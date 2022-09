Solo una de cada cuatro búsquedas online de coches son de electrificados Los híbridos son los más buscados, doblando a los 100% eléctricos Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 9 de septiembre de 2022, 13:16 h (CET) A pesar de la tendencia hacia la electrificación, los vehículos de combustión todavía siguen acaparando el interés de los conductores. Y es que, al buscar coche en Internet, la mayor parte de las búsquedas de los usuarios son de diésel o gasolina, hasta 3 de cada 4. En segundo plano quedan los electrificados, con 1 de cada 4 búsquedas, mientras los impulsados por gas apenas reflejan un residual 1%, según datos de Sumauto, el especialista en portales verticales de automoción que agrupa a Unoauto, Autocasión y AutoScout 24, entre otros, analizados con motivo del día Mundial del Vehículo Eléctrico, que se celebra hoy.





En concreto, la mitad del “pastel” es para los diésel con un 50,7%, seguido de los gasolina, que concentran una cuarta parte (25,5%) de las búsquedas, en un momento en el que el coche usado más vendido en España tiene más de 10 años.

Por su parte, los 100% eléctricos representan el 7,8% de las búsquedas, siendo doblados por los híbridos con un 14,6% (con especial atención a los convencionales más que a los enchufables), erigiéndose de este modo en la principal vía de transición hacia la movilidad sostenible para muchos conductores.

Además de no disponer aún de una red de carga adecuada, el ineficaz planteamiento del actual Moves y un precio elevado son los factores que frenan el despegue del coche eléctrico en nuestro país. Además, todo ello se produce en un momento en el que muchas familias españolas sufren en sus bolsillos la inflación y la subida de tipos y se hace inasumible la transición ecológica del coche particular, cuyo precio supera, fácilmente, los 25.000 euros en el mercado, salvo alguna excepción, cuando el precio medio de venta de uno nuevo en España, sea de la motorización que sea, es de algo más de 20.000 euros, cerca de un 20% menos.

Tampoco ayuda que en el mercado de ocasión el diferencial de precios entre combustión y electrificados sea incluso mayor, un 56%, según datos de autobiz, que sitúa el precio medio del usado diésel o gasolina en 20.047 euros y el de un eléctrico o híbrido en 31.342 euros. No es de extrañar, por tanto, que entre los usados apenas el 19,9% de las búsquedas sea de electrificados, de los que un escaso 6,9% corresponde al vehículo 100% eléctrico.

Según Ignacio García Rojí, portavoz de Sumauto, “existe una brecha entre lo que quiere la Administración y la realidad de la ciudadanía. La incertidumbre económica que estamos atravesando no favorece a la electrificación. De hecho, así lo refleja el parque móvil español, que con 13,5 años de media se sitúa como uno de los más viejos de Europa, únicamente superado por Grecia. Un escenario complicado que necesita el compromiso de las instituciones a impulsar un nuevo y más eficaz estímulo a la compra combinado con una nueva fiscalidad más enfocada al uso que a la compra y hacer más accesible para el bolsillo el eléctrico, ahora -salvo excepciones- un coche premium”. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Solo una de cada cuatro búsquedas online de coches son de electrificados Los híbridos son los más buscados, doblando a los 100% eléctricos Calcula el consumo de un vehículo eléctrico La energía eléctrica es más económica que la gasolina o el diesel Descubre todas las ventajas del renting de vehículos, la nueva forma de disfrutar de tu coche Con todas las prestaciones y sin tener que preocuparnos por hacerle ningún tipo de mantenimiento, pudiendo renovarlo cada pocos años Se recomienda revisar los neumáticos antes de la operación salida que empieza mañana Es esencial comprobar la presión, el desgaste del dibujo y las posibles imperfecciones en la superficie de contacto Las marcas de gasolineras más baratas de cada provincia Para el puente del 15 de agosto de la Asunción los precios estarán asequibles