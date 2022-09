Microsoft reconoce a Kabel como Partner del Año en Inteligencia Artificial Comunicae

viernes, 9 de septiembre de 2022, 08:31 h (CET) El pasado 19 de julio, tuvo lugar Microsoft Inspire España. El gigante tecnológico celebró su habitual entrega de premios entre sus partners. Kabel recibió el premio de Partner del Año en IA (Inteligencia Artificial) por segunda vez en 3 años gracias a soluciones tecnológicas de Inteligencia Artificial Aplicada, a sectores como el Industrial o el de Salud entre otros Por segundo año, Kabel ha sido elegida Partner del Año por Microsoft, en la categoría de Inteligencia Artificial, reforzando así la posición de la compañía tecnológica española como su principal aliado en España en proyectos de desarrollo y aplicación de IA.

Kabel, especializada en impulsar los procesos de transformación de empresas y organizaciones, recibe de nuevo este reconocimiento gracias a sus soluciones tecnológicas relacionadas con la Inteligencia Artificial. Entre ellas, cabe destacar su aplicación en los controles de calidad, con el objetivo de automatizar los procesos y predecir los posibles fallos que puedan surgir durante la fabricación o producción.

Para José Ramón Barriocanal, CEO de Kabel, "recibir el premio de partner del año de Microsoft en la categoría de Inteligencia Artificial por segunda vez, supone un gran reconocimiento al esfuerzo, trabajo y constante capacitación del equipo". Y añade: "volver a ser validados como especialistas en IA por parte de Microsoft, nos da un impulso para continuar ayudando a las empresas en el reto de la transformación de sus negocios a través de las soluciones más innovadoras".

Estrechando lazos

Los días 19 y 20 de julio de 2022 tuvo lugar Microsoft Inspire, el evento global más importante para los partners de Microsoft, en el que se ofrecen indicadores clave respecto a las líneas de actuación y prioridades de la tecnológica para el próximo año. Al mismo tiempo, el evento sirve como inicio del año fiscal de la multinacional. Debido a la inmensa relevancia de la acción, se organizó una "versión española", celebrada el 19 de julio en formato híbrido con la reunión de los partners más destacados.

Microsoft Inspire España

En la sesión española del evento, los partners de Microsoft tuvieron oportunidad de conocer en profundidad las novedades y estrategias para el nuevo año fiscal. Participaron ponentes de primer orden como Alberto Granados, presidente de Microsoft España, o Antonio Budia, recientemente nombrado director de Global Partner Solutions de Microsoft España.

También se celebró una mesa redonda formada por todo el equipo de dirección de Microsoft España, seguida de un análisis de las tendencias del mercado en el sector tecnológico llevado a cabo por IDC.

Sumamos para Multiplicar

Además del reconocimiento como partner del año en Inteligencia Artificial, Microsoft ha reconocido también a Avanade Spain, que adquirió a Kabel este pasado mayo, como Spain Country Partner of the Year 2022, junto Accenture España. Avanade y Accenture fueron reconocidos también como Global SI Partner de Microsoft a nivel internacional por 17ª vez, más que ningún otro partner.

Para el equipo de Kabel, formar parte de Avanade es un orgullo. Esta compañía, creada en el año 2000, ha sumado las fortalezas de Kabel para ofrecer soluciones y servicios tecnológicos innovadores a empresas de todo el mundo. Este reconocimiento de Kabel sumado al de Avanade y Accenture le posiciona como un agente clave de la transformación de los negocios a través de la tecnología.

Acerca de Kabel

Kabel Impulsa la transformación de los negocios a través de la tecnología. Acompaña clientes ofreciendo servicios de consultoría y asesoramiento a través de soluciones innovadoras centradas en maximizar el valor de los datos, la automatización de los procesos, la productividad del empleado y la modernización tecnológica. Soluciones que les generan una ventaja competitiva. Kabel nació en el año 1995 con la vocación de ser el socio tecnológico de sus clientes, desarrollando software e infraestructuras IT y prestando servicios de consultoría en el ámbito de las tecnologías de la información.

Desde 2012, es el primer partner español por competencias de Microsoft con hasta 8 especializaciones Avanzadas. Desde 2019 tiene la Certificación a nivel mundial como Partner de Realidad Mixta de Microsoft y en 2021 fue partner del Año de IA de Microsoft en España. Es además partner Certificado de otras compañías como Databricks, Snowflake o Anjana. Kabel tiene su sede en Madrid y oficinas en A Coruña.

