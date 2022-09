​"Héroes urbanos", el nuevo libro de Lorena Rienzi sobre desarrollo personal y profesional que te impulsará a superarte La autora es una consolidada coach personal y profesional con más de 15 años de experiencia y especializada en liderazgo Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 08:20 h (CET) Ocho capítulos y más de 132 páginas donde aprender a desarrollar las capacidades de: autoliderazgo, gestionar los cambios, superar las crisis y conseguir transformar las dificultades en verdaderas oportunidades de aprendizaje y crecimiento, poniendo como prioridad el verdadero propósito y los valores individuales de cada persona.



FECHA OFICIAL DE PUBLICACIÓN: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Repleto de los recursos secretos de una consolidada coach personal y profesional con más de 15 años de experiencia y especializada en liderazgo, Lorena Rienzi, este libro presenta diferentes puntos de partida para ese momento en el que es necesario -y obligatorio- cambiar de vida. Como buena conocedora de las ansias y zozobras que ese cambio implica, la autora, sin dejar de animar el cambio, proporciona cuadros de referencia útiles, estructurados y prácticos, en los que anclar el proceso desde la toma de conciencia hasta la ejecución. Un ‘salto a salto’ más que un ‘paso a paso’.

“Héroes Urbanos” es una declaración de amor propio (y con serias intenciones) de FILO Studio, que cuenta con un método propio creado por la autora y que ha aplicado a lo largo de toda su trayectoria ejercicio profesional con miles de clientes que lo acreditan.

Entre sus páginas, Lorena Rienzi comparte el método FILO, basado en cuatro pasos sencillos: frenar-te, inspirar-te, liderar-te y optimizar-te para que puedas encontrar respuestas claras y concretas a tus necesidades de liderazgo, conseguir mejores resultados individuales o empresariales: con tu equipo o tu negocio, superar y enfrentar las inseguridades y los miedos al cambio e innovación.

Mucho más que un recetario de ungüentos para almas perdidas, “Héroes Urbanos” es un mapa de faros en la costa que permite a muchos saber dónde se sitúan, explicando cómo implementar estos pasos en el día a día de forma práctica, accesible y efectiva pasa desarraigar actitudes y hábitos que ya no funcionan. ¿Cómo? Modificándolos por actitudes creadoras de progreso mediante herramientas, ejercicios y casos reales, cercanos, que sirvan de inspiración para evolucionar los niveles de vida de los lectores.

Lo difícil es empezar. Los principios en cualquier experiencia son complicados, incluso desalentadores, pero la clave está en la voluntad individual. Nadie nace sabiendo y esa filosofía no solo va intrínseca en la esencia de la autora, sino también en el ADN de este libro. Solo se necesita tiempo y práctica y, por supuesto, el compromiso y el valor que requiere continuar intentándolo. Y un susurro cerca que nos recuerde lo importante que es querernos, cuidarnos y apostar por nosotros mismos como lo es este libro.

Basándose en su acreditada experiencia como experta en liderazgo y gestión de crisis y cambio, Lorena Rienzi, está convencida de que el futuro es una sucesión de acelerones en varios aspectos de nuestra realidad personal, familiar, profesional y social. Y no, no estará de más haber leído métodos propuestos ni haber guardado en el espíritu individual las historias de esos Héroes Urbanos. Así, con acento y mayúsculas.

Un viaje para héroes y heroínas del día a día, como cada uno de nosotros, que nos enfrentamos a retos y dificultades cotidianas y que, a partir del 28 de septiembre, también podremos disfrutar de una lectura que nos ayude a contar con un buen compañero de ruta para poder mirar estos desafíos desde otras perspectivas y contar con nuevos recursos, intuición e inspiración.

“Cuando una persona aprende sobre su autoliderazgo, su vida cambia para siempre porque sabe que puede contar consigo mismo y reescribir su propia historia".

SOBRE LORENA RIENZI

Lorena Rienzi estudió Ingeniería en la Universidad de Quilmes (Argentina) y Economía en la Fundación Libertad. Realizó el Máster en Desarrollo Organizacional por la Universidad de Tel Aviv y Terapeuta Gestalt por el Instituto Gestalt de Barcelona. Está especializada en Liderazgo Personal y Profesional certificada por la International Coach Federation: “Certificate Inspiring Leadership through Emotional Intelligence”, por Case Western Reserve University entre otras certificaciones asociadas a Neurociencias, Liderazgo, Gestión del Cambio e Inteligencia Emocional aplicada. Actualmente, es miembro del faculty de ADEN Business School en el Máster de Coaching de Negocios, en la Especialización de Innovación y en el Máster en Compliance y Gestión de Riesgos, y del Programa de Gestión Comercial Remota. Es profesora de Liderazgo Sostenible en el Máster de Economía Verde de Next Educación, en Madrid, España.

Ha ejercido durante los últimos 20 años posiciones de Liderazgo y Dirección en L’Oréal Argentina, Revlon Profesional Europa, y en Overlap Barcelona. Desde marzo 2019 es Socia Fundadora del proyecto social Neurochange Lab! Desde el 2020 es CEO y Founder de FILO; Coaching Transformational Experiences. En su actual empresa se desempeña como Coach Personal y Profesional. Y Conferenciante Internacional en temas como Innovación, Liderazgo, Gestión del cambio y crisis, Sostenibilidad aplicada en proyectos y empresas. Actúa como consejera externa en Gestión del Cambio Organizacional de empresas tanto en España como en Latinoamérica. Escritora de El don, viaje interior a la Intuición; Liderazgo Intuitivo y de otros cuatro libros en coautoría. Ha sido nominada dentro las Mujeres Top 100 España los años 2018 y 2019.

Para más información de prensa: Clara Salgado csalgado@the-newsroom.net Telf: 648676942 Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​"Héroes urbanos", el nuevo libro de Lorena Rienzi sobre desarrollo personal y profesional que te impulsará a superarte La autora es una consolidada coach personal y profesional con más de 15 años de experiencia y especializada en liderazgo “Pablo Neruda: en ‘Odas Elementales’ lo que nombra se crea” Entrevista al poeta argentino Rogelio Pizzi 'Caractitud', carácter y actitud El carácter nos anima a ir por lo inalcanzable, lo utópico, lo ético, pese a los miles de obstáculos y la derrota aparentemente anticipada La armonía Poema La libertad, un don de Dios “La libertad, amigo Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”