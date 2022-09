Alquiler de vehículos para tu empresa: ventajas y peculiaridades Existen varias empresas que se encargan del renting de motos y otros vehículos, siendo una medida asequible y beneficiosa, a corto y medio plazo Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 09:32 h (CET)

Dependiendo del sector en el que se encuentre tu empresa, puede que sea necesario contar con más o menos vehículos a tu disposición. En el caso de tratarse de una compañía de repartos o que tu empresa ofrezca este servicio de traslado para los productos adquiridos por tus clientes, puede que necesites varios vehículos para que los servicios sean ágiles y rápidos. Esto puede suponer un problema para muchas empresas, ya que se trata de un servicio que precisa de una herramienta que alcanza altos precios en el mercado, como son los vehículos. Por ello, existen como alternativa varias empresas que se encargan del renting de motos y otros vehículos, siendo una medida asequible y beneficiosa, a corto y medio plazo.

Veamos a continuación cuáles son las grandes ventajas de este tipo de servicios de alquiler.

Beneficios del alquiler de vehículos para nuestras empresas

Como ya se ha adelantado, el aspecto económico es uno de los grandes beneficios del alquiler de vehículos. Con este servicio se evita una gran inversión inicial que puede abarcar varios miles de euros solo en este aspecto, pues sustituir la compra por el alquiler es más económico, y a corto y medio plazo puede ser positivo para nuestra empresa.

Las empresas de renting ofrecen otros beneficios a sus clientes, como puede ser un seguro frente a las averías o intervenciones en el taller mecánico. Las averías de los vehículos son de los problemas que a veces resultan más caros a la hora de disfrutar de los mismos y puede suponer un desajuste de los beneficios para las empresas. Sin embargo, las empresas de renting que se hacen cargo de este aspecto, liberan al usuario de los imprevistos económicos de este tipo. En el caso de que tu vehículo de alquiler se encuentre en mal estado y tenga que ser reparado, también podrás contar con un vehículo de sustitución, para que no tengas que parar tus servicios o reducir tus posibilidades de atender a los clientes.

Dependiendo del sector al que esté orientado tu empresa y las necesidades para las que se contraten los servicios de transporte, podrás contar con una serie de accesorios, como puede ser un baúl con candado para el transporte de productos y un casco para los conductores de moto.

Por otro lado, también es posible contar con un software que permite gestionar y controlar este servicio, desde localizar a los repartidores hasta asignarles tareas e indicaciones para que puedan llevar a cabo su trabajo de la manera más eficaz posible.

Publicidad en nuestros vehículos

Otro aspecto relevante es la publicidad. Toda publicidad es favorable a la hora de dar a conocer los productos o servicios que ofrece nuestra empresa. Actualmente, los sistemas de publicidad habituales, como son los medios físicos de las revistas, periódicos, carteles, catálogos o panfletos, se han visto complementados con la publicidad en las nuevas tecnologías, desde artículos en medios y periódicos digitales, hasta la publicidad en redes sociales y todo tipo de páginas web. Sin embargo, hay un elemento de publicidad que no pasa inadvertido y que se lleva produciendo desde el origen de muchas empresas, y la práctica de uno de sus servicios en las herramientas de entrega a domicilio y transporte.

En el caso de que tu empresa cuente con la entrega de un producto o servicio, así como el mero uso de un medio de transporte corporativo, este se puede convertir en un medio de publicidad, mediante la incorporación del logo en su estructura y la personalización de sus colores, más allá del uniforme. Esto podrá ampliar las fronteras de publicidad, ya que no solo darás a conocer tu marca o empresa a los clientes que contraten tus servicios o consuman tus productos, sino que también estará visible cada vez que un repartidor recorra las calles con un vehículo con el logo de la empresa.



Teniendo en cuenta todos estos aspectos, considera la posibilidad de alquilar vehículos para tu empresa y beneficiarte de todas las ventajas que ofrece.

Noticias relacionadas Cinco aspectos a tener en cuenta antes de alquilar un coche Debes tener claros los posibles contratiempos que pueden surgir y cuáles son las claves principales a exigir o a cumplir a la hora de contratar el alquiler Alquiler de vehículos para tu empresa: ventajas y peculiaridades Existen varias empresas que se encargan del renting de motos y otros vehículos, siendo una medida asequible y beneficiosa, a corto y medio plazo Conoce las ventajas de las baterías AGM y Litio Lo más importante es revisar de acuerdo con las necesidades que se tengan y buscar aquella que mejor se adapte Calcula el consumo de un vehículo eléctrico La energía eléctrica es más económica que la gasolina o el diesel Solo una de cada cuatro búsquedas online de coches son de electrificados Los híbridos son los más buscados, doblando a los 100% eléctricos