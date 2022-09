Tres nuevos modelos de calefactores Fersay para afrontar este invierno

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar Fersay se prepara para el invierno incorporando a su catálogo de pequeño electrodoméstico, tres nuevos modelos de calefactores cerámicos muy silenciosos.

El primer modelo (CLFC2210) cuenta con Selector rotativo de tres posiciones, dispositivo de seguridad antivuelco, dos potencias de calor (750-1500w), indicador luminoso, protección sobrecalentamiento, movimiento rotativo y termostato regulable.

El segundo modelo (CLFC2200) cuenta con las mismas prestaciones del modelo anterior variando sus dos potencias de calor a (1000-2000w). Tiene un diseño más pequeño, para poder usar en cualquier espacio reducido.

El tercer modelo (CLFC2220) cambia por completo su diseño a un color blanco con un diseño muy atractivo. Sumando las prestaciones de los modelos anteriores este modelo incluye mando a distancia programador.

Con estos modelos nuevos, Fersay cuenta con una gama muy amplia que se complementa con una extensa variedad de accesorios como pueden ser soportes tv, pilas, baterías, cargadores, bolsas de aspiradora, alimentadores, auriculares…etc.

Un modelo de negocio sin competencia:

El concepto de tienda Fersay atiende a una necesidad existente en el mercado, y muy favorecida por la tendencia a reducir el consumo innecesario. Fersay unifica en un único establecimiento tienda de electrónica, tienda de repuestos para electrodomésticos y venta de accesorios. En total, una oferta superior a los 150.000 recambios diferentes en stock, clasificados en cinco grandes áreas, con el objetivo de dar respuesta a cualquier necesidad. Gama blanca, -lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, microondas, cocción, etc-; gama marrón -televisores, dvd, sonido, vídeo, etc-; y pequeño aparato electrodoméstico, -hornos, sandwicheras, planchas de vapor, cafeteras, secadores, etc., entre los que la compañía vende con marca propia.

Fersay cuenta con más de 5.500 clientes profesionales repartidos por todo el sur de Europa. La compañía atiende a este mercado desde sus tres sedes: Madrid, Alicante y Canarias, y gracias a una logística que le permite entregar sus productos en menos de 24 horas en todo el país.

En número de productos, La compañía prevé vender, durante 2022, más de 1.300.000 soluciones. Sin duda un reto importante por superar, mucho trabajo por hacer y muchas metas a las que llegar que solo se consiguen con constancia y aprendiendo de los 43 años que la compañía cumplió el pasado mes de junio.

Más información sobre Fersay:

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Más información en www.fersay.com