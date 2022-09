"¿Que hay una posibilidad de correr en Aragón? Está claro, pero tengo que saber escuchar"

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ha querido acompañar a Marc Márquez en su regreso al asfalto en Misano. Durante los dos días de test en el circuito Marco Simoncelli, el piloto de Cervera ha podido subirse a la moto 100 días después de anunciar su cuarta operación de húmero. Sus sensaciones, tras la primera toma de contacto, que comparte con todos los aficionados al motociclismo en 'Marc Márquez en el test de Misano', invitan al optimismo: “Cuando he bajado de la moto la primera vez, había una sonrisa porque vuelves a sentir la adrenalina. Estaba contento e ilusionado y estoy contento de cómo ha ido”, explicaba justo después de la primera jornada de test.



La cita más próxima en el calendario del Mundial de MotoGP tendrá lugar el próximo 18 de septiembre, en el Gran Premio Animoca Brands de Aragón, que podrá seguirse en directo y bajo demanda en DAZN. Tras las pruebas en Misano, Márquez no descarta su participación en la carrera en el circuito aragonés: “¿Que hay una posibilidad? Está claro. ¿Que si me encuentro más o menos bien lo voy a intentar? Ya me conocéis. Pero también tengo que saber escuchar, tengo que saber qué posición me toca tomar ahora. Si estoy aquí en el test, es porque mi intención es volver lo antes posible, pero cuando tenga garantías de terminar una carrera. Salgo satisfecho de este entreno, que era el principal objetivo”.

A pesar de las buenas sensaciones, Márquez quiere ser cauto: “Aún estamos lejos de las otras marcas, hay trabajo por hacer. A nivel de ritmo sabía que me costaba muchísimo. Incluso salía de box y cada tanda era un precalentamiento hasta que no empezaba a rodar rápido”, señala el piloto de Honda, que pone la vista en una hipotética reaparición en carrera: “He podido comprobar que, para hacer una carrera entera, me queda trabajo por hacer”. Sin embargo, se da por satisfecho con el balance global después de tanto tiempo alejado de la moto: “El test de Misano ha sido una gran prueba de fuego (...) La recuperación está siendo más rápida de lo que se esperaba, pero estoy trabajando día y noche para intentar volver lo antes posible a competir, es el objetivo, pero siempre respetando los tiempos y sobre todo, el cuerpo”.

Además de este contenido exclusivo con Marc Márquez, los usuarios de la plataforma también pueden disfrutar de la serie documental ‘Behind the dream’, que cuenta las historias de los pilotos que en 2022 han pasado por el equipo Repsol Honda. Precisamente, Márquez es el protagonista de la primera entrega tras su vuelta al paddock de MotoGP en Spielberg.