. 30 años. Centrocampista. Thomas Delaney . Danés. 31 años. Centrocampista.

. Danés. 31 años. Centrocampista. Ivan Rakitić . Croata. 34 años. Centrocampista.

. Croata. 34 años. Centrocampista. Alejandro Gómez (Papu) .Argentino. 34 años. Centrocampista.

.Argentino. 34 años. Centrocampista. Alex Telles .Brasileño. 29 años. Defensa.

.Brasileño. 29 años. Defensa. Francisco Alarcón (Isco) .Español. 30 años. Centrocampista.

.Español. 30 años. Centrocampista. Marko Dmitrović . Serbio. 30 años. Guardameta.

. Serbio. 30 años. Guardameta. Alberto Flores . Español. 18 años. Guardameta.

. Español. 18 años. Guardameta. Gonzalo Montiel . Argentino. 25 años. Lateral Derecho.

. Argentino. 25 años. Lateral Derecho. Enrique Salas (Kike) . Español. 20 años. Defensa.

. Español. 20 años. Defensa. Karim Rekik . Neerlandés. 27 años. Defensa.

. Neerlandés. 27 años. Defensa. Fernando Reges . Brasileño. 35 años. Centrocampista.

. Brasileño. 35 años. Centrocampista. Joan Jordán . Español. 28 años. Centrocampista.

. Español. 28 años. Centrocampista. Adnan Januzaj . Belga. 27 años. Centrocampista.

. Belga. 27 años. Centrocampista. Jesús Fernández (Suso) .Español. 28 años. Centrocampista.

.Español. 28 años. Centrocampista. Youssef En-Nesyri . Marroquí. 25 años. Delantero.

. Marroquí. 25 años. Delantero. Rafa Mir . Español. 25 años. Delantero.

. Español. 25 años. Delantero. Kasper Dolberg. Danés. 24 años. Delantero.

Resumiendo, el Sevilla Fútbol Club es un equipo que se caracteriza por no flaquear ante las dificultades. Lo ha demostrado en varias oportunidades y siempre ha sabido encontrar la senda del éxito. Ha contribuido enormemente a lo que es el fútbol actual español y a su popularidad.



