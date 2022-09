Fundación Bultzatu firma convenio de colaboración con Muskiz Comunicae

viernes, 9 de septiembre de 2022, 13:15 h (CET) Un acuerdo para 4 años que garantiza las ayudas técnicas que necesite su población El Ayuntamiento de Muskiz ha firmado un convenio de colaboración con Fundación Bultzatu que va a permitir la disponibilidad de las ayudas técnicas que se necesiten en el municipio durante cuatro años.

La experiencia piloto del año pasado ha confirmado al ayuntamiento los beneficios que tiene el Banco de Ayudas Técnicas, BAT Municipal. Así, ha adoptado la decisión de garantizar a las muskiztarras y los muskiztarras que van a poder disponer de los productos de apoyo que necesiten a través de los préstamos solidarios del BAT Municipal, independientemente de su situación económica o social.

Ante los medios de comunicación locales, firmaron el Convenio la alcaldesa Ainara Leiba y la presidenta del patronato de la fundación, Inés Venero, en presencia de la directora de servicios sociales, Isabel Román.

Ainara Leiba explicó que la firma del convenio responde a un triple motivo. Principalmente para que nadie se quede sin estos artículos por falta de recursos, pero también por la rapidez del BAT Municipal en entregar los productos y por la variedad de artículos disponibles.

"Me sorprendió la demostración que se hizo con la banda de movilización; cómo con un artículo aparentemente sencillo se puede mejorar tanto una tarea habitual para la persona cuidadoras", dijo Ainara.

El Catálogo básico del BAT Municipal tiene 28 tipos de productos y con el catálogo ampliado por las donaciones se llegan hasta 37, lo que permite cubrir un abanico muy amplio de necesidades.

Hay productos muy poco conocidos y, como explicó Inés Venero, "no se piden porque no se conocen, pero precisamente es el terapeuta el que los prescribe en las entrevistas o visitas domiciliarias". Muchas veces es preferible por el tipo de lesiones una banda de movilización a una grúa, o una sábana ultra deslizante, que evita un gran esfuerzo o que tengan que haber dos personas para recolocar a alguien en la cama.

A este respecto, Isabel Román, destaco la importancia del terapeuta ocupacional y la conveniencia de asistir con él a alguna de las visitas domiciliarias para conocer mejor las posibilidades que pueden ofrecer a las personas que acuden a los servicios sociales.

"Además", añadió "por lo que me consta y hasta el día de hoy, todo el material entregado estaba en muy buenas condiciones". En el municipio ya hay prestada una cama articulada, dos sillas de ruedas de higiene, dos discos giratorios y alguna banda de movilización.

Muskiz ha sido el primer municipio de la Zona Minera en incorporar el BAT Municipal. Al saberlo la alcaldesa por la pregunta de un periodista, se sorprendió animándose a recomendar el servicio.

Las personas interesadas en solicitar préstamos deben dirigirse a los servicios Sociales del Ayuntamiento, que canalizará sus peticiones. También pueden llamar directamente al teléfono que aparece en los carteles y dípticos 944409116 o enviar un correo electrónico a bat@bultzatu.org para iniciar el proceso de préstamo o de recogida, con las indicaciones que reciban desde el BAT Municipal.

