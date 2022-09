Aumentan las apuestas deportivas en Nigeria

Foto de Muhammadtaha Ibrahim Ma’aji en Unsplash

En 2020, se informó de que unos 60 millones de nigerianos participaban activamente en el mundo de las apuestas deportivas. Los días de estigmatización que rodeaban a las apuestas han quedado atrás, y en lugar de considerarse un vicio, son aceptadas más comúnmente como un pasatiempo en este país de África Occidental. La industria de las apuestas deportivas, que genera unos 730 000 millones de nairas (unos 1760 millones de dólares) al año, es sin duda lucrativa y sigue en alza.

Los juegos de azar existen en Nigeria desde hace mucho tiempo, desde que el Imperio Británico introdujo los deportes y los juegos de azar europeos en los años coloniales del país. La legislación sobre el juego en Nigeria establece que las apuestas deportivas, junto con los casinos físicos y la lotería, son legales. Sin embargo, la ruleta, los juegos de dados y los juegos de cartas no especializados son ilegales. El juego en línea se encuentra en una zona gris, ya que no se menciona en la ley, y no hay ninguna restricción para que los ciudadanos accedan a sitios de juego en línea locales o extranjeros.

Las apuestas deportivas llegaron al país en 2009, y no tardaron en cobrar fuerza. La aparición de sitios de apuestas en línea como Betway, uno de los más populares y fiables de Europa y África, aceleró su crecimiento.

La accesibilidad y la comodidad son la clave para atraer a las multitudes, y con el avance de la tecnología y el desarrollo de internet y los sistemas de pago en línea, la popularidad de las apuestas deportivas en Nigeria ha aumentado aún más. La posibilidad de transferir dinero fácil y rápidamente a los sitios de apuestas desde un dispositivo móvil, sin depender de la ubicación, significa que no existe ningún límite para llegar al mundo de las apuestas deportivas.

La gran popularidad del fútbol en Nigeria también tiene un papel importante en el crecimiento de las apuestas deportivas, ya que muchos deportistas nigerianos juegan en diversos equipos de categoría mundial, y no solo en África, sino también en Europa. La pasión y el patriotismo han llevado a muchos nigerianos a mostrar su apoyo a sus equipos a través de las apuestas, además del entusiasmo con el que se ven los partidos.

Si bien la pasión y el furor en torno a las principales ligas africanas y europeas han hecho que las apuestas deportivas para los nigerianos aumenten, se cree que la industria puede haberse beneficiado en gran medida de la recesión económica. La pobreza y el desempleo, especialmente entre los jóvenes, son los principales responsables de que las apuestas deportivas alcancen nuevas dimensiones.

En una población estimada de 200 millones de habitantes, se calcula que 87,5 millones viven en la pobreza extrema. Además, las cifras son alarmantes: el 65 % de los nigerianos son menores de 35 años y la tasa de desempleo juvenil es de aproximadamente el 40 %. Sumando todas estas cifras, no es de extrañar que exista un nexo entre las apuestas deportivas y el desempleo.

Para muchos jóvenes nigerianos, las apuestas deportivas son una forma de ganar dinero, y para los que viven en la pobreza, una forma rápida de obtener ingresos. Aunque se ve como una oportunidad de ganar a lo grande, también es una distracción de la inactividad y el aburrimiento que conlleva el desempleo.

Muchos jóvenes han visto un cambio de vida positivo gracias a las apuestas deportivas, y esto puede resultar contagioso. Una vez que se corre la voz optimista y favorable, se refuerza la creencia de que las apuestas son un riesgo que vale la pena asumir. Si bien los jóvenes desempleados representan una parte de estas cifras, no es raro ver a nigerianos con empleo, o a personas de toda condición, que se dedican a las apuestas como una fuente legítima de ingresos extra.

Al ser una industria tan importante en Nigeria, las apuestas deportivas contribuyen a las limitadas finanzas del país. Los impuestos que se recaudan se utilizan para apoyar servicios sociales, como la formación de los atletas locales y la mejora de su posición en las ligas y competiciones mundiales. Aunque esto es positivo, existe una delgada línea entre los fondos recaudados por el gobierno y las regulaciones gubernamentales establecidas para proteger a su población.

Los reguladores gubernamentales están animando a las empresas de apuestas a aumentar las campañas para animar a la gente a apostar únicamente con sus ingresos disponibles, y a hacerlo de forma responsable. Pero, aunque muchos están de acuerdo en que se trata de un delicado equilibrio entre los beneficios y el riesgo para la sociedad, a medida que las apuestas deportivas siguen floreciendo, es necesario abordar más este tema para garantizar una adecuada protección de los grupos vulnerables.